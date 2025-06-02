Học sinh Đà Nẵng vô địch Olympic trí tuệ nhân tạo toàn quốc dành cho học sinh THPT - VOAI 2025

GS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT. Ảnh VOV.

VOAI 2025 là cuộc thi AI đầu tiên quy mô toàn quốc dành cho học sinh phổ thông, nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực AI. Sự kiện cũng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc thi do Hội Tin học Việt Nam (VAIP) chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Đổi mới sáng tạo và Kiểm định chất lượng (RIVA), dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng giám khảo, Ban ra đề đều là các chuyên gia trẻ trong độ tuổi 25 - 35, từng là học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, đang giảng dạy và nghiên cứu tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng giám khảo là PGS.TS Đỗ Phan Thuận.

VOAI 2025 quy tụ 98 thí sinh xuất sắc đến từ 28 trường THPT của 17 tỉnh/thành phố và 4 trường chuyên thuộc các trường đại học. Thí sinh dự thi cá nhân trong 6 giờ, tập trung vào hai chủ đề trọng điểm của AI: thị giác máy tính (Computer Vision) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP).

Trong 5 tiếng đầu, thí sinh làm bài trên bộ dữ liệu công khai. Ở giờ thi cuối, các em chỉ được dùng bộ dữ liệu do Hội đồng giám khảo cung cấp. Nhiều thí sinh chủ quan sau phần thi đầu đã không điều chỉnh mô hình đúng yêu cầu đề, khiến kết quả cuối không như mong đợi.

Nguyễn Phú Nhân là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100 trong một bài thi, giành ngôi Vô địch. Ngoài ra, cuộc thi còn có 7 giải Nhất, 17 giải Nhì, 25 giải Ba và 34 giải Khuyến khích.

Top 10 Thí Sinh Xuất Sắc VOAI 2025.

Top 10 Thí Sinh Xuất Sắc VOAI 2025 gồm:

1 Nguyễn Phú Nhân lớp 11 THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng

2 Nguyễn Viết Trung Nhân lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

3 Bùi Đàm Quân lớp 12 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

4 Nguyễn Hữu Tuấn lớp 11 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

5 Bùi Quang Nguyên lớp 12 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

6 Hoàng Công Bảo Long lớp 11 THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng

7 Nguyễn Hữu Thiên Phúc lớp 12 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - TP.HCM

8 Trần Vũ Duy lớp 11 THPT chuyên Hùng Vương - Bình Dương

9 Nguyễn Minh Phúc lớp 12 THPT chuyên Quốc học Huế

10 Trần Nguyễn Gia Khiêm lớp 11 THPT chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

Cuộc thi còn nhận được sự đồng hành tài trợ của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục như VNPT, AHA Food AI (thuộc AHAmove), KALAPA, Smart Book, FPT Smart Cloud, EMG Education... Hệ thống thi do VNOJ - CLB Olympic Tin học Việt Nam xây dựng.

VOAI 2025 không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là bước khởi đầu cho hành trình vươn ra thế giới của thế hệ học sinh Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.