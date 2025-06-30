Danh sách 126 Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường mới của Hà Nội sau sáp nhập

|STT
|Xã, phường
|Bí thư Đảng ủy
|Chủ tịch UBND
|1
|Phường Hồng Hà
|Ông Bùi Tuấn Anh (Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
|Ông Lê Hồng Thắng (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân)
|2
|Phường Ba Đình
|Ông Phạm Quang Thanh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội)
|Bà Phạm Thị Diễm (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình)
|3
|Phường Ngọc Hà
|Ông Nguyễn Công Thành (Chủ tịch HĐND quận Ba Đình)
|Ông Lương Xuân Dương (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình)
|4
|Phường Giảng Võ
|Ông Tống Học Nghĩa (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình)
|Ông Cồ Như Dũng (Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình)
|5
|Phường Thượng Cát
|Ông Lưu Ngọc Hà (Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm)
|Bà Trần Thị Thu Hương (Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm)
|6
|Phường Tây Tựu
|Ông Nguyễn Hữu Tuyên (Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm)
|Ông Vũ Duy Hùng (Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm)
|7
|Phường Xuân Đỉnh
|Ông Nguyễn Tiến Thành (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm)
|Ông Nguyễn Thường Sơn (Phó Chủ tịch UBND Quận Bắc Từ Liêm)
|8
|Phường Phú Diễn
|Ông Nguyễn Lê Hoàng (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ)
|Ông Nguyễn Văn Hải (Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Bắc Từ Liêm)
|9
|Phường Đông Ngạc
|Ông Ngô Văn Nam (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội)
|Ông Nguyễn Văn Hách (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm)
|10
|Phường Cầu Giấy
|Bà Trần Thị Phương Hoa (Bí thư Quận ủy Cầu Giấy)
|Bà Ngô Ngọc Phương (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
|11
|Phường Nghĩa Đô
|Ông Nguyễn Hồng Sơn (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
|Ông Trần Đình Cường (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
|12
|Phường Yên Hòa
|Ông Nguyễn Quốc Khánh (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm)
|Bà Trịnh Thị Dung (Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy)
|13
|Phường Đống Đa
|Ông Nguyễn Ngọc Việt (Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội)
|Ông Trịnh Hữu Tuấn (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
|14
|Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
|Ông Đỗ Trọng Nam (Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Đống Đa)
|Ông Hà Anh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
|15
|Phường Ô Chợ Dừa
|Bà Lê Ngọc Hân - Phó Bí thư Thường trực
|Ông Lê Tuấn Định (Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
|16
|Phường Kim Liên
|Bà Hoàng Thị Phương Ngọc (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa)
|Bà Lê Thị Kim Huệ (Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đồng Đa)
|17
|Phường Láng
|Ông Nguyễn Hồng Dân (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
|Ông Nguyễn Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Đồng Đa)
|18
|Phường Hà Đông
|Ông Nguyễn Thanh Xuân (Bí thư Quận ủy Hà Đông)
|Bà Trần Thị Lương An (Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông)
|19
|Phường Dương Nội
|Bà Cấn Thị Việt Hà (Chủ tịch UBND quận Hà Đông)
|Ông Phùng Chí Tâm (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông)
|20
|Phường Kiến Hưng
|Ông Nguyễn Tiến Quyết (Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hà Đông)
|Ông Chu Mạnh Hà (Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị quận Hà Đông)
|21
|Phường Yên Nghĩa
|Ông Nguyễn Nguyên Quân (Phó Giám đốc phụ trách Sở Dân Tộc và Tôn giáo)
|Ông Lê Xuân Hoàn (Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tổn di sản Thăng Long - Hà Nội)
|22
|Phường Phú Lương
|Ông Lương Mạnh Sơn (Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố)
|Ông Lã Quang Thức (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hà Đông)
|23
|Phường Hai Bà Trưng
|Bà Chu Hồng Minh (Bí thư Thành đoàn Hà Nội)
|Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)
|24
|Phường Vĩnh Tuy
|Ông Nguyễn Quang Trung (Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)
|Ông Vũ Văn Hoạt (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng)
|25
