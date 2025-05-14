FPT Shop tiếp tục ‘lấn sân’ thể thao bằng giải golf Tràng An Open 2025

Được biết, giải golf Tràng An Open 2025 là nơi quy tụ hơn 500 vận động viên từ Việt Nam và Thái Lan, đồng thời, hệ thống cũng giảm giá đến 45% cho các sản phẩm Garmin Golf từ hôm nay đến hết ngày 18/05 tới giúp mang đến trải nghiệm thiết bị công nghệ cao ngay tại sân đấu.

Người tham gia hào hứng trải nghiệm đồng hồ và thiết bị Garmin ngay tại sân thi đấu

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống All Thailand Golf Tour (ATGT) và Thai LPGA Tour lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nên sự kiện cũng đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan. Bên cạnh các vận động viên chuyên nghiệp, giải đấu còn có sự góp mặt của người chơi nghiệp dư và các tài năng trẻ, tạo nên một sân chơi thể thao đa dạng và đẳng cấp trong khu vực.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT Shop còn triển khai nhiều hoạt động nhằm mang công nghệ thể thao tiên tiến đến với cộng đồng người đam mê bộ môn golf như trực tiếp trải nghiệm các thiết bị nổi bật của Garmin như đồng hồ thông minh Approach S70, ống nhòm đo khoảng cách Approach Z82, thiết bị mô phỏng cú đánh Approach R10, cùng nhiều sản phẩm chuyên dụng khác ngay tại sân thi đấu.

FPT Shop cùng Garmin giới thiệu hệ sinh thái thiết bị chuyên dụng cho golf, mang đến trải nghiệm trực tiếp tại sân đấu

Nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái golf toàn diện của Garmin giúp người chơi cải thiện hiệu suất thi đấu rõ rệt. Từ việc đo khoảng cách chính xác, ghi nhận dữ liệu qua cảm biến gậy CT10, đến phân tích cú đánh theo thời gian thực bằng Approach R50, các thiết bị mang đến thông tin chuyên sâu, hỗ trợ xây dựng chiến thuật, cải thiện kỹ thuật và cá nhân hóa trải nghiệm chơi theo chuẩn mực chuyên nghiệp.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, FPT Shop cũng kết hợp cùng Garmin tài trợ 30.000.000 đồng và 2 đồng hồ Garmin Approach S50 trị giá 21.980.000 đồng dành tặng cho những vận động viên đạt giải. Thêm vào đó, người tham gia còn được hưởng ưu đãi giảm giá đến 45% dành riêng cho các sản phẩm Garmin Golf, áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện từ hôm nay đến 18/05.

FPT Shop cũng kết hợp cùng Garmin tài trợ 30.000.000 đồng và 2 đồng hồ Garmin Approach S50 trị giá 21.980.000 đồng dành tặng cho những vận động viên đạt giải

Là đơn vị tiên phong trong việc tìm kiếm và giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ người chơi golf tại Việt Nam, FPT Shop không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm chuyên biệt, mang đến lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu tập luyện và thi đấu. Thông qua hoạt động lần này, FPT Shop kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện thể thao, lan tỏa lối sống năng động – hiện đại và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thể thao.