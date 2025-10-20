UNI - Thương hiệu nước hoa và mỹ phẩm cao cấp tôn vinh vẻ đẹp quý phái từ trầm hương Việt

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cây dó bầu, loài cây mang trong mình sức sống mãnh liệt và khả năng tái sinh kỳ diệu, thương hiệu UNI được xây dựng trên triết lý “Hoa Liên Viên, dẫn lối đến an nhiên”, đến với sự an tĩnh trong tâm hồn con người.

Không chỉ là một dòng sản phẩm, UNI còn là biểu trưng cho phong cách sống an nhiên, tinh tế và nhân văn, gợi nhắc người dùng trân trọng từng khoảnh khắc chậm rãi, cân bằng giữa nhịp sống hiện đại.

Ông Lê Quang Việt, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Liên Viên cho biết, thương hiệu UNI được hình thành từ sự hợp tác chiến lược giữa Hoa Liên Viên và Viện Công nghệ và Sức khỏe.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Quang Việt – Giám đốc Công ty Hoa Liên Viên cho biết, các sản phẩm thương hiệu UNI không chỉ mong muốn đưa trầm hương đến gần hơn với đời sống mà còn lan tỏa triết lý sống an lành, chữa lành và biết ơn thiên nhiên.

“UNI là sự kết hợp giữa tinh hoa truyền thống Việt và khoa học hiện đại, nhằm giữ trọn vẹn năng lượng và giá trị chữa lành từ trầm hương”, ông Việt nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Hoa Liên Viên giới thiệu 6 sản phẩm đầu tiên của UNI gồm dầu gội, dầu xả, sữa tắm và ba dòng nước hoa mang ba cung bậc cảm xúc riêng: Bình an, Tự tin và Nữ tính. Mỗi sản phẩm đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chiết xuất và sản xuất, đảm bảo an toàn, lành tính và mang lại trải nghiệm thư giãn, sang trọng cho người dùng.

Ông Lê Hữu Thi, Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Hữu Thi – Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe đánh giá cao định hướng phát triển của thương hiệu UNI, đồng thời khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng tinh chất Trầm Hương vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

"Sự kiện ra mắt hôm nay không chỉ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của UNI, mà còn thể hiện cam kết của Công ty Hoa Liên Viên trong việc mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng và tốt cho sức khỏe cộng đồng,” ông Thi chia sẻ.

Cũng tại chương trình, thương hiệu Hoa Liên Viên được Viện Công nghệ và Sức khỏe trao tặng Danh hiệu “Thương hiệu vì Sức khỏe cộng đồng”, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong nghiên cứu, sản xuất và lan tỏa lối sống an nhiên, thân thiện với thiên nhiên.

“Trong bối cảnh thị trường hiện nay, việc phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ nguyên liệu thiên nhiên, đặc biệt là Trầm Hương không chỉ đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà còn góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe và lối sống lành mạnh trong cộng đồng,” ông Thi nhấn mạnh.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm đượcc chiết xuất từ trầm hương.

Theo đại diện Hoa Liên Viên, UNI hướng tới nhóm khách hàng cốt lõi là nam và nữ trong độ tuổi 30–55, thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu, có đời sống ổn định, gu thẩm mỹ tinh tế và quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Ngoài ra, nhân viên văn phòng trẻ (25–29 tuổi) những người có thu nhập ổn định, thích tự thưởng cho bản thân hoặc mua quà tặng cũng là đối tượng tiềm năng của thương hiệu.

Với thiết kế sang trọng, mùi hương đậm dấu ấn Việt và câu chuyện văn hóa nhân văn, các sản phẩm UNI còn phù hợp làm quà tặng cao cấp cho đối tác, doanh nghiệp và du khách quốc tế.

Điểm đặc biệt của UNI không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm mà còn ở triết lý nhân văn. Thương hiệu đặt trọng tâm vào yếu tố bền vững và tôn vinh nguyên liệu Việt Nam, đặc biệt là trầm hương, báu vật của đất trời được coi là linh hồn của văn hóa Á Đông.

“Hoa Liên Viên hướng tới việc tôn vinh nguyên liệu Việt Nam, đặc biệt là Trầm Hương, không chỉ được biết đến trong nước mà còn có thể vươn tầm thế giới, trở thành biểu tượng của sự tinh tế và chữa lành”, ông Lê Quang Việt chia sẻ.

Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe trao tặng danh hiệu “Thương hiệu vì Sức khỏe cộng đồng” trao tặng cho thương hiệu Hoa Liên Viên.

Sự ra đời của UNI đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình phát triển của Hoa Liên Viên, đồng thời góp phần làm phong phú thêm bản đồ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Việt Nam. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng đề cao yếu tố tự nhiên, an toàn và giá trị tinh thần, UNI xuất hiện như một làn gió mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ.

Không chỉ mang đến trải nghiệm hương thơm sang trọng, UNI còn khơi dậy cảm xúc về sự an lành, cân bằng và lòng biết ơn với thiên nhiên. Từ mỗi giọt hương, thương hiệu mong muốn người dùng tìm thấy sự bình yên nội tại, một “hành trình trở về” đúng nghĩa, nơi con người kết nối lại với giá trị bản nguyên của mình.

Với triết lý sống đẹp, sản phẩm tinh tế và định hướng phát triển bền vững, UNI được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một trong những thương hiệu nước hoa và mỹ phẩm đại diện cho Việt Nam trên bản đồ khu vực. Hành trình của UNI mới chỉ bắt đầu, nhưng đã gợi mở một hướng đi đầy cảm hứng, nơi hương thơm Việt được kể bằng ngôn ngữ của sự an nhiên và lòng biết ơn.