|Phường Bạch Mai
|Ông Trần Quyết Thắng (Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng)
|Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng)
|26
|Phường Hoàn Kiếm
|Ông Vũ Đăng Định (Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm)
|Ông Trịnh Hoàng Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm)
|27
|Phường Cửa Nam
|Phạm Tuấn Long (Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm)
|Ông Nguyễn Quốc Hoàn (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm)
|28
|Phường Hoàng Mai
|Ông Nguyễn Xuân Linh (Bí thư Quận ủy Hoàng Mai)
|Ông Nguyễn Lê Hiến (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Hoàng Mai)
|29
|Phường Yên Sở
|Ông Nguyễn Minh Tâm (Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai)
|Ông Vũ Tuấn Đạt (Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Hoàng Mai)
|30
|Phường Vĩnh Hưng
|Ông Nguyễn Đức Dũng (Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai)
|Ông Phạm Hải Bình (Bí thư Đảng ủy phường Định Công, quận Hoàng Mai)
|31
|Phường Lĩnh Nam
|Ông Đỗ Thanh Tùng (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàng Mai)
|Ông Nguyễn Văn Đức (Trường phòng Kinh Tế, Hạ tầng và Đô thị quận Hoàng Mai)
|32
|Phường Tương Mai
|Ông Võ Xuân Trọng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai)
|Bà Đào Thị Thu Hằng (Bí thư Đảng ủy phường Tương Mai, quận Hoàng Mai)
|33
|Phường Định Công
|Ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng)
|Ông Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Hoàng Mai)
|34
|Phường Hoàng Liệt
|Ông Nguyễn Trường Sơn (Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố)
|Ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàng Mai)
|35
|Phường Việt Hưng
|Ông Đường Hoài Nam (Chủ tịch HĐND quận Long Biên)
|Ông Võ Xuân Trường (Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ Long Biên)
|36
|Phường Long Biên
|Ông Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch UBND quận Long Biên)
|Ông Hoàng Hải (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Quận Long Biên)
|37
|Phường Bồ Đề
|Ông Nguyễn Thế Thạch (Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Lâm, quận Long Biên)
|Ông Phạm Bạch Đằng (Phó Chủ tịch UBND Quận Long Biên)
|38
|Phường Phúc Lợi
|Bà Vũ Thị Thành (Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên)
|Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên)
|39
|Phường Từ Liêm
|Ông Nguyễn Quang Hiếu (Bí thư Quận Ủy Nam Từ Liêm)
|Ông Nguyễn Thanh Bình (Phó Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm)
|40
|Phường Xuân Phương
|Ông Lâm Quang Thao (Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm)
|Ông Nguyễn Quốc Nam (Phó Chủ tịch HĐND Quận Nam Từ Liêm)
|41
|Phường Đại Mỗ
|Ông Mai Trọng Thái (Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm)
|Ông Phùng Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm)
|42
|Phường Tây Mỗ
|Bà Hoàng Thị Thúy Hằng (Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP)
|Ông Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ Nam Từ Liêm)
|43
|Phường Tây Hồ
|Ông Nguyễn Đình Khuyến (Chủ tịch UBND quận Tây Hồ)
|Ông Nguyễn Thanh Tịnh (Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ)
|44
|Phường Phú Thượng
|Ông Nguyễn Quốc Hà (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
|Ông Đỗ Đình Sơn (Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Văn phòng UBND Thành phố)
|45
|Phường Thanh Xuân
|Bà Bùi Huyền Mai (Bí thư Quận ủy Thanh Xuân)
|Ông Đỗ Quang Dương (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Thanh Xuân)
|46
|Phường Khương Đình
|Ông Võ Đăng Dũng (Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân)
|Ông Nguyễn Sỹ Đoàn (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân)
|47
|Phường Phương Liệt
|Ông Nguyễn Minh Tiến (Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân)
|Ông Đặng Khánh Hoà (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân)
|48
|Phường Sơn Tây
|Ông Ngô Đình Ngũ (Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây)
|Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Bí thư Đảng ủy phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây)
|49
|Xã Đoài Phương
|Ông Nguyễn Quang Hán (Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây)
|Ông Nguyễn Thế Hùng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thị xã Sơn Tây)
|50
|Phường Tùng Thiện
|Bà Đỗ Thị Lan Hương (Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây
