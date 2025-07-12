Được biết tại Đông Nam Á, ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 6,2% trong giai đoạn từ 2024 đến 2028. Trong đó, Indonesia và Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất trong khu vực.

Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mới

Tại Việt Nam, ngành xây dựng đang ghi nhận những tín hiệu vô cùng lạc quan với mức tăng trưởng 7,8% - 8,2%. Đây là kết quả cao nhất kể từ đầu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021–2025, vượt chỉ tiêu do Chính phủ đề ra. Thành tích ấn tượng này không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc, mà còn phản ánh rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Chính phủ.

Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa mang lại nhiều cơ hội lớn, giúp tối ưu các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Thì rủi ro an ninh mạng cũng đã bắt đầu tìm đến ngành xây dựng. Tiêu biểu, trong quý 1 năm 2025 các chuyên gia của Kaspersky đã ghi nhận số vụ tấn công vào máy tính được sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) tại các công trình xây dựng và nhà máy, đang gia tăng. Mặc dù phần lớn đã được hệ thống công nghiệp ngăn chặn thành công. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy khu vực Đông Nam Á ngày càng trở thành mục tiêu của các phần mềm độc hại.

So với mức trung bình toàn cầu, dữ liệu tại khu vực Đông Nam Á cho thấy tỷ lệ máy tính ICS bị mã độc tấn công trong một số ngành dưới đây cao hơn đáng kể, tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã được ngăn chặn thành công

Xây dựng: cao hơn 1,5 lần

Sản xuất: cao hơn 1,3 lần

Tự động hóa tòa nhà: cao hơn 1,2 lần

Điện năng: cao hơn 1,2 lần

Kỹ thuật và tích hợp hệ thống ICS: cao hơn 1,2 lần

Nhìn chung, Đông Nam Á đứng thứ hai toàn cầu về tỷ lệ ngăn chặn các đối tượng độc hại ở máy tính ICS, với tỷ lệ 29,1%.

“Ngành xây dựng đang trên đà tăng trưởng nhờ vào quá trình số hóa diễn ra trên mọi khía cạnh, từ chuỗi cung ứng đến giám sát tiến độ, hiệu suất và khâu hậu cần. Tuy nhiên, khi áp dụng công nghệ số, doanh nghiệp xây dựng cần cân bằng giữa cơ hội và rủi ro, giảm thiểu tối đa các mối đe dọa thông qua việc liên tục củng cố các lớp bảo vệ, nâng cao khả năng vững vàng và phục hồi trước các mối đe dọa”. Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh rằng: “Từ năm 2025 trở đi, thiết bị công nghiệp kỹ thuật số có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng do hạn chế từ những biện pháp bảo mật lỗi thời. Việc các cơ sở hoạt động từ xa phụ thuộc vào thiết bị mạng giá rẻ là điểm yếu rất dễ bị kẻ xấu khai thác. Do đó, mục tiêu cấp thiết nhất hiện nay là cập nhật lại hệ thống an ninh mạng cho các công nghệ cũ. Quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp cần nhìn nhận hạng mục an ninh mạng một cách nghiêm túc hơn. Đây không chỉ là chi phí mà còn là khoản đầu tư thiết yếu nhằm bảo đảm mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra liên tục. An ninh mạng cần được xem như một chính sách bảo hiểm để bảo vệ tài sản, dữ liệu và sự tín nhiệm của doanh nghiệp với khách hàng, đối tác. Ngành xây dựng cần chủ động tăng cường phòng vệ để hướng tới một tương lai số an toàn và bền vững.”

Vậy làm thế nào để giảm thiểu rủi ro và tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa ICS

Để giảm thiểu rủi ro và tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa ICS, Kaspersky khuyến nghị:

Thường xuyên đánh giá an ninh hệ thống Công nghệ Vận hành (Operational Technology) để kịp thời phát hiện và loại bỏ các lỗ hổng an ninh mạng.

Thiết lập quy trình đánh giá và phân loại lỗ hổng liên tục, đặt nền móng cho việc quản lý lỗ hổng an ninh mạng hiệu quả. Giải pháp chuyên biệt như Kaspersky Industrial CyberSecurity sẽ hỗ trợ hiệu quả với hướng dẫn hành động thiết thực - những thông tin mà doanh nghiệp thường ít khi tìm thấy đầy đủ trên các nguồn công khai.

Cập nhật kịp thời các thành phần chính trong mạng lưới OT của doanh nghiệp. Các bản vá bảo mật hoặc biện pháp thay thế cần được thực hiện sớm nhất có thể để ngăn chặn sự cố nghiêm trọng làm gián đoạn quá trình sản xuất, gây tổn thất hàng triệu USD.

Sử dụng giải pháp EDR như Kaspersky Next EDR Expert để kịp thời phát hiện các mối đe dọa tinh vi, phục vụ điều tra và khắc phục sự cố hiệu quả.

Nâng cao năng lực ứng phó với các kỹ thuật tấn công mới bằng cách đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ IT và OT về phòng ngừa, phát hiện và phản ứng với sự cố. Các khóa huấn luyện an ninh mạng chuyên biệt cho nhân sự vận hành hệ thống công nghiệp là một biện pháp quan trọng giúp đạt được mục tiêu này.

Quý độc giả vui lòng xem Báo cáo đầy đủ về các mối đe dọa ICS trong quý 1 năm 2025 tại đây.