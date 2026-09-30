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Nhà máy điện rác gần 1.500 tỷ đồng ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng

Đình Tưởng

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08:15 | 30/09/2026
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Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, công suất xử lý 500 tấn rác mỗi ngày đêm, ứng dụng công nghệ đốt rác kết hợp thu hồi năng lượng để phát điện.
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Tỉnh Thanh Hóa vừa khởi công dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, hướng tới tăng năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn nhiệt từ quá trình đốt rác để sản xuất điện.

Dự án sử dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học, kết hợp hầm chứa rác khép kín áp suất âm. Hệ thống kiểm soát dioxin và furan được thiết kế theo nguyên tắc “3T + E”, nhằm kiểm soát các chất phát sinh trong quá trình xử lý chất thải.

Theo thiết kế, dự án có công suất xử lý khoảng 500 tấn rác mỗi ngày đêm. Cùng với công suất 120 tấn mỗi ngày đêm của giai đoạn 1 đang hoạt động, khi dự án mới hoàn thành, tổng công suất xử lý tại nhà máy dự kiến đạt 620 tấn mỗi ngày đêm.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc kết hợp xử lý rác với thu hồi năng lượng. Sau khi tiếp nhận, rác được đưa vào hệ thống đốt, lượng nhiệt sinh ra được thu hồi để sản xuất điện. Khí thải và các loại chất thải phát sinh trong quá trình vận hành được xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định.

Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng
Dự án Nhà máy Điện rác Nghi Sơn có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị An Hưng Group, Công ty CP Môi trường Nghi Sơn cùng các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2028. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời đầu tư đồng bộ các hạng mục tiếp nhận và xử lý rác, khí thải, nước thải, mùi, tro xỉ và các loại chất thải phát sinh.

Công tác quan trắc môi trường cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm, cùng với việc công khai các thông tin liên quan trực tiếp đến môi trường, an toàn và đời sống của người dân khu vực dự án.

Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn thủ tục và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Việc đầu tư Nhà máy Điện rác Nghi Sơn được kỳ vọng bổ sung năng lực xử lý chất thải cho Thanh Hóa trong bối cảnh lượng rác sinh hoạt tiếp tục gia tăng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thu hồi năng lượng từ chất thải trong xử lý môi trường.

Nhà máy Điện rác Nghi Sơn điện rác Thanh Hóa xử lý rác phát điện công nghệ xử lý chất thải năng lượng từ rác

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,500 ▲1000K 143,500 ▲1000K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,050 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,950 ▲100K 14,350 ▲100K
NL 99.99 13,350 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,250 ▲50K
Trang sức 99.9 13,660 ▲100K 14,260 ▲100K
Trang sức 99.99 13,670 ▲100K 14,270 ▲100K
Cập nhật: 30/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,405 ▲10K 14,352 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,405 ▲10K 14,353 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140 ▲1K 143 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140 ▲1K 1,431 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,375 ▲10K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 133,594 ▲990K 140,594 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,861 ▲750K 106,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,692 ▲68K 9,672 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,979 ▲610K 86,779 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,144 ▲583K 82,944 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,957 ▼44196K 5,937 ▼53016K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,405 ▲10K 1,435 ▲10K
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Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

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