|Ông Nguyễn Viết Đạt (Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây)
|51
|Xã Quảng Oai
|Ông Phùng Tân Nhị (Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì)
|Bà Nguyễn Thị Nam (Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ba Vì)
|52
|Xã Suối Hai
|Ông Đỗ Mạnh Hưng (Chủ tịch UBND huyện Ba Vì)
|Ông Nguyễn Ngọc Mạnh (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì)
|53
|Xã Ba Vì
|Ông Lê Văn Quân (Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì)
|Ông Nguyễn Giáp Đông (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Ba Vì)
|54
|Xã Bất Bạt
|Ông Đỗ Quang Trung (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Ba Vì)
|Ông Nguyễn Ngọc Tú (Chủ tịch UBND xã Vật Lại, huyện Ba Vì)
|55
|Xã Yên Bài
|Ông Trần Quang Khuyên (Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì)
|Ông Nguyễn Văn Tùng (Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Vì)
|56
|Xã Cổ Đô
|Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì)
|Ông Hoàng Trúc Phong (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ba Vì)
|57
|Xã Vật Lại
|Ông Nguyễn Khắc Sự (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)
|Ông Nguyễn Đức Anh (Phó chủ tịch UBND huyện Ba Vì)
|58
|Xã Minh Châu
|Ông Nguyễn Đức Tiến (Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội)
|Ông Bùi Thái Sơn (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng)
|59
|Phường Chương Mỹ
|Ông Nguyễn Văn Thắng (Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ)
|Ông Trịnh Duy Oai (Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
|60
|Xã Xuân Mai
|Ông Hoàng Minh Hiến (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Chương Mỹ
|Ông Nguyễn Anh Đức (Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
|61
|Xã Phú Nghĩa
|Ông Trịnh Tiến Tường (Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ)
|Ông Nguyễn Đình Sỹ (Bí thư Đảng uỷ thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ)
|62
|Xã Hòa Phú
|Bà Tô Thị Nhàn (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chương Mỹ)
|Ông Vũ Xuân Hùng (Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện Chương Mỹ)
|63
|Xã Quảng Bị
|Ông Nguyễn Trường Năng (Trưởng Ban Tổ trức Huyện ủy Chương Mỹ)
|Ông Bùi Mạnh Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ)
|64
|Xã Trần Phú
|Ông Nguyễn Nguyên Hùng (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Thành phố)
|Ông Đỗ Hoàng Anh Châu (Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)
|65
|Xã Đan Phượng
|Ông Nguyễn Gia Hiển (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đan Phượng)
|Ông Nguyễn Viết Đạt (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng, và Đô thị huyện Đan Phượng)
|66
|Xã Ô Diên
|Ông Nguyễn Văn Đức (Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng)
|Ông Đỗ Chí Hưng (Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng)
|67
|Xã Liên Minh
|Ông Nguyễn Tiến Toàn (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đan Phượng)
|Ông Nguyễn Quý Mạnh (Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đan Phượng)
|68
|Xã Đông Anh
|Ông Nguyễn Anh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Đông Anh)
|Ông Nguyễn Văn Thiềng (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Đông Anh)
|69
|Xã Vĩnh Thanh
|Ông Nguyễn Anh Dũng (Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức)
|Ông Nguyễn Quang Đặng (Trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Anh)
|70
|Xã Thiên Lộc
|Ông Phạm Xuân Toàn (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội)
|Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đông Anh)
|71
|Xã Phúc Thịnh
|Ông Hoàng Hải Đăng (Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh)
|Ông Nguyễn Văn Bằng (Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ Đông Anh)
|72
|Xã Thư Lâm
|Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh)
|Ông Phạm Trọng La (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Đông Anh)
|73
|Xã Gia Lâm
|Ông Nguyễn Việt Hà (Bí thư Huyện ủy Gia Lâm)
|Ông Dương Viết Cường (Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm)
|74
|Xã Phù Đổng
|Bà Đặng Thị Huyền (Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm)
|Ông Đào Đức Minh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện Gia Lâm)
|75
|Xã Thuận An
|Ông Trương Văn Học (Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm)
|Ông Nguyễn Tuấn Khanh (Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ Gia Lâm)
