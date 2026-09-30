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Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

Hồng Nhung

Hồng Nhung

09:51 | 30/09/2026
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Đáng chú ý, Acer PA100 sử dụng chuẩn kết nối USB 3.2 Gen 1, cho tốc độ đọc tuần tự lên đến 560 MB/giây và tốc độ ghi đến 430 MB/giây, nhanh hơn đáng kể so với các ổ cứng cơ gắn ngoài khi truy xuất và sao chép dữ liệu.
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Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày
Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày

Với mức hiệu năng này, Acer PA100 phù hợp với nhiều tình huống sử dụng thường ngày như quản lý tài liệu, chép tệp đa phương tiện, lưu trữ tài liệu học tập hay sáng tạo nội dung ở mức cơ bản. Tốc độ phản hồi nhanh và ổn định giúp việc di chuyển tệp lớn, sao lưu dữ liệu hay mở dự án trên nhiều thiết bị trở nên thuận tiện hơn.

Đặc biệt, Acer PA100 có đến ba phiên bản 500 GB, 1TB và 2TB để người dùng lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Từ việc lưu tài liệu công việc, tài liệu học tập đến bộ sưu tập ảnh, video và dự án cá nhân, PA100 đều đáp ứng hoàn hảo. Với nhiều lựa chọn dung lượng, người dùng dễ dàng bổ sung thêm không gian lưu trữ theo thời gian mà vẫn giữ được sự gọn nhẹ.

Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày
PA100 còn có độ dày chỉ 9 mm, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo hàng ngày

Bên cạnh đó, PA100 còn có độ dày chỉ 9 mm, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo, đi cùng với phần vỏ được gia cố giúp bảo vệ ổ khi di chuyển, đi làm hằng ngày hay va chạm thông thường.

Đi kèm sản phẩm là cáp 2 trong 1 USB-C sang USB-C và USB-A, cho phép cắm là chạy trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị tương thích khác. PA100 cũng hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến cũng như nền tảng di động dùng cổng USB-C, dễ dàng tích hợp vào môi trường sử dụng nhiều thiết bị hiện nay.

Acer ra mắt ổ SSD di động tốc độ cao cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày
Sản phẩm là cáp 2 trong 1 USB-C sang USB-C và USB-A

PA100 sử dụng kiến trúc tiêu thụ điện năng cực thấp, công suất dưới 3 W và chỉ khoảng 0,62 W khi ở trạng thái nghỉ. Thiết kế tản nhiệt cũng được tối ưu giúp ổ duy trì hiệu năng ổn định khi truyền dữ liệu trong thời gian dài, trên cả thiết bị di động lẫn máy tính để bàn.

Sản phẩm bán ra sẽ được bảo hành 3 năm.

Chi tiết sản phẩm xem thêm tại Acer PA100 Portable SSD.

Acer ổ cứng di động SSD Acer PA100

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

Dự thảo quy định mới về công bố thông tin chứng khoán có gì?

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Đại hội XVIII Tổng hội Y học Việt Nam kiện toàn lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
LG ra mắt giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI dạng lắp ghép

LG ra mắt giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI dạng lắp ghép

Hà Nội đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới

Hà Nội đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới

Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Đề nghị rà soát kỹ mức phạt lên tới 3 tỷ đồng trong định danh điện tử

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Gần 17.000 vệ tinh hoạt động quanh Trái Đất

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

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Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo kỹ sư tài năng thế nào?

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

Trung tâm dữ liệu Việt Nam cần bao nhiêu điện đến 2030?

Trung tâm dữ liệu Việt Nam cần bao nhiêu điện đến 2030?

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BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

BVBank được yêu cầu khắc phục tồn tại sau thanh tra

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

Chứng khoán 29/9: Dầu khí ngược dòng, VN-Index giảm nhẹ

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Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

Lãnh đạo cấp cao Mastercard chính thức thăm Việt Nam

Lãnh đạo cấp cao Mastercard chính thức thăm Việt Nam

Xe và phương tiện

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Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

Volvo EX90 và ES90: Sức hút trước thềm ra mắt chính thức tại Việt Nam

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

BYD sắp ra mắt xe đầu tiên dùng pin thể rắn vào năm 2027

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam giành hạng Tư tại ASIAD 20

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LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

LMHT Việt Nam vượt khó, toàn thắng vòng bảng ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam