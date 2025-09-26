AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Ngày 26/9 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Savvycom phối hợp với Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) và đối tác truyền thông CIO Vietnam đã tổ chức hội thảo “AI: Đòn bẩy trong tối ưu vận hành & tăng cường trải nghiệm nhân sự”.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà quản lý nhân sự trong nước và quốc tế.

Bà Đặng Thị Thanh Vân, Tổng Giám đốc Savvycom phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Thanh Vân, Tổng Giám đốc Savvycom nhấn mạnh: sự hợp tác giữa Savvycom và SoftBank nhằm rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng công nghệ và ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp, biến AI thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho vận hành và phát triển đội ngũ.

Đại diện SoftBank, ông Takumi Kowase cho biết, AI không phải là công cụ thay thế con người, mà là đối tác đồng hành giúp nâng tầm cách chúng ta làm việc. Thực tế tại SoftBank cho thấy hơn 22.000 nhân viên đã ứng dụng AI vào nhiều lĩnh vực, từ trung tâm chăm sóc khách hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường cho đến tự động hóa báo cáo tài chính, qua đó giúp giảm tới 97% thời gian xử lý và tiết kiệm hơn 51.000 giờ lao động. Ông cho biết, công ty đã ghi nhận trên 23.000 sáng kiến bằng sáng chế liên quan đến AI và tổ chức hơn 193.000 ý tưởng đổi mới từ toàn bộ nhân viên.

Ông Diego Rojas - Nhà sáng lập và CEO Shieldbase AI, cho biết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng dữ liệu phân mảnh khiến nhân viên phải mất tới 3 giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm và phân tích thủ công thông tin. Song song với đó, doanh nghiệp còn đối mặt với rủi ro từ “Shadow AI” - các công cụ AI mà nhân viên tự ý sử dụng ngoài tầm kiểm soát - khi có tới 50% dữ liệu nội bộ có nguy cơ rò rỉ sang các tài khoản cá nhân. Ông Rojas cho rằng những con số này phản ánh một rủi ro nghiêm trọng cả về bảo mật lẫn năng suất.

Trước thực tế đó, Shieldbase được xây dựng như một nền tảng AI hợp nhất, cung cấp giải pháp toàn diện từ tìm kiếm dữ liệu tập trung, xây dựng thư viện tri thức nội bộ, cho tới tự động hóa quy trình bằng các tác nhân AI. Ông nhấn mạnh rằng AI chỉ thực sự trở thành bứt phá khi được tích hợp an toàn và toàn diện vào hạ tầng doanh nghiệp, thay vì tồn tại phân tán và tiềm ẩn rủi ro.

Toàn cảnh sự kiện.

Từ thực tiễn tại Việt Nam, ông Tony Nguyễn, Giám đốc Chuyển đổi số của Savvycom, cho biết Việt Nam hiện nằm trong Top 5 ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn với 18% doanh nghiệp đã thường xuyên ứng dụng AI và 61% trong số đó ghi nhận tăng trưởng doanh thu trung bình 16%. Những con số này, theo ông, cho thấy AI không chỉ là một công nghệ mới, mà thực sự đang trở thành động lực then chốt cho đổi mới và tăng trưởng. Từ bức tranh xu hướng đó, ông cho rằng bước tiến tất yếu tiếp theo chính là tự động hóa dựa trên AI, một giải pháp giúp hệ thống vừa xử lý tác vụ nhanh chóng, vừa phân tích dữ liệu, dự đoán tình huống và hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn.

Đặc biệt, ông dẫn chứng giải pháp AI cho phê duyệt hợp đồng của Savvycom, giải pháp này đã giúp doanh nghiệp giảm 50% thời gian rà soát, đạt 95% độ chính xác và xử lý hơn 1.000 hợp đồng mỗi tháng, qua đó minh chứng rõ rệt cho khả năng tối ưu hiệu suất và mở rộng năng lực vận hành mà tự động hóa dựa trên AI mang lại.

Ở góc nhìn nhân sự, ông Leo Kobayashi, Giám đốc Phát triển Toàn cầu Givery, cho rằng ngành CNTT Việt Nam sẽ đạt doanh thu 170 tỷ USD năm 2025 với hơn 1,5 triệu lao động. Tuy nhiên, khoảng 70% sinh viên mới tốt nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguy cơ thiếu hụt tới 200.000 nhân lực. Do đó, các giải pháp AI trong đánh giá kỹ năng, phân tích khoảng trống năng lực và đào tạo lại sẽ đóng vai trò quan trọng.

Các diễn giả và đối tác tham dự sự kiện.

Xuyên suốt các bài chia sẻ, các diễn giả trong nước và quốc tế đã mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những góc nhìn mới mẻ, cập nhật và sâu sắc. Các diễn giả không chỉ chia sẻ chiến lược AI đã được triển khai thành công, mà còn trình bày tầm nhìn chiến lược trước những thách thức mới cùng xu hướng công nghệ tiên phong trong lĩnh vực quản trị nhân sự bằng AI.

Thông qua đó, doanh nghiệp không chỉ hiểu rõ “điều gì đang diễn ra” trên thị trường, mà quan trọng hơn là nắm được “cách hành động hiệu quả” để nâng cao hiệu suất vận hành, phát triển nguồn nhân lực và củng cố lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.