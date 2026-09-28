Hà Nội thử nghiệm 'taxi bay': Bài toán lớn nằm dưới bầu trời

Sáng 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng dự lễ ký.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp đề xuất thử nghiệm phương tiện bay EH-216S, xây dựng hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái và trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chương trình được chia thành 4 giai đoạn, hướng tới đánh giá hiệu quả trước khi nghiên cứu triển khai mô hình kinh tế tầm thấp theo hướng thương mại.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc Hà Nội tiếp cận “taxi bay” như một hệ thống giao thông mới thay vì chỉ đưa phương tiện vào khai thác. Cùng với phương tiện, các bên dự kiến nghiên cứu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định vận hành và an toàn bay; đào tạo nhân lực vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm quản lý thiết bị bay thẳng đứng eVTOL và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thoả thuận hợp tác.

Theo kế hoạch, Hưng Việt chịu trách nhiệm về nguồn lực công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực để triển khai sandbox từ tháng 10/2026, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo quy định. Việc đưa EH-216S vào thử nghiệm tại Hà Nội chỉ được thực hiện khi UBND thành phố ban hành quyết định cho phép.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết mô hình taxi bay hiện chưa có tiền lệ và có thể tạo động lực cho các lĩnh vực liên quan như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kỹ thuật hàng không mới. Ông đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh thủ tục để trình thành phố xem xét, phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Hải

Với Hà Nội, giá trị của sandbox sẽ không chỉ nằm ở khả năng vận hành một phương tiện bay tự hành. Quan trọng hơn là kiểm chứng được hệ thống quản lý, điều hành và các điều kiện kỹ thuật cần thiết để hình thành không gian giao thông tầm thấp an toàn, có kiểm soát trước khi tính đến khả năng thương mại hóa.