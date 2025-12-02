Hơn 120 doanh nhân dự Giải Golf Hữu nghị Việt - Trung 2025

Sự kiện do Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung (VCBC) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức, với sự thực hiện của Công ty CP Du lịch – Sự kiện và Xúc tiến Đầu tư Quốc tế New World và Tập đoàn Đầu tư Xuyên biên giới Trung Hoa Thâm Quyến. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi giao lưu, xúc tiến giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước năm 2025.

Lễ công bố Giải đấu tổ chức chiều 1/12, tại Hà Nội.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 120 Golfer là những lãnh đạo cấp cao, chủ tịch tập đoàn, và đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại từ Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế. Thành phần tham dự đa dạng các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, công nghệ, bất động sản, nông sản – thực phẩm và sản xuất công nghiệp, tạo nên môi trường kết nối kinh doanh hiệu quả và đa chiều.

Theo ban tổ chức, giải Golf Hữu nghị Việt – Trung 2025 không chỉ là sân chơi thể thao mà còn hướng đến mở rộng hợp tác thương mại – đầu tư, thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển bền vững. Đây là dịp để doanh nhân hai nước chia sẻ thông tin thị trường, cập nhật xu hướng và tìm kiếm đối tác chiến lược trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và đầu tư hai chiều.

Giải Golf còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội

Song song với hoạt động thi đấu, Gala Dinner & Networking Night là điểm nhấn của sự kiện. Đây là không gian để các doanh nhân trao đổi chiến lược hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp hiện đại và thương mại số, thể hiện tinh thần hữu nghị và quyết tâm củng cố hợp tác lâu dài.

Bên cạnh mục tiêu xúc tiến kinh doanh, giải đấu năm nay còn mang ý nghĩa nhân văn. Ban tổ chức sẽ trích 100 triệu đồng đóng góp cho dự án xây cầu dân sinh tại Hà Giang, góp phần hỗ trợ người dân vùng khó khăn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nhân.

Giải Golf Hữu nghị Doanh nhân Việt – Trung 2025 được kỳ vọng trở thành sự kiện điểm nhấn của năm kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, mở ra chương mới cho hợp tác kinh tế – thương mại giữa hai quốc gia.