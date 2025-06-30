Chuyển động số
Danh sách 126 Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường mới của Hà Nội sau sáp nhập

Thế Kiên

Thế Kiên

11:11 | 30/06/2025
Sáng 30/6 TP. Hà Nội công bố danh sách 126 Chủ tịch UBND xã, phường mới ở Hà Nội khi thực hiện chính quyền 2 cấp.
Sáng 30/6, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.

Ngày 30.6, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quyết định của TP về triển khai đơn vị hành chính cấp xã mới tại thủ đô.

Lễ công bố diễn ra vào 8h sáng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại buổi lễ, Hà Nội đã công bố quyết định phân công 126 Bí thư các xã, phường mới; công bố các Chủ tịch, Phó chủ tịch... các xã, phường.

STT Xã, phường Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND
1 Phường Hồng Hà Ông Bùi Tuấn Anh (Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy) Ông Lê Hồng Thắng (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân)
2 Phường Ba Đình Ông Phạm Quang Thanh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội) Bà Phạm Thị Diễm (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình)
3 Phường Ngọc Hà Ông Nguyễn Công Thành (Chủ tịch HĐND quận Ba Đình) Ông Lương Xuân Dương (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình)
4 Phường Giảng Võ Ông Tống Học Nghĩa (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình) Ông Cồ Như Dũng (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình)
5 Phường Thượng Cát Ông Lưu Ngọc Hà (Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm) Bà Trần Thị Thu Hương (Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm)
6 Phường Tây Tựu Ông Nguyễn Hữu Tuyên (Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm) Ông Vũ Duy Hùng (Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm)
7 Phường Xuân Đỉnh Ông Nguyễn Tiến Thành (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm) Ông Nguyễn Thường Sơn (Phó Chủ tịch UBND Quận Bắc Từ Liêm)
8 Phường Phú Diễn Ông Nguyễn Lê Hoàng (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ) Ông Nguyễn Văn Hải (Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Bắc Từ Liêm)
9 Phường Đông Ngạc Ông Ngô Văn Nam (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội) Ông Nguyễn Văn Hách (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm)
10 Phường Cầu Giấy Bà Trần Thị Phương Hoa (Bí thư Quận ủy Cầu Giấy) Bà Ngô Ngọc Phương (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
11 Phường Nghĩa Đô Ông Nguyễn Hồng Sơn (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) Ông Trần Đình Cường (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
12 Phường Yên Hòa Ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm) Bà Trịnh Thị Dung (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
13 Phường Đống Đa Ông Nguyễn Ngọc Việt (Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội) Ông Trịnh Hữu Tuấn (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
14 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Ông Đỗ Trọng Nam (Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Đống Đa) Ông Hà Anh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
15 Phường Ô Chợ Dừa Bà Lê Ngọc Hân - Phó Bí thư Thường trực Ông Lê Tuấn Định (Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
16 Phường Kim Liên Bà Hoàng Thị Phương Ngọc (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa) Bà Lê Thị Kim Huệ (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đồng Đa)
17 Phường Láng Ông Nguyễn Hồng Dân (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) Ông Nguyễn Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
18 Phường Hà Đông Ông Nguyễn Thanh Xuân (Bí thư Quận ủy Hà Đông) Bà Trần Thị Lương An (Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông)
19 Phường Dương Nội Bà Cấn Thị Việt Hà (Chủ tịch UBND quận Hà Đông) Ông Phùng Chí Tâm (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông)
20 Phường Kiến Hưng Ông Nguyễn Tiến Quyết (Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hà Đông) Ông Chu Mạnh Hà (Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị quận Hà Đông)
21 Phường Yên Nghĩa Ông Nguyễn Nguyên Quân (Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân Tộc và Tôn giáo) Ông Lê Xuân Hoàn (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tổn di sản Thăng Long - Hà Nội)
22 Phường Phú Lương Ông Lương Mạnh Sơn (Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố) Ông Lã Quang Thức (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hà Đông)
23 Phường Hai Bà Trưng Bà Chu Hồng Minh (Bí thư Thành đoàn Hà Nội) Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)
24 Phường Vĩnh Tuy Ông Nguyễn Quang Trung (Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng) Ông Vũ Văn Hoạt (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng)
25 Phường Bạch Mai Ông Trần Quyết Thắng (Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)
26 Phường Hoàn Kiếm Ông Vũ Đăng Định (Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm) Ông Trịnh Hoàng Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm)
27 Phường Cửa Nam Phạm Tuấn Long (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm) Ông Nguyễn Quốc Hoàn (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm)
28 Phường Hoàng Mai Ông Nguyễn Xuân Linh (Bí thư Quận ủy Hoàng Mai) Ông Nguyễn Lê Hiến (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Hoàng Mai)
