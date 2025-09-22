Công nghệ số
Fintech

Smart Banking 2025: Ngành ngân hàng tăng tốc chuyển đổi số với dữ liệu và AI

Bình Lê

Bình Lê

13:10 | 22/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hội thảo và Triển lãm Smart Banking 2025 với chủ đề “Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm” sẽ diễn ra ngày 25/9/2025 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.
Vietnam OCOPEX 2025: Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển OCOP xuất khẩu Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển các sản phẩm OCOP xuất khẩu Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sự đồng hành của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cùng Hiệp hội An ninh mạng.

Smart Banking 2025 được tổ chức trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển ngân hàng số bền vững và cạnh tranh trong kỷ nguyên mới. Vượt qua giai đoạn số hóa dịch vụ ban đầu, các ngân hàng hiện đang bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, nơi dữ liệu được xem là tài sản cốt lõi để kiến tạo trải nghiệm khách hàng liền mạch, cá nhân hóa và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Smart Banking 2025
Smart Banking 2025 được tổ chức trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát triển ngân hàng số bền vững và cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu cấp cao từ cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và công ty công nghệ. Đây là diễn đàn chuyên sâu để thảo luận, chia sẻ giải pháp về quản trị an ninh mạng, phòng chống gian lận, phát triển hệ sinh thái số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đổi mới hoạt động dựa trên dữ liệu cùng AI.

Chương trình gồm một Phiên toàn thể và ba phiên hội thảo chuyên đề, xoay quanh các chủ đề: “Quản trị an ninh mạng và gian lận trong môi trường rủi ro hiện nay”; “Kiến tạo hệ sinh thái số và hành trình trải nghiệm khách hàng liền mạch”; “Đổi mới và tối ưu hóa dựa trên AI và dữ liệu”.

Bên cạnh chương trình hội thảo, chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng - DF Cyber Defense 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với sự phối hợp thực hiện bởi Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn IEC; với sựđồng hành chuyên môn là đơn vị đào tạo an toàn thông tin CyberJutsu Academy.

Diễn tập chủ độngphòng thủ không gian mạng là cơ hội để tăng cường công tác phối hợp, nâng cao kỹ năng, giảm thiểu thời gian xử lý và ứng phó với các công nghệ tấn công mới; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thông tin trong các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Smart Banking 2025
Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu cấp cao từ cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và công ty công nghệ.

Năm nay, DF Cyber Defense 2025 được thiết kế theo mô hình thực chiến hoàn toàn mới mang tên “King of the Hill” –hình thức thi đấu an ninh mạng mô phỏng kịch bản “chiếm đóng và duy trì”. Đây là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng tại một sự kiện ngành tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thực tế cao, đồng thời thúc đẩy tư duy phản ứng nhanh và hành động linh hoạt, sáng tạocủa các đội tham gia. Chương trình dự kiến quy tụ gần 50 đội đến từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và chứng khoán trên toàn quốc.

Song song với hoạt động Hội thảo và chương trình Diễn tập chủ động phòng thủ không gian mạng, Triển lãm công nghệ trong ngành tài chính - ngân hàng với sự tham gia của 30 nhà cungcấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu hiện nay như Viettel Cyber Security, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Juniper Networks, SAMSUNG, Fortinet, WEEDS VINA, Crowdstrike... . Các giải pháp nổi bật sẽ được giới thiệu trong triển lãm bao gồm: AI/ML, phân tích dữ liệu, quản lý gian lận, và an ninh mạng.

Năm nay, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động Workshop đào tạo với chủ đề “Lá chắn an ninh mạng: Nhận diện sớm, ứng phó nhanh, bảo vệ toàn diện” sẽ được tổ chức, với mục đích nâng cao nhận thức và năng lực phòng thủ an toàn thông tin trong ngành ngân hàng.

Chươngtrình được thiết kế theo hình thức đào tạo tương tác, tập trung vào việc chia sẻ các tình huống thựctiễn và mô hình phản ứng nhanh giúp phát hiện sớm rủi ro bảo mật. Workshop sẽ là điểm nhấnchuyên môn cao, góp phần bổ sung kỹ năng và kiến thức cần thiết trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi và khó lường.

Smart Banking 2025

Bài liên quan

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

Juniper giúp nâng cao năng lực chuyển đổi số của các ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

Fintech
Cụ thể, FPT đã ký biên bản ghi nhớ với Future Processing - công ty công nghệ hàng đầu châu Âu, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm trên toàn cầu trong vòng ba năm tới.
MoMo hợp tác cùng iProov giúp bảo vệ người dùng trước gian lận số

MoMo hợp tác cùng iProov giúp bảo vệ người dùng trước gian lận số

Công nghệ số
Được biết, iProov, là nhà cung cấp công nghệ xác thực sinh trắc học hàng đầu thế giới và việc hợp tác triển khai công nghệ Dynamic Liveness của iProov cho người dùng MoMo là động thái tiếp theo trong việc khẳng định cam kết mạnh mẽ của MoMo trong việc bảo vệ niềm tin của người dùng, đồng thời nâng mức an toàn bảo mật cao nhất cho quy trình xác thực sinh trắc học và phòng ngừa các hình thức gian lận tinh vi như deepfake hay tấn công chèn dữ liệu.
Conviction 2025 đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự

Conviction 2025 đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham dự

Kết nối sáng tạo
Ngoài các phiên thảo luận chuyên sâu và tọa đàm, sự kiện còn có 50+ gian trưng bày công nghệ, mang đến những trải nghiệm thực tế về ứng dụng Blockchain trong nhiều lĩnh vực.
Home Credit lọt Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu

Home Credit lọt Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu

Công nghệ số
Giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu” là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Home Credit trong chiến lược phát triển song hành với các nguyên tắc ESG nhất quán và hiệu quả.
MobiFone và Agribank ký hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số nông thôn

