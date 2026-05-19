Nhà máy điện rác Núi Thoong Hà Nội chính thức khởi công

Sáng 19/5, tại xã Xuân Mai, TP. Hà Nội, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai và Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh (GMC) tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý môi trường và phát điện công nghệ cao Núi Thoong, tổng vốn đầu tư khoảng 5.250 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 103.000 m², có công suất xử lý 2.000 tấn rác/ngày đêm và phát điện 45 MW hòa lưới quốc gia. Đây là nhà máy điện rác công nghệ cao đầu tiên tại khu vực Tây Nam Hà Nội, nơi hiện chưa có hạ tầng xử lý chất thải rắn quy mô lớn.

Theo hồ sơ dự án, Sở Tài chính TP. Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh ngày 25/2/2026, trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư được UBND TP. Hà Nội cấp lần đầu từ năm 2014 cho Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai.

Chủ đầu tư cho biết nhà máy sẽ tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt cùng rác công nghiệp thông thường không độc hại. Nhiệt lượng thu hồi từ quá trình đốt rác được sử dụng để phát điện, tro xỉ sau đốt sẽ tái chế thành vật liệu xây dựng.

Thiết kế 3D Nhà máy điện rác Núi Thoong được công bố.

Dự án áp dụng công nghệ đốt rác lò ghi cơ khí kết hợp thu hồi nhiệt phát điện, công nghệ đang được sử dụng tại nhiều nhà máy ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và các nước Bắc Âu. Hệ thống được thiết kế theo tiêu chuẩn môi trường châu Âu Directive 2010/75/EU và quy chuẩn Việt Nam QCVN 30:2025/BNNMT.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tỷ lệ chất thải rắn không thể tái chế sau đốt được kiểm soát dưới 5% lượng rác đầu vào. Toàn bộ nước rỉ rác được xử lý tuần hoàn trong khuôn viên nhà máy, không xả thải ra môi trường bên ngoài.

Các hạng mục chính của dự án gồm nhà máy chính, trạm cân, cầu dẫn, ống khói, tháp làm mát, trạm xử lý tro xỉ, khu hóa rắn tro bay và hệ thống xử lý nước rỉ rác.

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Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng trong quý II/2026, hoàn thành và chạy thử vào quý III/2027, vận hành thương mại từ quý IV/2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Tổng vốn đầu tư dự án đạt 5.250,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chiếm 20%, tương đương hơn 1.050 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Cẩm Thạch Xanh cho biết doanh nghiệp đã vận hành hai nhà máy điện rác tại Bắc Ninh gồm Nhà máy điện rác T&J và Nhà máy điện rác GCEP. Dự án Núi Thoong được xây dựng với quy mô lớn hơn và kế thừa kinh nghiệm vận hành từ các dự án trước đó.

Doanh nghiệp cũng đưa ra bốn cam kết gồm khởi công đúng tiến độ tháng 6/2026, vận hành thương mại đúng quý IV/2027, truyền dữ liệu quan trắc tự động trực tiếp về cơ quan quản lý và bảo đảm trách nhiệm xã hội với cộng đồng dân cư địa phương.

Hà Nội chính thức động thổ nhà máy điện rác Núi Thoong 5.250 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội được dẫn trong thông cáo, mỗi ngày Thủ đô phát sinh hơn 8.000 tấn rác sinh hoạt. Hiện các cơ sở điện rác lớn chủ yếu tập trung ở phía Bắc và Tây Bắc Hà Nội như Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 5.000 tấn/ngày, phát điện 90 MW và Nhà máy Seraphin tại Xuân Sơn công suất 2.250 tấn/ngày, phát điện 37 MW.

Việc bổ sung Nhà máy điện rác Núi Thoong được kỳ vọng giúp giảm quãng đường vận chuyển rác từ các huyện phía Tây Nam về khu xử lý phía Bắc, đồng thời hình thành mạng lưới xử lý rác công nghệ cao theo trục Bắc, Tây Bắc và Tây Nam Hà Nội.

Theo tính toán của doanh nghiệp, khi vận hành thương mại từ quý I/2028, nhà máy có thể xử lý khoảng 660.000 tấn rác mỗi năm, cung cấp khoảng 356 triệu kWh điện cho lưới điện quốc gia và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 200 lao động địa phương.