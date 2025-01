Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm hoàn thành mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 -2025, trong khuôn khổ Hợp phần 3 Dự án Chính sách xúc tiến thương mại và xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án Swisstrade), Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) tổ chức “Hội thảo tập huấn về Hệ thống quản trị thông tin và điều hành xúc tiến thương mại (Vietrade CRM)” và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hội thảo tập huấn về “Hệ thống quản trị thông tin và điều hành xúc tiến thương mại (Vietrade CRM)”.

Hội thảo tập huấn có sự tham dự của ông Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Ông Nguyễn Thành Dương - Phó Giám Đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại; cùng hơn 100 học viên là các đại biểu đến từ các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, các tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng.

Ông Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết: “Thời gian qua, hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước nói chung và hoạt động xúc tiến thương mại nói riêng không ngừng được đẩy mạnh, tăng cường và đổi mới nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn, có hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. Riêng về những chuyển đổi số mạnh mẽ trong XTTM, thực tế đã ghi nhận, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiết kiệm chi phí, rút ngắn khoảng cách và thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng, tăng phạm vi và số lượng tiếp cận thị trường, khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp tích cực vào thành tích xuất khẩu ấn tượng của cả nước”.

Ông Nguyễn Thành Dương – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại hội thảo.

Khóa tập huấn tập trung vào việc các nội dung như: Tổng quan Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số (Kết quả, thực trạng và giải pháp trong năm 2025); Giới thiệu về an toàn, an ninh thông tin và tầm quan trọng của an toàn, an ninh thông tin trong kỷ nguyên số; Tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số: Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản trị thông tin và điều hành xúc tiến thương mại, từ đó giúp các Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố và hiệp hội ngành hàng hiểu rõ về Vietrade CRM phục vụ công tác phát triển thị trường, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Khóa tập huấn đã cung cấp những kiến thức thiết thực và bổ ích, góp phần đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại đi vào thực tế, hỗ trợ các đơn vị hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội của đất nước.