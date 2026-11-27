Cơ cấu mới cũng đồng thời giảm các cấp trung gian trong quá trình ra quyết định, giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động nhanh chóng hơn.

Cụ thể, LG tiếp tục duy trì bốn trụ cột kinh doanh gồm Giải pháp Điện tử Gia dụng (HS), Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông (MS), Giải pháp Xe cộ (VS) và Giải pháp Không khí (ES). Các đơn vị kinh doanh theo đuổi chiến lược dài hạn, nhất quán dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo riêng.

Mảng Gia dụng tiếp tục là một trong bốn trụ cột của tập đoàn LG

Và để xây dựng nền tảng cho các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai, ví dụ như làm mát trung tâm dữ liệu AI, LG sẽ thành lập đơn vị kinh doanh mới mang tên Applied Business thuộc Công ty Giải pháp Không khí LG. Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu và lượng đơn hàng ngày càng tăng đối với các giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu. LG cũng sẽ mở rộng bộ máy sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất máy làm lạnh trên toàn cầu, đáp ứng các đơn hàng nhanh chóng hơn.

Xe cộ

Trong lĩnh vực công nghệ xe cộ, LG cũng cho thành lập Bộ phận Phát triển HPC/ADAS. Đơn vị này sẽ tập hợp năng lực phát triển của LG về điện toán hiệu năng cao (HPC) và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), nhằm đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ lái tự động và điện toán cho xe thế hệ mới.

Và nhà máy thông minh

Trong lĩnh vực nhà máy thông minh, Trung tâm Giải pháp Nhà máy Thông minh được chuyển đổi thành Trung tâm Kinh doanh Nhà máy Thông minh với bộ phận kinh doanh và tiếp thị riêng.

Tất cả những thay đổi này tiếp nối việc LG thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot trực thuộc Tổng Giám đốc điều hành vào tháng 7 năm 2026. Robot, giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI, giải pháp xe cộ và nhà máy thông minh đều là trụ cột trong chiến lược AI vật lý của LG. Với cơ cấu mới, LG có đủ nguồn lực cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong các mảng.

Giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI

Đồng thời, để đẩy nhanh quá trình ra quyết định trong hoạt động toàn cầu, dàn lãnh đạo của cả 5 khu vực quốc tế của LG, gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi, cùng châu Á, trước đây trực thuộc Công ty Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế, sẽ chuyển sang báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc điều hành Lyu Jae-cheol.

Thay đổi này giúp LG phản ứng nhanh hơn trước các diễn biến thị trường và những vấn đề phát sinh tại từng khu vực.

Công ty Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế cũng sẽ được tái cơ cấu thành Văn phòng Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế (Overseas Sales and Marketing Office), tập trung tăng cường năng lực triển khai tại các khu vực và công ty con ở nước ngoài.

Ngoài ra, LG cũng thành lập Trung tâm Hợp tác Toàn cầu, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc điều hành. Trong kỷ nguyên AI vật lý, trung tâm sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và các đối tác khác. Đơn vị này cũng sẽ tìm kiếm những cơ hội mới vượt ra ngoài phạm vi từng lĩnh vực kinh doanh, bao gồm các cơ hội theo định hướng “One LG”, phát huy sức mạnh tổng hợp từ năng lực của toàn Tập đoàn LG.

Đáng chú ý, LG cũng sẽ thăng chức cho 44 lãnh đạo, gồm hai Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch điều hành, 10 Phó Chủ tịch cấp cao và 29 Phó Chủ tịch. Các quyết định này ghi nhận thành tích và năng lực chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo, đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhân sự tài năng trong lĩnh vực robot, giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI và nghiên cứu, phát triển.

Trong đó, hai Chủ tịch mới được bổ nhiệm là ông Baek Seung-tae và ông Lee Sang-woo.

Ông Baek Seung-tae, người dẫn dắt Công ty Giải pháp Điện tử Gia dụng LG từ tháng 12 năm 2025, được thăng chức lên cấp Chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của ông, mảng điện tử gia dụng tiếp tục tăng trưởng bất chấp môi trường kinh doanh nhiều thách thức. Ông cũng thúc đẩy các sáng kiến mới, như thương mại hóa bộ truyền động robot dựa trên những công nghệ linh kiện cốt lõi của LG trong lĩnh vực điện tử gia dụng. Ông Baek gia nhập LG năm 1990, từng phụ trách các mảng Giải pháp Đời sống (Living Solution) và Giải pháp Nhà bếp (Kitchen Solution) của công ty.