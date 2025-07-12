Công nghệ số
AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng

Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới

Hùng Cường

Hùng Cường

13:33 | 12/07/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngành xây dựng luôn là một trong những yếu tố chính quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia, chính vì thế ngành này đang trở thành mục tiêu mới của các vụ tấn công ICS.
Cùng 'Case 404' nhập vai ‘Thám tử an ninh mạng’ Phần mềm gián điệp Trojan SparkKitty nhắm vào người dùng App Store và Google Play Kaspersky đã có một năm kinh doanh ấn tượng

Được biết tại Đông Nam Á, ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 6,2% trong giai đoạn từ 2024 đến 2028. Trong đó, Indonesia và Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới
Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới

Tại Việt Nam, ngành xây dựng đang ghi nhận những tín hiệu vô cùng lạc quan với mức tăng trưởng 7,8% - 8,2%. Đây là kết quả cao nhất kể từ đầu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025, vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. Thành tích ấn tượng này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc, mà còn phản ánh rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Chính phủ.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa mang lại nhiều cơ hội lớn, giúp tối ưu các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Thì rủi ro an ninh mạng cũng đã bắt đầu tìm đến ngành xây dựng. Tiêu biểu, trong quý 1 năm 2025 các chuyên gia của Kaspersky đã ghi nhận số vụ tấn công vào máy tính được sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) tại các công trình xây dựng và nhà máy, đang gia tăng. Mặc dù phần lớn đã được hệ thống công nghiệp ngăn chặn thành công. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy khu vực Đông Nam Á ngày càng trở thành mục tiêu của các phần mềm độc hại.

Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới
So với mức trung bình toàn cầu, dữ liệu tại khu vực Đông Nam Á cho thấy tỷ lệ máy tính ICS bị mã độc tấn công trong một số ngành dưới đây cao hơn đáng kể

So với mức trung bình toàn cầu, dữ liệu tại khu vực Đông Nam Á cho thấy tỷ lệ máy tính ICS bị mã độc tấn công trong một số ngành dưới đây cao hơn đáng kể, tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã được ngăn chặn thành công

Xây dựng: cao hơn 1,5 lần

Sản xuất: cao hơn 1,3 lần

Tự động hóa tòa nhà: cao hơn 1,2 lần

Điện năng: cao hơn 1,2 lần

Kỹ thuật và tích hợp hệ thống ICS: cao hơn 1,2 lần

Nhìn chung, Đông Nam Á đứng thứ hai toàn cầu về tỷ lệ ngăn chặn các đối tượng độc hại ở máy tính ICS, với tỷ lệ 29,1%.

“Ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng nhờ vào quá trình số hóa diễn ra trên mọi khía cạnh, từ chuỗi cung ứng đến giám sát tiến độ, hiệu suất và khâu hậu cần. Tuy nhiên, khi áp dụng công nghệ số, doanh nghiệp xây dựng cần cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, giảm thiểu tối đa các mối đe dọa thông qua việc liên tục củng cố các lớp bảo vệ, nâng cao khả năng vững vàng và phục hồi trước các mối đe dọa”. Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Từ năm 2025 trở đi, thiết bị công nghiệp kỹ thuật số có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng do hạn chế từ những biện pháp bảo mật lỗi thời. Việc các cơ sở hoạt động từ xa phụ thuộc vào thiết bị mạng giá rẻ là điểm yếu rất dễ bị kẻ xấu khai thác. Do đó, mục tiêu cấp thiết nhất hiện nay là cập nhật lại hệ thống an ninh mạng cho các công nghệ cũ. Quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp cần nhìn nhận hạng mục an ninh mạng một cách nghiêm túc hơn. Đây không chỉ là chi phí mà còn là khoản đầu tư thiết yếu nhằm bảo đảm mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. An ninh mạng cần được xem như một chính sách bảo hiểm để bảo vệ tài sản, dữ liệu và sự tín nhiệm của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác. Ngành xây dựng cần chủ động tăng cường phòng vệ để hướng tới một tương lai số an toàn và bền vững.”

Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới
Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro và tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa ICS

Để giảm thiểu rủi ro và tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa ICS, Kaspersky khuyến nghị:

Thường xuyên đánh giá an ninh hệ thống Công nghệ Vận hành (Operational Technology) để kịp thời phát hiện và loại bỏ các lỗ hổng an ninh mạng.

Thiết lập quy trình đánh giá và phân loại lỗ hổng liên tục, đặt nền móng cho việc quản lý lỗ hổng an ninh mạng hiệu quả. Giải pháp chuyên biệt như Kaspersky Industrial CyberSecurity sẽ hỗ trợ hiệu quả với hướng dẫn hành động thiết thực - những thông tin mà doanh nghiệp thường ít khi tìm thấy đầy đủ trên các nguồn công khai.

