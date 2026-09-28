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Hà Nội thử nghiệm 'taxi bay': Bài toán lớn nằm dưới bầu trời

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

15:32 | 28/09/2026
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TP. Hà Nội đang mở hướng nghiên cứu, thử nghiệm phương tiện bay chở người, hàng hóa tự hành EHang theo mô hình sandbox. Phía sau phương tiện mới là bài toán về quản lý vùng trời tầm thấp, trung tâm điều hành, dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vận hành.
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Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng dự lễ ký.

Hà Nội thử nghiệm 'taxi bay': Bài toán lớn nằm dưới bầu trời
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp đề xuất thử nghiệm phương tiện bay EH-216S, xây dựng hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái và trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn, hướng tới đánh giá hiệu quả trước khi nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp theo hướng thương mại.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Hà Nội tiếp cận “taxi bay” như một hệ thống giao thông mới thay vì chỉ đưa phương tiện vào khai thác. Cùng với phương tiện, các bên dự kiến nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định vận hành và an toàn bay; đào tạo nhân lực vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm quản lý thiết bị bay thẳng đứng eVTOL và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Hà Nội thử nghiệm 'taxi bay': Bài toán lớn nằm dưới bầu trời
Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thoả thuận hợp tác.

Theo kế hoạch, Hưng Việt chịu trách nhiệm về nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox từ tháng 10/2026, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo quy định. Việc đưa EH-216S vào thử nghiệm tại Hà Nội chỉ được thực hiện khi UBND thành phố ban hành quyết định cho phép.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết mô hình taxi bay hiện chưa có tiền lệ và có thể tạo động lực cho các lĩnh vực liên quan như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kỹ thuật hàng không mới. Ông đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục để trình thành phố xem xét, phê duyệt.

Hà Nội thử nghiệm 'taxi bay': Bài toán lớn nằm dưới bầu trời
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Hải

Với Hà Nội, giá trị của sandbox sẽ không chỉ nằm ở khả năng vận hành một phương tiện bay tự hành. Quan trọng hơn là kiểm chứng được hệ thống quản lý, điều hành và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để hình thành không gian giao thông tầm thấp an toàn, có kiểm soát trước khi tính đến khả năng thương mại hóa.

Hà Nội thử nghiệm taxi bay taxi bay Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

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Phan Thiết

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mây cụm
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Quảng Bình

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mưa nhẹ
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Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 37°C
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24°C
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25°C
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Thứ tư, 30/09/2026 18:00
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23°C
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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Hà Nội - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đà Nẵng - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Miền Tây - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Tây Nguyên - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 139,400 ▼2000K 142,400 ▼2000K
Cập nhật: 28/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Nghệ An 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
Miếng SJC Thái Bình 13,940 ▼200K 14,240 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,890 ▼200K 14,290 ▼200K
NL 99.99 13,400 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,300 ▼150K
Trang sức 99.9 13,600 ▼200K 14,200 ▼200K
Trang sức 99.99 13,610 ▼200K 14,210 ▼200K
Cập nhật: 28/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,394 ▼20K 14,242 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,394 ▼20K 14,243 ▼200K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,389 ▼20K 1,419 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,389 ▼20K 142 ▼2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,364 ▼20K 1,409 ▼20K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,505 ▼1980K 139,505 ▼1980K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,036 ▼1500K 105,836 ▼1500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 86,172 ▼1360K 95,972 ▼1360K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,308 ▼1220K 86,108 ▼1220K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,503 ▼1166K 82,303 ▼1166K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,111 ▼834K 58,911 ▼834K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,394 ▼20K 1,424 ▼20K
Cập nhật: 28/09/2026 15:45
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Cập nhật: 28/09/2026 15:45

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

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Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng thấp nhất năm

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng thấp nhất năm

Microchip ra mắt chip giám sát nguồn điện cho hệ thống nguồn 48V

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Điện lực Chí Linh: Bảo đảm cấp điện liên tục lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

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Nhà đầu tư tìm cơ hội AI Trung Quốc ở đâu?

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước

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