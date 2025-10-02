Phụ nữ Việt Nam với cuộc vận động nâng cao các giá trị gia đình và trách nhiệm xã hội

Sau 15 năm triển khai, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (5 không: Gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà, Sạch bếp, Sạch ngõ) đã trở thành phong trào rộng khắp, lan tỏa trong từng gia đình, thôn xóm. Các tiêu chí không còn là khẩu hiệu chung chung, mà đã được cụ thể hóa thành hàng chục nghìn mô hình, công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với từng vùng miền.

Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh Việt Anh

Từ năm 2016, Cuộc vận động được lồng ghép vào Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025, nội dung được mở rộng, đặt trọng tâm vào việc vun đắp và phát huy giá trị gia đình Việt Nam, góp phần trực tiếp vào 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, Cuộc vận động đã thực sự bén rễ vào đời sống, từ những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa: Con đường hoa do chị em tự tay chăm sóc, những "mái ấm tình thương" được dựng lên nơi vùng lũ, những lớp tập huấn pháp luật, kỹ năng gia đình được đưa đến tận thôn bản.

Bước sang giai đoạn 2021 - 2025, Cuộc vận động đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sáng kiến, sáng tạo, bắt kịp yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới. Đây là bước tiến đưa cuộc vận động vượt ra khỏi khuôn khổ hộ gia đình, trở thành động lực cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của phụ nữ với sự phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Việt Anh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết, qua 15 năm triển khai, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã trở thành phong trào sâu rộng, đi vào từng mái ấm, từng thôn xóm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong mỗi gia đình, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các tiêu chí của cuộc vận động không dừng lại ở khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa bằng các mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng miền.

Nhìn lại 15 năm thực hiện Cuộc vận động, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, phong trào đã khắc ghi những mô hình rất đời thường nhưng giàu cảm xúc: Từ những ngôi nhà 3 sạch gọn gàng, ấm áp; những tuyến đường hoa rực rỡ khắp miền quê; những mô hình "Phụ nữ sống xanh", "Biến rác thải thành tiền" lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường; đến "Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" trở thành điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời dễ bị tổn thương… Mỗi mô hình không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, mà còn thắp lên niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và lòng tự hào của phụ nữ Việt Nam trên hành trình chung tay dựng xây nông thôn mới.

Các đại biểu biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Ảnh Việt Anh

Kết quả của Cuộc vận động cho thấy sức sống bền bỉ và sáng tạo: Hơn 18.000 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới; trên 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ an sinh, bảo hiểm y tế, đào tạo kỹ năng sống, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Cuộc vận động đã bước ra khỏi khuôn khổ hộ gia đình để trở thành động lực cộng đồng, gắn kết trách nhiệm của phụ nữ với sự phát triển chung.

Song song với phong trào “5 không, 3 sạch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Đề án 938 với ba trọng tâm: phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ và bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau gần ba năm thực hiện giai đoạn 2 (2022-2027), Đề án đã nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ của phụ nữ, trẻ em thông qua hơn 2.300 “địa chỉ tin cậy”, hơn 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ và 2.000 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Đặc biệt, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành sáng kiến giàu tính nhân văn, ra đời trong bối cảnh hậu COVID-19 và nhanh chóng lan tỏa rộng rãi. Đến nay, hơn 50.000 “mẹ đỡ đầu” trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ, chăm lo cho hơn 37.000 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các mẹ còn trao gửi tình thương, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực và ước mơ trong cuộc sống.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tôn vinh 50 điển hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và 35 điển hình xuất sắc trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu".