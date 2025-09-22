Smart Banking 2025: Ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số với dữ liệu và AI

Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự đồng hành của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cùng Hiệp hội An ninh mạng.

Smart Banking 2025 được tổ chức trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển ngân hàng số bền vững và cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Vượt qua giai đoạn số hóa dịch vụ ban đầu, các ngân hàng hiện đang bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi dữ liệu được xem là tài sản cốt lõi để kiến tạo trải nghiệm khách hàng liền mạch, cá nhân hóa và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu cấp cao từ cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và công ty công nghệ. Đây là diễn đàn chuyên sâu để thảo luận, chia sẻ giải pháp về quản trị an ninh mạng, phòng chống gian lận, phát triển hệ sinh thái số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đổi mới hoạt động dựa trên dữ liệu cùng AI.

Chương trình gồm một Phiên toàn thể và ba phiên hội thảo chuyên đề, xoay quanh các chủ đề: “Quản trị an ninh mạng và gian lận trong môi trường rủi ro hiện nay”; “Kiến tạo hệ sinh thái số và hành trình trải nghiệm khách hàng liền mạch”; “Đổi mới và tối ưu hóa dựa trên AI và dữ liệu”.

Bên cạnh chương trình hội thảo, chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với sự phối hợp thực hiện bởi Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC; với sựđồng hành chuyên môn là đơn vị đào tạo an toàn thông tin CyberJutsu Academy.

Diễn tập chủ độngphòng thủ không gian mạng là cơ hội để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao kỹ năng, giảm thiểu thời gian xử lý và ứng phó với các công nghệ tấn công mới; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thông tin trong các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm nay, DF Cyber Defense 2025 được thiết kế theo mô hình thực chiến hoàn toàn mới mang tên “King of the Hill” –hình thức thi đấu an ninh mạng mô phỏng kịch bản “chiếm đóng và duy trì”. Đây là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng tại một sự kiện ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thực tế cao, đồng thời thúc đẩy tư duy phản ứng nhanh và hành động linh hoạt, sáng tạocủa các đội tham gia. Chương trình dự kiến quy tụ gần 50 đội đến từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và chứng khoán trên toàn quốc.

Song song với hoạt động Hội thảo và chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng, Triển lãm công nghệ trong ngành tài chính - ngân hàng với sự tham gia của 30 nhà cungcấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu hiện nay như Viettel Cyber Security, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Juniper Networks, SAMSUNG, Fortinet, WEEDS VINA, Crowdstrike... . Các giải pháp nổi bật sẽ được giới thiệu trong triển lãm bao gồm: AI/ML, phân tích dữ liệu, quản lý gian lận, và an ninh mạng.

Năm nay, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động Workshop đào tạo với chủ đề “Lá chắn an ninh mạng: Nhận diện sớm, ứng phó nhanh, bảo vệ toàn diện” sẽ được tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực phòng thủ an toàn thông tin trong ngành ngân hàng.

Chươngtrình được thiết kế theo hình thức đào tạo tương tác, tập trung vào việc chia sẻ các tình huống thựctiễn và mô hình phản ứng nhanh giúp phát hiện sớm rủi ro bảo mật. Workshop sẽ là điểm nhấnchuyên môn cao, góp phần bổ sung kỹ năng và kiến thức cần thiết trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường.