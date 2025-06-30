Danh sách 126 Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường mới của Hà Nội sau sáp nhập

Sáng 30/6, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường và chỉ định nhân sự cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam cấp xã, phường.

Lễ công bố diễn ra vào 8h sáng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại buổi lễ, Hà Nội đã công bố quyết định phân công 126 Bí thư các xã, phường mới; công bố các Chủ tịch, Phó chủ tịch... các xã, phường.

