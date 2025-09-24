150 golfer tham dự Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025

Giải đấu sẽ diễn ra ngày 5/10 tại sân Golf Đại Lải với sự tham gia của khoảng 150 golfer là cựu sinh viên, giảng viên, doanh nhân và đối tác trong, ngoài nước.

Họp báo công bố Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng năm 2025.

Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025 mang nhiều ý nghĩa: chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), kỷ niệm Ngày thành lập Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm – Tài – Chính (3/11), hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, giải đấu còn kêu gọi gây quỹ học bổng “Tiếp sức tài năng tài chính trẻ”, hỗ trợ sinh viên vượt khó vươn lên.

Với thông điệp “Kết nối tri thức – kinh doanh – tài chính”, Giải Golf Học viện Tài chính mở rộng 2025 hứa hẹn trở thành ngày hội giao lưu ý nghĩa, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và thương hiệu Học viện Tài chính trong thời kỳ hội nhập.