29 Phường Yên Sở Ông Nguyễn Minh Tâm (Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai) Ông Vũ Tuấn Đạt (Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai)
30 Phường Vĩnh Hưng Ông Nguyễn Đức Dũng (Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai) Ông Phạm Hải Bình (Bí thư Đảng ủy phường Định Công, quận Hoàng Mai)
31 Phường Lĩnh Nam Ông Đỗ Thanh Tùng (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai) Ông Nguyễn Văn Đức (Trường phòng Kinh Tế, Hạ tầng và Đô thị quận Hoàng Mai)
32 Phường Tương Mai Ông Võ Xuân Trọng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai) Bà Đào Thị Thu Hằng (Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai, quận Hoàng Mai)
33 Phường Định Công Ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng) Ông Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Hoàng Mai)
34 Phường Hoàng Liệt Ông Nguyễn Trường Sơn (Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố) Ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàng Mai)
35 Phường Việt Hưng Ông Đường Hoài Nam (Chủ tịch HĐND quận Long Biên) Ông Võ Xuân Trường (Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Long Biên)
36 Phường Long Biên Ông Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch UBND quận Long Biên) Ông Hoàng Hải (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Quận Long Biên)
37 Phường Bồ Đề Ông Nguyễn Thế Thạch (Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) Ông Phạm Bạch Đằng (Phó Chủ tịch UBND Quận Long Biên)
38 Phường Phúc Lợi Bà Vũ Thị Thành (Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên) Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên)
39 Phường Từ Liêm Ông Nguyễn Quang Hiếu (Bí thư Quận Ủy Nam Từ Liêm) Ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm)
40 Phường Xuân Phương Ông Lâm Quang Thao (Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm) Ông Nguyễn Quốc Nam (Phó Chủ tịch HĐND Quận Nam Từ Liêm)
41 Phường Đại Mỗ Ông Mai Trọng Thái (Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm) Ông Phùng Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm)
42 Phường Tây Mỗ Bà Hoàng Thị Thúy Hằng (Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP) Ông Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Nam Từ Liêm)
43 Phường Tây Hồ Ông Nguyễn Đình Khuyến (Chủ tịch UBND quận Tây Hồ) Ông Nguyễn Thanh Tịnh (Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ)
44 Phường Phú Thượng Ông Nguyễn Quốc Hà (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) Ông Đỗ Đình Sơn (Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Văn phòng UBND Thành phố)
45 Phường Thanh Xuân Bà Bùi Huyền Mai (Bí thư Quận ủy Thanh Xuân) Ông Đỗ Quang Dương (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân)
46 Phường Khương Đình Ông Võ Đăng Dũng (Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân) Ông Nguyễn Sỹ Đoàn (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân)
47 Phường Phương Liệt Ông Nguyễn Minh Tiến (Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân) Ông Đặng Khánh Hoà (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân)
48 Phường Sơn Tây Ông Ngô Đình Ngũ (Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây) Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Bí thư Đảng ủy phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây)
49 Xã Đoài Phương Ông Nguyễn Quang Hán (Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây) Ông Nguyễn Thế Hùng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã Sơn Tây)
50 Phường Tùng Thiện Bà Đỗ Thị Lan Hương (Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây Ông Nguyễn Viết Đạt (Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây)
51 Xã Quảng Oai Ông Phùng Tân Nhị (Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì) Bà Nguyễn Thị Nam (Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ba Vì)
52 Xã Suối Hai Ông Đỗ Mạnh Hưng (Chủ tịch UBND huyện Ba Vì) Ông Nguyễn Ngọc Mạnh (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì)
53 Xã Ba Vì Ông Lê Văn Quân (Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì) Ông Nguyễn Giáp Đông (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Ba Vì)
54 Xã Bất Bạt Ông Đỗ Quang Trung (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Vì) Ông Nguyễn Ngọc Tú (Chủ tịch UBND xã Vật Lại, huyện Ba Vì)
55 Xã Yên Bài Ông Trần Quang Khuyên (Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì) Ông Nguyễn Văn Tùng (Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Vì)
56 Xã Cổ Đô Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì) Ông Hoàng Trúc Phong (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Vì)
57 Xã Vật Lại Ông Nguyễn Khắc Sự (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) Ông Nguyễn Đức Anh (Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì)
58 Xã Minh Châu Ông Nguyễn Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội) Ông Bùi Thái Sơn (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng)
59 Phường Chương Mỹ Ông Nguyễn Văn Thắng (Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ) Ông Trịnh Duy Oai (Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
60 Xã Xuân Mai Ông Hoàng Minh Hiến (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Chương Mỹ Ông Nguyễn Anh Đức (Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
61 Xã Phú Nghĩa Ông Trịnh Tiến Tường (Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ) Ông Nguyễn Đình Sỹ (Bí thư Đảng uỷ thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ)
