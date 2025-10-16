Ra mắt bộ sưu tập 'Tự hào phụ nữ Việt Nam' tôn vinh vẻ đẹp và tinh thần bất khuất

Bộ sưu tập gồm 4 chân dung lãnh đạo đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hơn 20 di ảnh các Nữ Anh hùng - Liệt sĩ đã “Mãi mãi tuổi 20”.

Sau khi giới thiệu với công chúng, bộ sưu tập sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tiếp tục trưng bày thường xuyên từ ngày 15/10/2025.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Suốt các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Tiếp nối truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” từ thời Hai Bà Trưng, hàng triệu phụ nữ đã cầm súng ra trận, nhiều người anh dũng hy sinh. Họ vừa là hậu phương vững chắc, vừa là chiến sĩ kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cách đây tròn 60 năm (1965 -2025).

Nhằm tri ân và tôn vinh những người phụ nữ đã vì dân, vì nước, nhóm họa sĩ trẻ thuộc Tổ chức “Trái tim người lính” đã phục dựng các chân dung di ảnh màu từ tư liệu đen trắng, mang lại cái nhìn sinh động, gần gũi về những nữ anh hùng, liệt sĩ và các gương phụ nữ tiêu biểu qua nhiều thế hệ.

Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính” chia sẻ tại sự kiện.

Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính”, chia sẻ: điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở sự kết hợp giữa sắc đẹp và tinh thần của người phụ nữ qua từng thời kỳ lịch sử. Dù trong khói lửa chiến tranh hay giữa bom đạn, người phụ nữ Việt Nam vẫn giữ được vẻ đẹp trong sáng, kiêu hãnh. “Cái đẹp là bất tử và luôn chiến thắng cái chết”, ông nói.

Trong số gần 30 chân dung được trưng bày có nhiều gương mặt tiêu biểu đã đi vào lịch sử và đời sống tinh thần của người Việt như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Lê Thị Hồng Gấm, Hoàng Ngân, Đặng Thùy Trâm, cùng 4 Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thập, Hà Thị Quế và Nguyễn Thị Định.

Các bức chân dung được phóng to cỡ 60x90 cm, trưng bày trong không gian trang trọng tại sự kiện giao lưu “Con gái và Con dâu Họ Đặng Việt Nam” diễn ra đầu tháng 10 tại Di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ danh nhân Đặng Đình Tướng, phường Chương Mỹ (Hà Nội).

Nhà văn Đặng Vương Hưng, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính” trao tặng bộ sưu tập chân dung “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện năm nay có nhiều hoạt động phong phú như: ủng hộ đồng bào bị bão lụt; tìm hiểu về lịch sử và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc; trình diễn thời trang áo dài; giao lưu với các chuyên gia về tình yêu và hạnh phúc gia đình…

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức giới thiệu cuốn hồi ký “Đâu có giặc là ta cứ đi” của Anh hùng – liệt sĩ Lê Văn Dỵ (1926–1970), quê ở Mê Linh, Hà Nội. Ông là một trong 33 chiến sĩ lập chiến công đặc biệt xuất sắc tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954 và được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2008.

Tác phẩm được ông viết từ năm 1964 trong những ngày nghỉ giữa hai giai đoạn chiến đấu, ghi lại đời sống, trận mạc và tinh thần lạc quan của người lính Cụ Hồ.

Trao cuốn sách "Đâu có giặc là ta cứ đi" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Dỵ và các đại biểu dự sự kiện.

Dù bản thảo còn dang dở khi ông hy sinh năm 1970, nhưng qua từng trang viết, người đọc cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, tình quân dân gắn bó và tinh thần Việt – Lào keo sơn, tạo nên hình tượng người chiến sĩ kiên trung, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đâu có giặc là ta cứ đi được Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân chỉnh sửa, bổ sung thêm tư liệu và tái bản, với độ dày 324 trang.