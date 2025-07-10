Theo đó, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm từ FPT Shop và Samsung trực tiếp mang máy đến tận nơi, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu chi tiết về sản phẩm, nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn và cao cấp nhất.

Độc lạ chương trình trải nghiệm Galaxy Z Fold7 tại nhà của FPT Shop

Song song đó, FPT Shop cũng triển khai chương trình đặt trước Galaxy Z7 Series. Từ nay đến ngày 25/07/2025, khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 tại hệ thống sẽ nhận ưu đãi lên đến 10.000.000 đồng. Cụ thể, khách hàng được giảm ngay đến 5.000.000 đồng, tặng kèm 01 năm sử dụng Samsung Care+ toàn cầu, bộ quà Z Elite trị giá đến 3.000.000 đồng, 6 tháng trải nghiệm Google AI Pro, cùng ưu đãi đến 50% khi mua kèm các sản phẩm trong hệ sinh thái Samsung. Ngoài ra, FPT Shop còn hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% trong thời gian lên đến 18 tháng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu siêu phẩm mới một cách linh hoạt và tối ưu chi phí.

Để nhận các ưu đãi trên, khách hàng đặt trước Galaxy Z7 Series với số tiền cọc từ 1.000.000 đồng tại các cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc hoặc đặt mua online tại: https://fptshop.deals/Galaxy-ZFold7

Người dùng có thể dễ dàng đặt trước Galaxy Z Fold7 mọi lúc, mọi nơi và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ FPT Shop.

Để khám phá các tính năng mới của Galaxy Z Fold7 trước khi quyết định đặt mua, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trải nghiệm tại nhà chỉ với vài bước đơn giản trên website FPT Shop: Chọn mục “Trải nghiệm tại nhà” tại trang đặt hàng, điền thông tin, chọn khung giờ và đặt cọc 1.000.000 đồng (số tiền cọc sẽ được hoàn 100% sau buổi trải nghiệm nếu chưa có nhu cầu sở hữu sản phẩm). Sau khi hoàn thành các bước FPT Shop sẽ liên hệ xác nhận và giao máy trải nghiệm đến tận nơi theo lịch hẹn. Chương trình áp dụng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (cũ).

Tại mỗi buổi trải nghiệm của FPT Shop được thiết kế như một buổi tư vấn công nghệ riêng biệt kéo dài 60 phút. Trong thời gian này, nhân viên của FPT Shop sẽ trực tiếp hướng dẫn khách hàng về các tính năng nổi bật của Galaxy Z Fold7, giúp khách hàng cảm nhận rõ nét về thiết kế đột phá mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ, tính năng AI tiện lợi phục vụ cho công việc và các công nghệ đỉnh cao mà sản phẩm mang lại. Quá trình này diễn ra ngay tại không gian sống của khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian và mang đến trải nghiệm trọn vẹn, riêng tư nhất.

Chương trình không chỉ mang lại trải nghiệm đẳng cấp mà còn thể hiện cam kết của Samsung và FPT Shop trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, cung cấp dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp và an toàn. Toàn bộ quy trình sẽ được đội ngũ nhân viên hỗ trợ và sắp xếp đầy đủ, từ mang máy đến tận nhà, hướng dẫn sử dụng, đến hỗ trợ tư vấn mua hàng.

Khách hàng quan tâm có thể truy cập website chính thức của FPT Shop hoặc liên hệ hotline 1800 6601 để được tư vấn chi tiết và đăng ký giữ suất trải nghiệm hấp dẫn này.