Cập nhật kịp thời các thành phần chính trong mạng lưới OT của doanh nghiệp. Các bản vá bảo mật hoặc biện pháp thay thế cần được thực hiện sớm nhất có thể để ngăn chặn sự cố nghiêm trọng làm gián đoạn quá trình sản xuất, gây tổn thất hàng triệu USD.

Sử dụng giải pháp EDR như Kaspersky Next EDR Expert để kịp thời phát hiện các mối đe dọa tinh vi, phục vụ điều tra và khắc phục sự cố hiệu quả.

Nâng cao năng lực ứng phó với các kỹ thuật tấn công mới bằng cách đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ IT và OT về phòng ngừa, phát hiện và phản ứng với sự cố. Các khóa huấn luyện an ninh mạng chuyên biệt cho nhân sự vận hành hệ thống công nghiệp là một biện pháp quan trọng giúp đạt được mục tiêu này.

Quý độc giả vui lòng xem Báo cáo đầy đủ về các mối đe dọa ICS trong quý 1 năm 2025 tại đây.

Kaspersky ngành xây dựng các vụ tấn công ICS

Bài liên quan

Hơn 630 gian hàng giới thiệu công nghệ mới ngành xây dựng tại Vietbuild Hà Nội 2025

Hơn 630 gian hàng giới thiệu công nghệ mới ngành xây dựng tại Vietbuild Hà Nội 2025

Contech Vietnam 2025: không gian công nghệ mới ngành xây dựng, mỏ và giao thông

Contech Vietnam 2025: không gian công nghệ mới ngành xây dựng, mỏ và giao thông

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam

SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam

Tăng cường hiện diện, Kaspersky khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam

Tăng cường hiện diện, Kaspersky khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

MyTV B2B được nhiều bệnh viện tin dùng

Viễn thông - Internet
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chuyên môn, nhiều bệnh viện đã chú trọng hơn tới trải nghiệm của bệnh nhân trong quá trình lưu trú và điều trị. Bên cạnh yếu tố khám chữa bệnh, các tiện ích hỗ trợ sinh hoạt, cung cấp thông tin và giải trí được xem là một phần giúp người bệnh ổn định tâm lý, phối hợp tốt hơn với đội ngũ y tế.
Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Năm 2026 và tầm nhìn APJC từ Dell Technologies

Công nghệ số
Đó là nội dung buổi họp báo “Dự báo: Viễn cảnh 2026 & những năm kế tiếp” - Thông tin dành cho truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản & Trung Quốc Đại Lục (APJC) do Dell Technologies tổ chức.
Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Zalo AI Summit 2025: định hình vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên AI

Phần mềm - Ứng dụng
Với chủ đề Việt Nam trong kỷ nguyên AI hoá - Vietnam in the Era of AI-fication, Zalo AI Summit 2025 tiếp tục trở thành diễn đàn trí tuệ nhân tạo thu hút được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng công nghệ tại Việt Nam.
Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

Trình duyệt AI: Tiện ích thông minh hay cái bẫy bảo mật trong kỷ nguyên số?

AI
Trình duyệt AI đang bùng nổ tại Việt Nam với lời hứa tự động hóa mọi tác vụ web. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ tin tặc khai thác lỗ hổng trí tuệ nhân tạo để đánh cắp dữ liệu ngân hàng, thực hiện giao dịch trái phép và chiếm quyền kiểm soát thiết bị thông qua kỹ thuật "tiêm câu lệnh gián tiếp" tinh vi.
Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viettel công bố lộ trình nghiên cứu phát triển 6G

Viễn thông - Internet
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa cho biết chiến lược nghiên cứu và lộ trình phát triển mạng 6G: làm chủ công nghệ 5G Advanced trong giai đoạn 2025-2028, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chuyển đổi sang 6G khi tiêu chuẩn quốc tế hoàn thành vào quý 2/2028.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
22°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
20°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
23°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
12°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
12°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
16°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
16°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây thưa
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
19°C
Hà Giang