62 Xã Hòa Phú Bà Tô Thị Nhàn (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chương Mỹ) Ông Vũ Xuân Hùng (Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện Chương Mỹ)
63 Xã Quảng Bị Ông Nguyễn Trường Năng (Trưởng Ban Tổ trức Huyện ủy Chương Mỹ) Ông Bùi Mạnh Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ)
64 Xã Trần Phú Ông Nguyễn Nguyên Hùng (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố) Ông Đỗ Hoàng Anh Châu (Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
65 Xã Đan Phượng Ông Nguyễn Gia Hiển (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đan Phượng) Ông Nguyễn Viết Đạt (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng, và Đô thị huyện Đan Phượng)
66 Xã Ô Diên Ông Nguyễn Văn Đức (Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng) Ông Đỗ Chí Hưng (Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng)
67 Xã Liên Minh Ông Nguyễn Tiến Toàn (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đan Phượng) Ông Nguyễn Quý Mạnh (Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đan Phượng)
68 Xã Đông Anh Ông Nguyễn Anh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Đông Anh) Ông Nguyễn Văn Thiềng (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Đông Anh)
69 Xã Vĩnh Thanh Ông Nguyễn Anh Dũng (Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức) Ông Nguyễn Quang Đặng (Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Anh)
70 Xã Thiên Lộc Ông Phạm Xuân Toàn (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Anh)
71 Xã Phúc Thịnh Ông Hoàng Hải Đăng (Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh) Ông Nguyễn Văn Bằng (Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ Đông Anh)
72 Xã Thư Lâm Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh) Ông Phạm Trọng La (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Đông Anh)
73 Xã Gia Lâm Ông Nguyễn Việt Hà (Bí thư Huyện ủy Gia Lâm) Ông Dương Viết Cường (Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm)
74 Xã Phù Đổng Bà Đặng Thị Huyền (Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm) Ông Đào Đức Minh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện Gia Lâm)
75 Xã Thuận An Ông Trương Văn Học (Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm) Ông Nguyễn Tuấn Khanh (Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Gia Lâm)
76 Xã Bát Tràng Ông Nguyễn Văn Quyến (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) Ông Hoàng Tiến Dũng (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Lâm)
77 Xã Hoài Đức Ông Nguyễn Hoàng Trường (Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức) Ông Nguyễn Huy Hoàng (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức)
78 Xã Sơn Đồng Ông Nguyễn Trúc Anh (Bí thư Huyện ủy Hoài Đức) Ông Phạm Gia Lộc (Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức)
79 Xã An Khánh Ông Nguyễn Trung Thuận (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức) Ông Hồ Trung Nghĩa (Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức)
80 Xã Dương Hòa Ông Phùng Bá Nhân (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Hoài Đức) Ông Lê Đức Phóng (Bí thư Đảng uỷ xã La Phù, huyện Hoài Đức)
81 Xã Quang Minh Ông Nguyễn Thanh Liêm (Bí thư Huyện ủy Mê Linh) Ông Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND thành phố)
82 Xã Mê Linh Ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh) Bà Trần Thanh Hoài (Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh)
83 Xã Tiến Thắng Ông Hoàng Anh Tuấn (Chủ tịch UBND huyện Mê Linh) Ông Nguyễn Minh Hải (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Mê Linh)
84 Xã Yên Lãng Ông Phạm Văn Minh (Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn) Ông Lê Văn Khương (Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh)
85 Xã Mỹ Đức Ông Đặng Văn Cảnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức) Ông Nguyễn Quang Đường (Chánh Thanh tra huyện Mỹ Đức)
86 Xã Hương Sơn Ông Trần Đức Hải (Bí thư Huyện ủy Đan Phượng) Ông Lê Văn Trang (Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức)
87 Xã Hồng Sơn Ông Lê Chí Hòa (Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức) Ông Ngô Quốc Ca (Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương)
88 Xã Phúc Sơn Ông Phan Văn Sự (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Đức) Ông Trần Xuân Hải (Chủ tịch UBND xã Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Đức)
89 Xã Phú Xuyên Ông Nguyễn Xuân Thanh (Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên) Ông Bùi Công Thản (Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín)
90 Xã Đại Xuyên Ông Nguyễn Mạnh Huy (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên) Ông Hoàng Tuân (Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Thành uỷ)
91 Xã Phượng Dực Ông Lê Văn Bính (Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên) Ông Nguyễn Trọng Vĩnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên)
92 Xã Chuyên Mỹ Ông Lê Quang Long (Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP) Ông Nguyễn Hữu Chi (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên)
93 Xã Phúc Thọ Ông Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ) Ông Kiều Trọng Sỹ (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ)
94 Xã Hát Môn Ông Nguyễn Đình Sơn (Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ) Ông Lý Hoàng Kiên (Trưởng phòng Quản lý thực hiện dự án 5, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố)
