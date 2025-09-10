Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”

Phước Hà

Phước Hà

09:25 | 10/09/2025
Ngày 9/9, tại tọa đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng” do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF tổ chức đã nêu bật về khát vọng về một “E-Vietnam”.
Khát vọng phát triển

Chương trình tọa đàm đã dẫn chứng về Estonia, một quốc gia nhỏ có 1,3 triệu dân ở châu Âu. Năm 2000, GDP đầu người của Estonia chỉ 3.000 USD. Tuy nhiên, nhờ chiến lược số hóa quyết liệt mang tên “E-Estonia”, GDP đầu người của Estonia đã vọt lên 30.100 USD vào năm 2023. Rõ ràng, đây là một câu chuyện thực tế về sự tiên phong trong chuyển đổi số. Và câu chuyện đó đã thôi thúc về một khát vọng “E-Vietnam”.

Thực tế, Việt Nam đang bước vào “thời khắc vàng” của chuyển đổi số. Thành công của ứng dụng VNeID trong việc hỗ trợ tiếp nhận món quà 100.000 đồng của Nhà nước những ngày qua đã thể hiện rõ hiệu quả của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”
TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh HT

Đó là sự xác thực trong định danh điện tử, thúc đẩy giao dịch minh bạch, nhanh, hiệu quả, tin cậy. Các chuyên gia cho rằng, điều này có thể tạo nên một khởi đầu thuận lợi, dẫn đường cho hàng chục triệu người dân bước vào hệ sinh thái số quốc gia, tạo nên hành trình kiến tạo một “E-Vietnam” - một quốc gia số thịnh vượng.

Theo TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có đầy đủ nền tảng để bứt phá nếu biết khai thác đúng năng lực nội tại. TS. Trần Đình Thiên cho biết, trong quá trình tư vấn chính sách và nghiên cứu cách phát triển của Việt Nam, các chuyên gia đã xem xét trường hợp của Estonia và liên hệ với đất nước mình để xem Việt Nam có năng lực hay không. “Tôi tin rằng, Việt Nam hoàn toàn có những năng lực và đang mở ra cơ hội để đạt được những điều lớn lao, thậm chí còn hơn thế” - TS. Trần Đình Thiên chia sẻ.

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”
Quang cảnh tọa đàm.

Cũng theo TS. Trần Đình Thiên, Việt Nam đã chiến đấu và chiến thắng trong những cuộc chiến khó khăn nhất dù rất nghèo. Điều đó chứng tỏ năng lực xử lý vấn đề sống còn của dân tộc là có thật. Vấn đề là nội lực này chưa được phát huy đúng mức. Và giờ cần xác định kinh tế tư nhân là nguồn lực đích thực, là lực lượng chủ lực phát triển, gắn với cách mạng khoa học công nghệ.

“Hiện nay, Việt Nam có một khí thế, niềm tin để chúng ta giải quyết vấn đề. Không có lý do gì để Việt Nam không thể vượt lên, quan trọng là tạo ra những năng lực phù hợp với thời đại. Với kinh tế thị trường và kinh tế tri thức, tôi tin rằng Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ” - TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

VNeID và lợi ích bao trùm

Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY Việt Nam Hoàng Trung Hải chia sẻ, bản thân ông cùng nhiều người đã liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID và đã nhận được quà 100.000 đồng nhanh chóng dịp lễ vừa qua.

Điều này cho thấy một ứng dụng nền tảng như VNeID có sức lan tỏa mạnh mẽ, mang lại lợi ích cho cả người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”
Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Dịch vụ Tài chính Ngân hàng EY Việt Nam Hoàng Trung Hải chia sẻ tại tọa đàm.

Thực tế, để kiến tạo nên một “E-Vietnam”, là Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số…, nên sự thay đổi cốt lõi này phải đến từ tầm quốc gia. Đối với Chính phủ, VNeID sẽ có một cơ sở dữ liệu đồng nhất, chuẩn xác, minh bạch để phục vụ công tác quản lý và chống được tiêu cực, tham nhũng.

“Từ VneID, các ngân hàng sẽ có một nền tảng tin cậy để thực hiện các giao dịch, giúp giảm chi phí đầu tư. Đồng thời, là cơ hội để các ngân hàng tiếp cận những khách hàng mới, những người dân chưa có điều kiện sử dụng dịch vụ ngân hàng truyền thống. Thông qua các kênh ứng dụng này, ngân hàng có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ mới, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thanh toán”, ông Hoàng Trung Hải nhận định.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho rằng VneID là công cụ mang lại lợi ích rất lớn. Theo ông Nguyễn Hưng, trước đây ngân hàng đã có thể mở tài khoản trực tuyến cho khách hàng bằng eKYC, nhưng việc xác thực khách hàng còn nhiều lo ngại, có thể bị giả mạo danh tính hoặc sử dụng thông tin sai lệch.

Chuyển đổi số - khát vọng bứt hát cho một “E-Vietnam”
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank.

Hiện nay, kết nối với VneID, với cơ sở dữ liệu dân cư thì gần như toàn bộ hồ sơ khách hàng đều được xác thực tin cậy 100%. Điều này giúp ngân hàng yên tâm hơn, đồng thời góp phần giảm hẳn tình trạng lừa đảo vốn từng diễn ra nhiều năm qua.

“E-Vietnam” hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, không phải trong một tương lai xa xôi, mà ngay trong thập kỷ này. Trong đó, VNeID đóng vai trò then chốt. VNeID sẽ thay thế căn cước công dân bản cứng. Khi hàng loạt tiện ích đời sống, tài chính và dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, đó sẽ là nền móng vững chắc để thực hiện thành công E-Vietnam” - ông Nguyễn Hưng bày tỏ tin tưởng.

E-Vietnam Chuyển đổi số