18°C

Cảm giác: 18°C
mây rải rác
Thứ tư, 24/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 24/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 24/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 24/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 24/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 24/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 25/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 25/12/2025 03:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 06:00
15°C
Thứ năm, 25/12/2025 09:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 25/12/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 18:00
13°C
Thứ năm, 25/12/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 26/12/2025 03:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 06:00
17°C
Thứ sáu, 26/12/2025 09:00
16°C
Thứ sáu, 26/12/2025 12:00
15°C
Thứ sáu, 26/12/2025 15:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 18:00
14°C
Thứ sáu, 26/12/2025 21:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 00:00
13°C
Thứ bảy, 27/12/2025 03:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 06:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 09:00
15°C
Thứ bảy, 27/12/2025 12:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 15:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 18:00
14°C
Thứ bảy, 27/12/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 00:00
14°C
Chủ nhật, 28/12/2025 03:00
15°C
Chủ nhật, 28/12/2025 06:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 28/12/2025 12:00
16°C
Chủ nhật, 28/12/2025 15:00
15°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 155,000 158,000
Hà Nội - PNJ 155,000 158,000
Đà Nẵng - PNJ 155,000 158,000
Miền Tây - PNJ 155,000 158,000
Tây Nguyên - PNJ 155,000 158,000
Đông Nam Bộ - PNJ 155,000 158,000
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,770 15,970
Miếng SJC Nghệ An 15,770 15,970
Miếng SJC Thái Bình 15,770 15,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,620 15,920
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,620 15,920
NL 99.99 14,870
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,870
Trang sức 99.9 15,210 15,810
Trang sức 99.99 15,220 15,820
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,577 15,972
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,577 15,973
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,531 1,561
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,531 1,562
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,511 1,546
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 147,569 153,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 107,612 116,112
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 96,789 105,289
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 85,965 94,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 81,791 90,291
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,125 64,625
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,577 1,597
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17123 17394 17967
CAD 18694 18972 19588
CHF 32638 33022 33684
CNY 0 3470 3830
EUR 30311 30585 31617
GBP 34675 35067 36016
HKD 0 3252 3454
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 15018 15600
SGD 19909 20191 20743
THB 761 825 879
USD (1,2) 26024 0 0
USD (5,10,20) 26065 0 0
USD (50,100) 26094 26113 26384
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,084 26,084 26,384
USD(1-2-5) 25,041 - -
USD(10-20) 25,041 - -
EUR 30,502 30,526 31,786
JPY 164.94 165.24 172.7
GBP 34,999 35,094 36,036
AUD 17,352 17,415 17,924
CAD 18,894 18,955 19,550
CHF 32,968 33,071 33,867
SGD 20,057 20,119 20,811
CNY - 3,698 3,808
HKD 3,326 3,336 3,429
KRW 16.82 17.54 18.89
THB 808.46 818.45 873.31
NZD 15,003 15,142 15,546
SEK - 2,819 2,910
DKK - 4,079 4,210
NOK - 2,584 2,667
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,090.22 - 6,852.22
TWD 756.16 - 913.21
SAR - 6,899.65 7,244.8
KWD - 83,389 88,449
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,080 26,084 26,384
EUR 30,387 30,509 31,680
GBP 34,887 35,027 36,024
HKD 3,311 3,324 3,437
CHF 32,750 32,882 33,822
JPY 164.21 164.87 172.29
AUD 17,294 17,363 17,935
SGD 20,110 20,191 20,771
THB 824 827 865
CAD 18,874 18,950 19,538
NZD 15,095 15,625
KRW 17.41 19.07
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26384
AUD 17258 17358 18289
CAD 18864 18964 19976
CHF 32877 32907 34498
CNY 0 3716.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30495 30525 32253
GBP 34948 34998 36769
HKD 0 3390 0
JPY 164.55 165.05 175.56
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15098 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20078 20208 20940
THB 0 790.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15740000 15740000 15940000
SBJ 13000000 13000000 15940000
Cập nhật: 28/12/2025 05:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,384
USD20 26,100 26,150 26,384
USD1 23,872 26,150 26,384
AUD 17,296 17,396 18,542
EUR 30,620 30,620 32,087
CAD 18,799 18,899 20,244
SGD 20,144 20,294 20,895
JPY 164.94 166.44 171.28
GBP 35,020 35,170 36,000
XAU 15,718,000 0 15,922,000
CNY 0 3,599 0
THB 0 826 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/12/2025 05:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

‘Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại’

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop chuẩn hóa hoạt động lắp ráp PC E-Power theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Hơn 900 giáo viên Hà Nội được bồi dưỡng kiến thức về Hệ sinh thái học tập sáng tạo

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

Xu hướng phát triển thị trường khí thiên nhiên tại Việt Nam và ASEAN

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

TT Trump đình chỉ loạt dự án điện gió ngoài khơi, cổ phiếu Dominion Energy lao dốc

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Cổ phiếu Oracle lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2001, thử thách đầu tiên với các CEO mới trong cuộc đua AI

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường châu Á mở cửa tích cực trong phiên lễ thưa thớt, giá bạc lập đỉnh lịch sử mới

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh số sản phẩm có thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên Amazon tăng 40%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm tài sản Groq, lập kỷ lục M&A trong kỷ nguyên chip AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thống kê về các tựa game sử dụng AI và xu thế tất yếu của công nghệ làm game

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Thể thao Điện Tử Việt Nam giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu