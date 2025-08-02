Kinh tế số
VIETNAM OCOPEX 2025: Quảng bá sản phẩm Việt, mở rộng thị trường quốc tế

15:29 | 02/08/2025
Tối 1/8, tại Hoàng thành Thăng Long, Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu (VIETNAM OCOPEX 2025) đã chính thức khai mạc.
Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thực hiện.

Hội chợ quy tụ 300 gian hàng của hơn 200 đơn vị đến từ 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trưng bày hàng nghìn sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên như: chè, cà phê, hạt điều, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu, trầm hương, tinh dầu, tinh bột nghệ, các loại nông sản và thực phẩm chế biến, tổ yến, các sản phẩm làm đẹp như dầu gội đầu, dầu xả, serum,... Ngoài ra, còn có sự tham gia đồng hành của Nhãn hàng nước tinh khiết Bluezone của Công ty cổ phần thương mại Southern Invest.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại chương trình.

Đặc biệt, năm nay, hội chợ còn thu hút sự tham gia của các gian hàng quốc tế đến từ những nước: Peru, Lào, Campuchia…; các gian hàng kết nối của các đơn vị thương mại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Hội chợ VIETNAM OCOPEX 2025 được tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế thông qua các cơ hội kết nối, trao đổi, hợp tác kinh doanh trực tiếp với các tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp và nhà nhập khẩu nước ngoài. Đồng thời, các chủ thể OCOP cũng có dịp trao đổi, tìm hiểu về những yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới và nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô xuất khẩu.

Bên cạnh các hoạt động giao dịch trực tiếp tại Hội chợ, Bộ Công Thương đã triển khai tổ chức Hội chợ trên nền tảng số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu quốc tế thực hiện các hoạt động giao dịch trực tuyến, đây là nét mới của kỳ Hội chợ năm nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc VIETNAM OCOPEX 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ tưởng với tinh thần đổi mới sáng tạo, các chủ thể OCOP sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước chinh phục những thị trường khó tính nhất trên thế giới, khẳng định sản phẩm truyền thống của Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài cả về chất lượng lẫn mẫu mã.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, hội chợ là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành trong thúc đẩy thương hiệu sản phẩm OCOP ra thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội chợ, thành phố Hà Nội đã tổ chức “Khu gian hàng xúc tiến xuất khẩu sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội”. Các sản phẩm trưng bày đến từ hơn 20 doanh nghiệp của thành phố được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ đảm bảo chất lượng cao, mà còn chú trọng đến mẫu mã bao bì, câu chuyện sản phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản của Hà Nội sẽ góp mặt như: cốm Mễ Trì, sữa Ba Vì, bánh kẹo truyền thống, cùng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp như lụa tơ tằm Mỹ Đức, mây tre đan Phú Vinh, tranh thêu Quất Động, gốm sứ Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái …

Hàng nghìn mặt hàng được trưng bày, giới thiệu tại VIETNAM OCOPEX 2025.

Đồng thời, Thành phố cũng tổ chức 2 chương trình Diễn đàn và Hội nghị hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngành thủ công mỹ nghệ Hà Nội góp phần làm phong phú thêm các hoạt động bên lề Hội chợ của Ban Tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, khơi dậy nội lực của cộng đồng, từ đó làm nên sự chuyển mình của hàng vạn sản phẩm truyền thống.

Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước với 3.317 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, trong đó có 6 sản phẩm 5 sao và 1.571 sản phẩm 4 sao và 1.718 sản phẩm 3 sao. Thành phố Hà Nội xác định OCOP không chỉ là sản phẩm nông thôn, mà còn là sản phẩm văn hóa, là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập. Trong giai đoạn mới, khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, OCOP không thể dừng lại ở quy mô làng xã mà phải tiếp tục vươn ra tới thị trường khu vực và quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng qua Hội chợ lần này, các chủ thể OCOP Hà Nội Việt Nam sẽ tìm được đối tác tiềm năng, ký kết được hợp đồng giá trị, tiếp cận thị trường mới và có thêm động lực đổi mới tư duy sản xuất”- đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại lễ khai mạc VIETNAM OCOPEX 2025.

Thành phố mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP hãy tận dụng tối đa cơ hội này để học hỏi, hợp tác, quảng bá và phát triển. Các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý cần tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ về kỹ thuật, vốn, chuyển giao công nghệ, cải tiến bao bì, truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Đồng thời, thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP trong hành trình nâng tầm sản phẩm Việt.

Trong khuôn khổ sự kiện, hàng loạt hoạt động chuyên sâu cũng được tổ chức như: Tọa đàm “Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu”; Diễn đàn “Xu hướng tiêu dùng toàn cầu & cơ hội cho OCOP Việt Nam”; Kết nối giao thương B2B với các nhà nhập khẩu quốc tế ;Trình diễn chế biến món ăn từ sản phẩm OCOP.

Đặc biệt, Triển lãm trực tuyến OCOPEX 2025 sẽ tiếp tục mở cửa trong vòng 1 tháng sau khi hội chợ offline kết thúc, giúp doanh nghiệp và đối tác có thêm thời gian trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đặt hàng trực tuyến hiệu quả.

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Crossfire Thanks Day 2025 - vinh danh cộng đồng hệ sinh thái thể thao điện tử

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Ningtendo PXBOX 5: Modder Trung Quốc hợp nhất PS5, Xbox Series X và Switch 2 trong một thân máy

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của

Việt Nam vô địch thử thách Minecraft của 'Vua Youtube' MrBeast

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong

T1 lội ngược dòng kịch tính, đánh bại HLE trong 'siêu kinh điển' LCK Cup 2026