|76
|Xã Bát Tràng
|Ông Nguyễn Văn Quyến (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường)
|Ông Hoàng Tiến Dũng (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Gia Lâm)
|77
|Xã Hoài Đức
|Ông Nguyễn Hoàng Trường (Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức)
|Ông Nguyễn Huy Hoàng (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức)
|78
|Xã Sơn Đồng
|Ông Nguyễn Trúc Anh (Bí thư Huyện ủy Hoài Đức)
|Ông Phạm Gia Lộc (Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoài Đức)
|79
|Xã An Khánh
|Ông Nguyễn Trung Thuận (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức)
|Ông Hồ Trung Nghĩa (Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức)
|80
|Xã Dương Hòa
|Ông Phùng Bá Nhân (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Hoài Đức)
|Ông Lê Đức Phóng (Bí thư Đảng uỷ xã La Phù, huyện Hoài Đức)
|81
|Xã Quang Minh
|Ông Nguyễn Thanh Liêm (Bí thư Huyện ủy Mê Linh)
|Ông Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng UBND thành phố)
|82
|Xã Mê Linh
|Ông Nguyễn Anh Tuấn (Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh)
|Bà Trần Thanh Hoài (Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh)
|83
|Xã Tiến Thắng
|Ông Hoàng Anh Tuấn (Chủ tịch UBND huyện Mê Linh)
|Ông Nguyễn Minh Hải (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Mê Linh)
|84
|Xã Yên Lãng
|Ông Phạm Văn Minh (Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
|Ông Lê Văn Khương (Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh)
|85
|Xã Mỹ Đức
|Ông Đặng Văn Cảnh (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỹ Đức)
|Ông Nguyễn Quang Đường (Chánh Thanh tra huyện Mỹ Đức)
|86
|Xã Hương Sơn
|Ông Trần Đức Hải (Bí thư Huyện ủy Đan Phượng)
|Ông Lê Văn Trang (Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức)
|87
|Xã Hồng Sơn
|Ông Lê Chí Hòa (Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức)
|Ông Ngô Quốc Ca (Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương)
|88
|Xã Phúc Sơn
|Ông Phan Văn Sự (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Đức)
|Ông Trần Xuân Hải (Chủ tịch UBND xã Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Đức)
|89
|Xã Phú Xuyên
|Ông Nguyễn Xuân Thanh (Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên)
|Ông Bùi Công Thản (Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín)
|90
|Xã Đại Xuyên
|Ông Nguyễn Mạnh Huy (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên)
|Ông Hoàng Tuân (Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Thành uỷ)
|91
|Xã Phượng Dực
|Ông Lê Văn Bính (Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên)
|Ông Nguyễn Trọng Vĩnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên)
|92
|Xã Chuyên Mỹ
|Ông Lê Quang Long (Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP)
|Ông Nguyễn Hữu Chi (Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên)
|93
|Xã Phúc Thọ
|Ông Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ)
|Ông Kiều Trọng Sỹ (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ)
|94
|Xã Hát Môn
|Ông Nguyễn Đình Sơn (Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ)
|Ông Lý Hoàng Kiên (Trưởng phòng Quản lý thực hiện dự án 5, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố)
|95
|Xã Phúc Lộc
|Ông Tô Văn Sáng (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Phúc Thọ)
|Ông Lê Văn Thu (Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ)
|96
|Xã Quốc Oai
|Ông Nguyễn Trường Sơn (Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai)
|Ông Nguyễn Trung Thành (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Quốc Oai)
|97
|Xã Phú Cát
|Ông Đàm Công Lợi (Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai)
|Ông Hoàng Nguyên Ưng (Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai)
|98
|Xã Kiều Phú
|Ông Phạm Quang Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai)
|Ông Phùng Huy Diễn (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quốc Oai)
|99
|Xã Hưng Đạo
|Ông Nguyễn Đức Phương (Chủ nhiệu UBKT Huyện ủy Quốc Oai)
|Ông Dương Văn Phượng (Phó Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai)
|100
|Xã Sóc Sơn
|Ông Bùi Duy Cường (Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn)
|Ông Phạm Quang Ngọc (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
|101
|Xã Nội Bài
|Ông Nguyễn Nam Hà (Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn)
