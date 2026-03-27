Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hoàng Anh

13:13 | 27/03/2026
Ngày 26/3/2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhằm trao đổi định hướng hợp tác, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2026-2030.
Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, đánh giá cao vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực và tham gia tư vấn, phản biện chính sách. Tuy nhiên, ông cho rằng sự phối hợp giữa thành phố với khối khoa học xã hội và nhân văn thời gian qua còn phân tán, chủ yếu dừng ở các đề tài đơn lẻ, chưa hình thành các chương trình mang tính dài hạn và có chiều sâu.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Theo đại diện Sở, trong bối cảnh Hà Nội đặt ra nhiều yêu cầu phát triển mới, việc tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu là cần thiết nhằm huy động chất xám phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết nhà trường định hướng phát triển theo hướng gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện trường có hơn 500 cán bộ, trong đó khoảng 400 giảng viên và nhà khoa học, tỷ lệ tiến sĩ đạt khoảng 85%, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%. Quy mô đào tạo khoảng 14.000 người học, bao gồm từ 1.000 đến 1.500 sinh viên quốc tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Với nguồn lực này, nhà trường cho rằng có thể tham gia sâu vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến con người, xã hội và văn hóa. Cũng trong buổi làm việc, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng, đã trình bày ba nhóm đề xuất trọng tâm:

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương trình bày tại buổi làm việc

Thứ nhất, phát triển năng lực số cho cán bộ và người dân thông qua việc khảo sát thực trạng, xây dựng khung năng lực số và triển khai các chương trình đào tạo, phổ cập kỹ năng số.

Thứ hai, bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Nhà trường đề xuất ứng dụng các công nghệ như quét 3D, drone, Lidar để số hóa di tích; xây dựng hệ thống tham quan ảo bằng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ di sản, góp phần thúc đẩy du lịch thông minh và kinh tế ban đêm.

Thứ ba, nghiên cứu các vấn đề an sinh xã hội trong bối cảnh già hóa dân số, bao gồm xây dựng mô hình sinh kế cho người cao tuổi, thử nghiệm các hình thức kinh tế phù hợp trên nền tảng số, đồng thời xây dựng bộ chỉ số văn hóa, xã hội và công cụ dự báo nhằm hỗ trợ công tác hoạch định chính sách.

Các đề xuất được đánh giá là hướng tới cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa công nghệ và hiểu biết về xã hội, văn hóa, con người những yếu tố được xem là nền tảng để chuyển đổi số hiệu quả và phát triển bền vững.

Buổi làm việc được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành các chương trình hợp tác cụ thể giữa hai bên, qua đó tăng cường vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của Hà Nội trong thời gian tới.

Từ 24 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.
