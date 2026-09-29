EEMC khởi công dự án chế tạo cuộn kháng 500 kV

Ngày 28/9 tại Hà Nội, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh tổ chức lễ khởi công dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, công nghệ chế tạo cuộn kháng bù ngang điện áp 500 kV”.

Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị điện siêu cao áp tại Việt Nam. Theo EEMC, doanh nghiệp đã từng bước làm chủ việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các máy biến áp có cấp điện áp từ 110 kV đến 500 kV, công suất lên tới 900 MVA, qua đó từng bước thay thế sản phẩm nhập khẩu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (thứ 2 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho EEMC

Tổng giám đốc EEMC Nguyễn Vũ Cường cho biết mục tiêu của dự án không chỉ dừng ở việc hoàn thành sản phẩm nghiên cứu mà còn hướng tới thương mại hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống điện Việt Nam và tiến tới xuất khẩu.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là cuộn kháng bù ngang 500 kV hiện vẫn là thiết bị Việt Nam phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu. Đây là thiết bị có yêu cầu cao về kỹ thuật, độ an toàn và độ tin cậy khi vận hành trên hệ thống truyền tải điện siêu cao áp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng dự án là kết quả của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Ông đồng thời lưu ý quá trình chế tạo, thử nghiệm và kiểm định sản phẩm phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn và độ tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu chỉ đạo

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị EEMC, Đại học Bách khoa Hà Nội và nhóm nghiên cứu triển khai dự án theo các tiêu chuẩn khoa học chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và chất lượng cam kết. Việc nghiên cứu cần xuất phát từ yêu cầu thực tế của nền kinh tế, tạo ra sản phẩm và năng lực công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Theo EEMC, sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ thiết kế và chế tạo cuộn kháng 500 kV, qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị điện siêu cao áp, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và nâng cao năng lực của ngành công nghiệp thiết bị điện trong nước.

Sau lễ khởi công, các đại biểu đã tham quan dây chuyền sản xuất thiết bị điện siêu cao áp tại EEMC.