MobiFone và Agribank ký hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số nông thôn

Viễn thông - Internet
Thỏa thuận hợp tác giữa MobiFone và Agribank tạo ra chuỗi giá trị tích hợp công nghệ - tài chính, hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện khu vực nông thôn và thúc đẩy tài chính toàn diện cho người dân Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
29°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
23°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 25/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 25/09/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 25/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 26/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 26/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 26/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 26/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 26/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 27/09/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 27/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 27/09/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 27/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 28/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 28/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 28/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 28/09/2025 21:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 29/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 29/09/2025 09:00
27°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16933 17203 17783
CAD 18514 18791 19405
CHF 32612 32996 33643
CNY 0 3470 3830
EUR 30457 30732 31756
GBP 34801 35194 36119
HKD 0 3266 3468
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15127 15709
SGD 19999 20282 20797
THB 740 804 857
USD (1,2) 26152 0 0
USD (5,10,20) 26194 0 0
USD (50,100) 26222 26257 26445
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,235 26,235 26,445
USD(1-2-5) 25,186 - -
USD(10-20) 25,186 - -
EUR 30,816 30,841 31,900
JPY 176.01 176.33 182.73
GBP 35,342 35,438 36,129
AUD 17,173 17,235 17,621
CAD 18,813 18,873 19,301
CHF 33,047 33,150 33,786
SGD 20,239 20,302 20,860
CNY - 3,675 3,754
HKD 3,347 3,357 3,439
KRW 17.55 18.3 19.64
THB 791.37 801.14 852.4
NZD 15,166 15,307 15,659
SEK - 2,787 2,866
DKK - 4,118 4,236
NOK - 2,632 2,707
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,896.88 - 6,613.08
TWD 789.61 - 949.71
SAR - 6,944.87 7,266.89
KWD - 84,626 89,452
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,270 26,275 26,445
EUR 30,599 30,722 31,788
GBP 35,092 35,233 36,148
HKD 3,335 3,348 3,448
CHF 32,786 32,918 33,785
JPY 174.95 175.65 182.65
AUD 17,085 17,154 17,660
SGD 20,236 20,317 20,820
THB 806 809 844
CAD 18,761 18,836 19,314
NZD 15,220 15,690
KRW 18.19 19.90
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26315 26315 26445
AUD 17124 17224 17786
CAD 18695 18795 19346
CHF 32864 32894 33781
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30740 30840 31613
GBP 35099 35149 36263
HKD 0 3390 0
JPY 174.67 175.67 182.23
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.9 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15232 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20157 20287 21009
THB 0 770.2 0
TWD 0 870 0
XAU 13200000 13200000 13510000
XBJ 11000000 11000000 13510000
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,245 26,295 26,445
USD20 26,245 26,295 26,445
USD1 26,245 26,295 26,445
AUD 17,158 17,258 18,371
EUR 30,777 30,777 32,089
CAD 18,642 18,742 20,049
SGD 20,229 20,379 20,843
JPY 175.07 176.57 181.14
GBP 35,184 35,334 36,105
XAU 13,278,000 0 13,482,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,310 ▼119690K 13,510 ▼121490K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,880 ▼120120K 13,180 ▼121820K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,590 ▼120410K 12,990 ▼122010K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,540 ▲390K 12,940 ▲590K
Nguyên liệu 99.99 12,030 ▼70K 12,230 ▼70K
Nguyên liệu 99.9 11,980 ▲11980K 12,180 ▲12180K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 128,800 131,800
Hà Nội - PNJ 128,800 131,800
Đà Nẵng - PNJ 128,800 131,800
Miền Tây - PNJ 128,800 131,800
Tây Nguyên - PNJ 128,800 131,800
Đông Nam Bộ - PNJ 128,800 131,800
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,520 13,120
Trang sức 99.9 12,510 13,110
NL 99.99 12,000 ▼35K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,000 ▼35K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,880 13,180
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,880 13,180
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▲10K 13,510 ▲10K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▲1198K 13,512 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▲1198K 13,513 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,288 1,315
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,288 1,316
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 126 129
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,723 127,723
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,941 9,691
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,379 87,879
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,348 78,848
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,865 75,365
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,448 53,948
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,328 ▲1195K 1,348 ▲1213K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▲1198K 1,351 ▲1216K
Cập nhật: 24/09/2025 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Việt Nam lần đầu đăng cai giải ba môn phối hợp IRONMAN cự ly toàn phần tại Đà Nẵng

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Bỏ học thành tỷ phú nhưng vẫn khuyên nên vào đại học

Bỏ học thành tỷ phú nhưng vẫn khuyên nên vào đại học

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
PITAKA không chỉ là sự khác biệt

PITAKA không chỉ là sự khác biệt

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

AI PC và những tính năng thực tế dành cho người dùng

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

Cận cảnh iPhone 17 Pro Max “MONARCH” mạ vàng đầu tiên trên thế giới

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

ECOVACS ra mắt bộ đôi robot hút bụi cao cấp DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Vietnam Elevator Expo 2025: Điểm hẹn công nghệ thang máy tiên phong tại TP.Hồ Chí Minh

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Microchip ra mắt chuyển mạch LAN9645x hỗ trợ giao thức TSN

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục phá kỷ lục

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Cổ phiếu Luxshare tăng 10% nhờ thỏa thuận phần cứng với OpenAI

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

SABECO tổ chức chuỗi “Hành trình di sản”

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

LG Electronics Việt Nam ghi dấu chặng đường 30 năm nâng tầm cuộc sống người Việt

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

6 ngân hàng đoạt giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD Việt Nam đón nhận Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Top 10 dịch vụ hoàn hảo 2025