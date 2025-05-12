Phát triển thư viện số, khẳng định vai trò trung tâm thông tin khoa học

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025) là dấu mốc quan trọng, ghi nhận quá trình nỗ lực xây dựng và phát triển không ngừng của Viện trong hành trình phục vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế như UNESCO, UN Women, ILO, Japan Foundation, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự kiện vinh dự chào đón các thế hệ lãnh đạo Viện Thông tin qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí cùng toàn thể viên chức, người lao động đang công tác tại Viện.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh BTC

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội đã điểm lại hành trình phát triển đầy nỗ lực của đơn vị kể từ khi thành lập năm 1975 theo Quyết định 93/CP của Hội đồng Chính phủ.

Viện Thông tin Khoa học xã hội là sự hợp nhất giữa Thư viện Khoa học xã hội và Ban Thông tin KHXH – đánh dấu lần đầu tiên một tổ chức nghiên cứu, thông tin chuyên ngành khoa học xã hội ra đời với chức năng tổng hợp, cung cấp tư liệu phục vụ các cơ quan lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu.

Trải qua các giai đoạn tái cơ cấu (2005, 2013, 2017, 2021, 2024), Viện Thông tin tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hai lĩnh vực trọng tâm: nghiên cứu – thông tin khoa học và tổ chức thư viện. Đặc biệt, từ năm 2024, việc sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện Quốc tế, đổi tên thành Trung tâm Thư viện khối quốc tế, đã giúp định hình mô hình thư viện trung tâm – thành viên trong toàn Viện Hàn lâm.

Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho tập thể Viện Thông tin.

PGS.TS. Vũ Hùng Cường nhấn mạnh: “Trải qua 50 năm, Viện Thông tin KHXH không ngừng đổi mới, khẳng định vai trò đặc thù trong hệ sinh thái tri thức quốc gia, với hàng loạt ấn phẩm giá trị như Niên giám Thông tin KHXH, Tài liệu phục vụ nghiên cứu, sách thông tin chuyên đề, Tạp chí Thông tin KHXH... phục vụ hiệu quả các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và công chúng”.

Bên cạnh vai trò học thuật, Viện còn là đầu mối tổ chức nghiệp vụ thư viện, hiện đại hóa hạ tầng thông tin. Giai đoạn 2015–2019, Viện được giao chủ trì hai dự án hiện đại hóa hệ thống thư viện Viện Hàn lâm, xây dựng cơ sở dữ liệu chung, số hóa tài liệu, áp dụng phần mềm thư viện số và tìm kiếm tập trung.

Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội (song ngữ Việt – Anh), với uy tín học thuật đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận, hiện có mặt trên hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL). Viện cũng không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với nhiều đối tác uy tín như Trường Viễn Đông Bác cổ (EFEO), Đại học Kyoto (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Úc, Viện Nghiên cứu Đông Á (Hàn Quốc)... Các hoạt động hợp tác đã tạo ra những sản phẩm giá trị như trang web tư liệu ảnh EFEO, triển lãm khoa học, hội thảo quốc tế...

Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học cho các cá nhân tại Lễ Kỷ niệm.

Nhân dịp này, Viện đã tổ chức hội thảo quốc tế “Tư liệu Hán Nôm: sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và khai thác” với sự tham gia của gần 40 học giả, khẳng định vị thế học thuật của Viện trong khai thác và bảo tồn di sản tư liệu.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của Viện trong 50 năm qua, đồng thời đề nghị Viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác học thuật trong giai đoạn phát triển mới.