Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

Với mức hiệu năng này, Acer PA100 phù hợp với nhiều tình huống sử dụng thường ngày như quản lý tài liệu, chép tệp đa phương tiện, lưu trữ tài liệu học tập hay sáng tạo nội dung ở mức cơ bản. Tốc độ phản hồi nhanh và ổn định giúp việc di chuyển tệp lớn, sao lưu dữ liệu hay mở dự án trên nhiều thiết bị trở nên thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Acer PA100 có đến ba phiên bản 500 GB, 1TB và 2TB để người dùng lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Từ việc lưu tài liệu công việc, tài liệu học tập đến bộ sưu tập ảnh, video và dự án cá nhân, PA100 đều đáp ứng hoàn hảo. Với nhiều lựa chọn dung lượng, người dùng dễ dàng bổ sung thêm không gian lưu trữ theo thời gian mà vẫn giữ được sự gọn nhẹ.

PA100 còn có độ dày chỉ 9 mm, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo hàng ngày

Bên cạnh đó, PA100 còn có độ dày chỉ 9 mm, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo, đi cùng với phần vỏ được gia cố giúp bảo vệ ổ khi di chuyển, đi làm hằng ngày hay va chạm thông thường.

Đi kèm sản phẩm là cáp 2 trong 1 USB-C sang USB-C và USB-A, cho phép cắm là chạy trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị tương thích khác. PA100 cũng hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến cũng như nền tảng di động dùng cổng USB-C, dễ dàng tích hợp vào môi trường sử dụng nhiều thiết bị hiện nay.

Sản phẩm là cáp 2 trong 1 USB-C sang USB-C và USB-A

PA100 sử dụng kiến trúc tiêu thụ điện năng cực thấp, công suất dưới 3 W và chỉ khoảng 0,62 W khi ở trạng thái nghỉ. Thiết kế tản nhiệt cũng được tối ưu giúp ổ duy trì hiệu năng ổn định khi truyền dữ liệu trong thời gian dài, trên cả thiết bị di động lẫn máy tính để bàn.

Sản phẩm bán ra sẽ được bảo hành 3 năm.

Chi tiết sản phẩm xem thêm tại Acer PA100 Portable SSD.