|Ông Hồ Việt Hùng (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
|102
|Xã Kim Anh
|Ông Đỗ Xuân Huân (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Sóc Sơn)
|Ông Đỗ Minh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn)
|103
|Xã Trung Giã
|Ông Lê Hữu Mạnh (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Sóc Sơn)
|Ông Nguyễn Bá Hoàng (Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn)
|104
|Xã Đa Phúc
|Ông Nguyễn Hồng Minh (Phó Giám đốc Sở Du lịch)
|Bà Đỗ Thu Nga (Bí thư Đảng uỷ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn)
|105
|Xã Thạch Thất
|Ông Lê Minh Đức (Bí thư Huyện ủy Thạch Thất)
|Bà Trần Hoàng Linh (Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch và Kiến trúc)
|106
|Xã Hòa Lạc
|Ông Đồng Phước An (Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dung thành phố)
|Ông Đào Xuân Ban (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thạch Thất)
|107
|Xã Yên Xuân
|Ông Mạc Đình Minh (Phó Giám đốc Sở Xây dựng)
|Ông Phùng Khắc Sơn (Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất)
|108
|Xã Hạ Bằng
|Ông Nguyễn Mạnh Hồng (Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất)
|Bà Nguyễn Kim Loan (Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thạch Thất)
|109
|Xã Tây Phương
|Ông Nguyễn Minh Hồng (Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất)
|Ông Cấn Văn Hương (Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất)
|110
|Xã Thanh Oai
|Ông Bùi Hoàng Phan (Bí thư Huyện ủy Thanh Oai)
|Ông Vũ Quỳnh (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai)
|111
|Xã Tam Hưng
|Ông Bùi Văn Sáng (Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai)
|Ông Bùi Đình Thái (Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ)
|112
|Xã Dân Hòa
|Ông Mai Xuân Trường (Phó Giám đốc Sở Nội vụ)
|Ông Đinh Hữu Bình (Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Thanh Oai)
|113
|Xã Bình Minh
|Ông Nguyễn Khánh Bình (Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai)
|Ông Nguyễn Đăng Việt (Phó Bí thư Đảng uỷ xã Cao Viên, huyện Thanh Oai)
|114
|Xã Thanh Trì
|Ông Nguyễn Tiến Cường (Bí thư Huyện ủy Thanh Trì)
|Ông Lã Văn Huy (Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Thanh Trì)
|115
|Xã Ngọc Hồi
|Ông Nguyễn Xuân Phong (Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì)
|Ông Trần Việt Trung (Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì)
|116
|Xã Đại Thanh
|Ông Đặng Đức Quỳnh (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì)
|Ông Nguyễn Văn Hưng (Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì)
|117
|Xã Nam Phù
|Ông Vũ Anh Tú (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Trì)
|Bà Nguyễn Thị Thu Huyền (Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, phụ trách Hội phụ nữ, Hội Nông dân huyện Thanh Trì)
|118
|Phường Thanh Liệt
|Ông Nguyễn Minh Tuân (Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP)
|Ông Bùi Huy Hoàng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thanh Trì)
|119
|Xã Thường Tín
|Ông Nguyễn Xuân Minh (Chủ tịch UBND huyện Thường Tín)
|Ông Phan Thanh Tùng (Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Tín)
|120
|Xã Thượng Phúc
|Ông Tạ Hữu Thọ (Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín)
|Ông Lý Văn Dũng (Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Thường Tín)
|121
|Xã Chương Dương
|Ông Vũ Văn Tuân (Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín)
|Ông Từ Ngọc Thành (Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín)
|122
|Xã Hồng Vân
|Ông Phạm Tiến Dũng (Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thường Tín)
|Ông Lê Tuấn Dũng (Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Thường Tín)
|123
|Xã Vân Đình
|Bà Bùi Thị Thu Hiền (Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa)
|Bà Nguyễn Ngọc Diệp (Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ứng Hoà)
|124
|Xã Ứng Hòa
|Ông Nguyễn Tiến Thiết (Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa)
|Nguyễn Đức Bình (Trưởng Phòng Văn Hoá, Khoa học và Thông tin huyện Ứng Hoà)
|125
|Xã Ứng Thiên
|Ông Nguyễn Chí Viễn (Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa)
|Ông Đỗ Năng Bình (Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ Ứng Hoà)
|126
|Xã Hòa Xá
|Ông Nguyễn Văn Định (Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa)
|Ông Dương Tuấn Anh (Bí thư Đảng uỷ xã Thái Hoà, huyện Ứng Hoà)