95 Xã Phúc Lộc Ông Tô Văn Sáng (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Phúc Thọ) Ông Lê Văn Thu (Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ)
96 Xã Quốc Oai Ông Nguyễn Trường Sơn (Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) Ông Nguyễn Trung Thành (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Quốc Oai)
97 Xã Phú Cát Ông Đàm Công Lợi (Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai) Ông Hoàng Nguyên Ưng (Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai)
98 Xã Kiều Phú Ông Phạm Quang Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) Ông Phùng Huy Diễn (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quốc Oai)
99 Xã Hưng Đạo Ông Nguyễn Đức Phương (Chủ nhiệu UBKT Huyện ủy Quốc Oai) Ông Dương Văn Phượng (Phó Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai)
100 Xã Sóc Sơn Ông Bùi Duy Cường (Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn) Ông Phạm Quang Ngọc (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
101 Xã Nội Bài Ông Nguyễn Nam Hà (Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn) Ông Hồ Việt Hùng (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
102 Xã Kim Anh Ông Đỗ Xuân Huân (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sóc Sơn) Ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
103 Xã Trung Giã Ông Lê Hữu Mạnh (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Sóc Sơn) Ông Nguyễn Bá Hoàng (Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn)
104 Xã Đa Phúc Ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Giám đốc Sở Du lịch) Bà Đỗ Thu Nga (Bí thư Đảng uỷ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn)
105 Xã Thạch Thất Ông Lê Minh Đức (Bí thư Huyện ủy Thạch Thất) Bà Trần Hoàng Linh (Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch và Kiến trúc)
106 Xã Hòa Lạc Ông Đồng Phước An (Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dung thành phố) Ông Đào Xuân Ban (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thạch Thất)
107 Xã Yên Xuân Ông Mạc Đình Minh (Phó Giám đốc Sở Xây dựng) Ông Phùng Khắc Sơn (Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất)
108 Xã Hạ Bằng Ông Nguyễn Mạnh Hồng (Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất) Bà Nguyễn Kim Loan (Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thạch Thất)
109 Xã Tây Phương Ông Nguyễn Minh Hồng (Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất) Ông Cấn Văn Hương (Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất)
110 Xã Thanh Oai Ông Bùi Hoàng Phan (Bí thư Huyện ủy Thanh Oai) Ông Vũ Quỳnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai)
111 Xã Tam Hưng Ông Bùi Văn Sáng (Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai) Ông Bùi Đình Thái (Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ)
112 Xã Dân Hòa Ông Mai Xuân Trường (Phó Giám đốc Sở Nội vụ) Ông Đinh Hữu Bình (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thanh Oai)
113 Xã Bình Minh Ông Nguyễn Khánh Bình (Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai) Ông Nguyễn Đăng Việt (Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai)
114 Xã Thanh Trì Ông Nguyễn Tiến Cường (Bí thư Huyện ủy Thanh Trì) Ông Lã Văn Huy (Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thanh Trì)
115 Xã Ngọc Hồi Ông Nguyễn Xuân Phong (Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì) Ông Trần Việt Trung (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì)
116 Xã Đại Thanh Ông Đặng Đức Quỳnh (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì) Ông Nguyễn Văn Hưng (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì)
117 Xã Nam Phù Ông Vũ Anh Tú (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì) Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, phụ trách Hội phụ nữ, Hội Nông dân huyện Thanh Trì)
118 Phường Thanh Liệt Ông Nguyễn Minh Tuân (Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP) Ông Bùi Huy Hoàng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thanh Trì)
119 Xã Thường Tín Ông Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch UBND huyện Thường Tín) Ông Phan Thanh Tùng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Tín)
120 Xã Thượng Phúc Ông Tạ Hữu Thọ (Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín) Ông Lý Văn Dũng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thường Tín)
121 Xã Chương Dương Ông Vũ Văn Tuân (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín) Ông Từ Ngọc Thành (Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín)
122 Xã Hồng Vân Ông Phạm Tiến Dũng (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thường Tín) Ông Lê Tuấn Dũng (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín)
123 Xã Vân Đình Bà Bùi Thị Thu Hiền (Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa) Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ứng Hoà)
124 Xã Ứng Hòa Ông Nguyễn Tiến Thiết (Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa) Nguyễn Đức Bình (Trưởng Phòng Văn Hoá, Khoa học và Thông tin huyện Ứng Hoà)
125 Xã Ứng Thiên Ông Nguyễn Chí Viễn (Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa) Ông Đỗ Năng Bình (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Ứng Hoà)
126 Xã Hòa Xá Ông Nguyễn Văn Định (Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa) Ông Dương Tuấn Anh (Bí thư Đảng uỷ xã Thái Hoà, huyện Ứng Hoà)
