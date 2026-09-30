Taxi điện Green GSM chính thức hoạt động tại Bắc Mindanao, Philippines

Taxi điện Green GSM tại El Salvador, Philippines

Theo thông báo phát đi hôm 29/9 tại El Salvador, taxi điện Green GSM bắt đầu đón khách ở năm địa bàn trọng điểm của Bắc Mindanao gồm El Salvador, Cagayan de Oro (CDO), Laguindingan, Alubijid và Opol. Doanh nghiệp cho biết đây là dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên trong vùng.

Mạng lưới này nhắm tới nhiều nhu cầu đi lại khác nhau, từ những chuyến đi hằng ngày trong phố, các hành trình giữa các thành phố cho tới việc đưa đón khách ra sân bay. Với hãng, Bắc Mindanao là điểm đến kế tiếp trên hành trình mở rộng thị trường Philippines.

Toàn bộ đội xe của Green GSM là ôtô điện VinFast, chạy êm và không thải khí ra môi trường. Khoang ngồi thoải mái cùng khả năng vận hành mượt mà giúp hành khách thấy dễ chịu, kể cả trên những quãng đường dài. Hãng cho rằng mỗi chuyến đi bằng xe điện là một lựa chọn xanh, qua đó người dân tự tay góp phần giảm phát thải, hạn chế khói bụi và tiếng ồn ngay từ thói quen đi lại thường ngày.

Người cầm lái là yếu tố thứ hai hãng đặt nặng, khi tài xế được huấn luyện bài bản về kỹ năng lái xe, cách ứng xử chuyên nghiệp và an toàn giao thông. Giá cước hiển thị công khai trên ứng dụng hoặc trên đồng hồ tính tiền chính thức gắn trong xe. Nhờ biết trước số tiền phải trả, khách hàng chủ động hơn khi lên kế hoạch, nhất là với những chuyến đi xa giữa các thành phố hay ra sân bay.

Green GSM xây dựng dịch vụ quanh bộ cam kết mang tên "5 lời hứa xanh", gồm xe tốt, tài xế tốt, giá tốt, trải nghiệm tốt và tốt cho môi trường. Doanh nghiệp kỳ vọng bộ cam kết này đặt ra chuẩn mực mới cho dịch vụ đi lại ở địa phương. Nhân dịp ra mắt, người dùng mới đăng ký tài khoản được tặng 15 Green Points, tương đương 15 peso, dùng để giảm giá cho các chuyến xe của hãng.

Theo Green GSM, việc phát triển giao thông bằng xe điện tại Bắc Mindanao sẽ giúp tăng kết nối trong vùng và mở thêm việc làm cho tài xế dịch vụ. Hành khách có thêm một lựa chọn an toàn, hiện đại, tiện lợi với chi phí mà hãng khẳng định thấp hơn các công ty gọi xe khác. Thông báo của doanh nghiệp không nêu mức cước cụ thể để đối chiếu nhận định này.

"Mở rộng ra Bắc Mindanao giúp Green GSM tăng độ phủ dịch vụ tại một vùng giàu tiềm năng, đồng thời cho thêm nhiều người dân tiếp cận phương tiện điện với chất lượng phục vụ đồng đều và chi phí hợp lý", ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc toàn cầu Green SM, nói. Ông cho biết hãng sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới, bắt tay với đối tác địa phương để xây dựng mô hình giao thông điện có thể nhân rộng, tạo giá trị lâu dài cho Philippines.

Trước Bắc Mindanao, Green GSM đã đưa taxi điện vào nhiều đô thị lớn của Philippines như vùng thủ đô Metro Manila trên đảo Luzon, Central Visayas và Mindanao. Dịch vụ tại vùng mới chính thức vận hành sau giai đoạn chạy thử bắt đầu từ cuối tháng 8, mà hãng đánh giá đạt kết quả tích cực. Thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng chất lượng phục vụ, mở rộng mạng lưới và giữ vững năm lời hứa xanh, qua đó góp sức vào quá trình chuyển đổi xanh tại Philippines.