Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Nam Khánh

Nam Khánh

20:08 | 25/09/2025
Sự kiện Doanh nghiệp Khí hậu và Đối thoại Chính sách P4G (P4G Climate Business Showcase & Policy Dialogue) vừa diễn ra thành công tại TP Hồ Chí Minh được coi là sự tiếp nối thành công từ Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội. Đây là là minh chứng cho nỗ lực trong công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Sự kiện có sự tham dự của P4G (Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu), P4G National Platform (Bộ Tài chính, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia), các quốc gia tài trợ (Tổng lãnh sự Hà Lan, Embassy of Denmark in Vietnam ), cùng đại diện các sở ngành địa phương và các tổ chức quốc tế.

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Các đại biểu tham dự sự kiện .

Tham dự sự kiện còn có 10 doanh nghiệp startup tiên phong đã giới thiệu các giải pháp đột phá trong nhiều lĩnh vực: năng lượng tái tạo và giao thông xanh (Stride, Alternō Việt Nam, VOX Cool, EBOOST), giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm (BUYO, ReFeed Vietnam, AirX Carbon), nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí khí hậu (Alvave, enfarm, Forte Biotech - Kit test nhanh bệnh tôm). Các doanh nghiệp mang đến sản phẩm công nghệ và ý tưởng sáng tạo góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phát biểu tại sự kiện.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là sự góp mặt của Alterno – doanh nghiệp khởi nghiệp với sản phẩm “Pin cát”, giải pháp công nghệ lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt. Alterno từng là một trong ba dự án chiến thắng tại cuộc thi Thách thức Net Zero 2023 và hiện được P4G hỗ trợ về tài chính, quản trị dự án và quảng bá thương hiệu.

Ông Nguyễn Quốc Nam, đồng sáng lập công ty Alterno cho biết, các dự án của công ty được triển khai từ hộ nông dân nhỏ lẻ đến doanh nghiệp toàn cầu như Pepsi. Điều đó chứng minh sự phù hợp về kỹ thuật và tài chính. Tuy nhiên, sản phẩm sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi có chính sách hỗ trợ kỹ thuật, khung pháp lý và tài chính xanh.

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Ông Aru David, Giám đốc vùng Tổ chức ASSIST Vietnam chia sẻ tại sự kiện.

Phiên Đối thoại Chính sách tại sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và đối tác quốc tế để thảo luận về khung chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo về khí hậu. Đối thoại nhấn mạnh rằng sự hợp tác là chìa khóa để thúc đẩy các mục tiêu khí hậu của Việt Nam.

Từ việc giới thiệu công nghệ khí hậu Việt Nam đến việc định hình chính sách hỗ trợ tạo tác động, sự kiện khẳng định rằng hợp tác công – tư chính là động lực cho một tương lai bền vững và khả năng chống chịu.

Ông Aru David, Giám đốc vùng Tổ chức ASSIST Vietnam, nhấn mạnh, P4G hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp duy trì nguồn tài chính ổn định từ 1 đến 1,5 năm, giúp họ quảng bá sản phẩm, đưa công nghệ ra thị trường. Đây là bước đi quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hướng đến Net Zero.

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0
Sự kiện do các đối tác P4G tại Việt Nam phối hợp tổ chức, tiếp nối thành công từ Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội hồi tháng 4/2025.

Sự kiện Doanh nghiệp Khí hậu và Đối thoại Chính sách P4G không chỉ là sự kiện trưng bày công nghệ, mà còn gửi gắm kỳ vọng tạo nên hành lang chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, để triển khai hiệu quả cần tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế và điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), vai trò của Nhà nước không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn cần trở thành “khách hàng đầu tiên” để khởi nghiệp có cơ hội thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm. NIC đang xây dựng hệ sinh thái kết nối startup, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học nhằm thúc đẩy tiến trình này.

biến đổi khí hậu công nghệ phát thải ròng P4G

