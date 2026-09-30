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Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:24 | 30/09/2026
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Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì, Hợp phần Safari được đề xuất đầu tư trên diện tích khoảng 580,74 ha, tổng vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng và có thể đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm khi hoàn thàn
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Sở Tài chính Hà Nội vừa công bố thông tin sơ bộ về đề xuất Dự án Quần thể Du lịch sinh thái Ba Vì, Hợp phần Safari tại xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Sở Tài chính nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Theo đề xuất, dự án được nghiên cứu trên diện tích khoảng 580,74 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 42,64 ha. Dự án dự kiến được chia thành hai giai đoạn, với giai đoạn 1 có quy mô khoảng 251,06 ha và giai đoạn 2 khoảng 329,67 ha.

Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì
Đề xuất đầu tư khu du lịch Safari 10.000 tỷ đồng tại Ba Vì

Sau khi hoàn thành toàn bộ, dự án dự kiến có khả năng đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Trong đó, giai đoạn 1, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2028, hướng tới công suất khoảng 5 triệu lượt khách mỗi năm. Giai đoạn 2, triển khai trong giai đoạn 2027–2030, nâng công suất toàn khu lên khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm.

Quy mô xây dựng tối đa dự kiến khoảng 728.496 m², tổng diện tích sàn tối đa hơn 1,02 triệu m². Mật độ xây dựng thực tế dự kiến khoảng 13%, các công trình có chiều cao từ 1 đến 5 tầng tùy từng khu chức năng.

Đáng chú ý, khoảng 446,89 ha, tương đương 76,95% tổng diện tích dự án, được bố trí cho cây xanh và mặt nước, gồm công viên chuyên đề, cây xanh cảnh quan, mặt nước và cây xanh cách ly.

Ngoài ra, khoảng 30,91 ha được đề xuất dành cho thương mại, dịch vụ; 43,88 ha cho dịch vụ du lịch; 8,34 ha phục vụ nghiên cứu, đào tạo, giải trí, giáo dục và trải nghiệm động vật; 1,31 ha cho hạ tầng kỹ thuật và khoảng 49,39 ha dành cho giao thông.

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, còn lại 8.500 tỷ đồng là vốn huy động.

Theo kế hoạch đề xuất, dự án được triển khai từ quý IV/2026 đến quý I/2030. Giai đoạn 1 thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2028; giai đoạn 2 từ quý IV/2027 đến quý I/2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác, vận hành trong quý I/2030.

Việc Sở Tài chính đăng tải thông tin sơ bộ được thực hiện theo quy định của HĐND thành phố Hà Nội về công khai quy mô, vốn đầu tư, hình thức đầu tư và tiến độ đối với dự án được đề xuất lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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Nhận định chứng khoán 30/9: Giằng co quanh vùng 1.770 điểm

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