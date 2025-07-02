TCL được vinh danh tại Bảo tàng Olympic

Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện IOC gồm Chủ tịch Thomas Bach, Chủ tịch đắc cử Kirsty Coventry, Giám đốc Bảo tàng Olympic Angelita Teo và Giám đốc Điều hành TCL – ông Kevin Wang. Viên đá cẩm thạch khắc logo TCL được công bố như một biểu tượng vinh danh vĩnh viễn.

Ông Kevin Wang, Giám đốc điều hành TCL chia sẻ: “Khoản tài trợ này phản ánh sự đồng điệu giữa tinh thần Olympic ‘Faster, Higher, Stronger - Together’ và cam kết ‘Inspire Greatness’ của TCL. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng để mọi người dám bứt phá và trải nghiệm di sản Olympic bằng công nghệ hiện đại.”

Ông Kevin Wang – Giám đốc điều hành TCL Technology – cùng Chủ tịch IOC Thomas Bach và Chủ tịch Kirsty Coventry đã tham dự lễ khánh thành viên đá kỷ niệm của TCL tại Bức Tường Nhà Tài Trợ, Bảo tàng Olympic, Lausanne (Thụy Sĩ).

Việc được ghi danh tại bức tường Nhà tài trợ như một lời khẳng định cam kết của TCL với phong trào Olympic, phát triển bền vững và đổi mới. Trong vai trò đối tác của Chương trình Olympic AI, TCL đang triển khai nhiều sáng kiến như “Khoảnh khắc của vận động viên”, kết nối vận động viên với người thân và nâng cao trải nghiệm tại nhà lẫn tại địa điểm thi đấu thông qua công nghệ hiển thị và thiết bị gia dụng.

“TCL là thương hiệu toàn cầu mới nhất được ghi danh, thể hiện niềm tin vào sức mạnh của kết nối và các giá trị chung của Thế vận hội. Sự đóng góp của TCL sẽ làm phong phú trải nghiệm cho khách tham quan, kết hợp sáng tạo với di sản thể thao.” Chủ tịch Thomas Bach cho biết.

Được biết, TCL sẽ tiếp tục đồng hành cùng phong trào Olympic khi được mời tham dự lễ nhậm chức của bà Kirsty Coventry, nữ Chủ tịch IOC đầu tiên và cũng là người châu Phi đầu tiên đảm nhiệm vai trò này. Buổi lễ đồng thời ghi dấu sự kiện ông Thomas Bach trở thành Chủ tịch danh dự trọn đời của IOC. Sự kiện lịch sử này gắn liền với chiến dịch “TCLforHer”, thể hiện nỗ lực của TCL trong việc trao quyền cho phụ nữ toàn cầu thông qua công nghệ và văn hóa.

Chủ tịch đắc cử Kirsty Coventry nói: “Tôi rất vui khi thấy TCL hiện thực hóa tinh thần hợp tác thông qua các hoạt động đầy cảm hứng, khuyến khích mọi người vận động và kết nối qua thể thao. Tôi mong được đồng hành cùng TCL để lan tỏa giá trị Olympic đến toàn thế giới.”

Hướng tới Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026, TCL sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, củng cố vai trò là đối tác công nghệ tiên phong đồng hành cùng IOC, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và phát triển phong trào Olympic.