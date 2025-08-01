Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Hội chợ các sản phẩm OCOP xuất khẩu – VIETNAM OCOPEX 2025 diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 1-3/8/2025.

Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm rộng rãi, tăng doanh số, mở rộng kênh phân phối và nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thị trường trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị "Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển các sản phẩm OCOP xuất khẩu". Ảnh BTC

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại số được Cục Xúc tiến thương mại không ngừng đẩy mạnh, tăng cường và đổi mới nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình mới, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, giao thương và xuất khẩu. Đây được coi là tiền đề để các hoạt động xúc tiến thương mại năm 2025 tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường, mang lại những kết quả thực tiễn, củng cố niềm tin và tạo đà cho doanh nghiệp.

“Thông qua những hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ trong xúc tiến thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã tiết kiệm chi phí, rút ngắn khoảng cách và thời gian, tăng tốc độ giao dịch và xử lý đơn hàng, tăng phạm vi và số lượng tiếp cận thị trường, khách hàng tiềm năng, qua đó đóng góp tích cực vào thành tích xuất khẩu ấn tượng của cả nước”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Alibaba.com là một trong những kênh thương mại điện tử uy tín toàn cầu, từ năm 2023, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Alibaba.com triển khai chương trình “Gian hàng Quốc gia Việt Nam - Vietnam Pavilion”. Đây là mô hình xúc tiến thương mại số mang tính chiến lược, gắn với thương hiệu quốc gia, với quy trình tuyển chọn minh bạch và hệ thống hỗ trợ toàn diện - từ đào tạo, tư vấn, đến kết nối thị trường…

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hướng tới xây dựng các sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP. Điều này đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường; khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng, miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp.

Tính đến tháng 7/2025, cả nước đã có 17.068 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, của 9.195 chủ thể OCOP. Trong đó có 126 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Đến nay, nhiều sản phẩm OCOP đã đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm; có mẫu mã, bao bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu cầu của thị trường. Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn; đã trở thành một chính sách trọng tâm, lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Tuy nhiên, đến nay việc phát triển sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều điểm hạn chế, các doanh nghiệp OCOP chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là hợp tác xã, khi đó khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phổ biến, thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn, chưa nắm bắt rõ quy trình, quy định để giao dịch trên sàn thương mại điện tử…

Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn hướng đi cho sản phẩm OCOP trên thị trường số.

Để đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử thành công, tại hội nghị, các chuyên gia sẽ trình bày những vấn đề như: Chuyển đổi số trong xúc tiến xuất khẩu – cơ hội “vàng” cho sản phẩm OCOP Việt Nam; sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng và tính cấp thiết cho sự thay đổi nêu rõ những thách thức của sản phẩm OCOP trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, từ quy chuẩn đến nhận diện; Đề xuất chiến lược “số hóa” sản phẩm địa phương; Những thách thức của sản phẩm OCOP trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, từ quy chuẩn đến nhận diện, đề xuất chiến lược “số hóa” sản phẩm địa phương; Cách thức Alibaba.com hỗ trợ chủ thể OCOP và doanh nghiệp địa phương tham gia vào thương mại B2B toàn cầu; Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp từ đại lý ủy quyền - góc nhìn từ thực tế từ doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu trực tuyến; Tọa đàm OCOP Go Global: Ứng dụng chuyển đổi số - Nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu cho doanh nghiệp địa phương; Kết nối Doanh nghiệp với các chuyên gia tư vấn của Alibaba.com…

Tham gia chương trình, các doanh nghiệp tham dự sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng bán hàng trực tuyến, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp, chủ thể OCOP xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu và mở rộng thị trường, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững cho sản phẩm OCOP, đặc biệt thông qua kết nối với các kênh phân phối hiện đại, phù hợp với sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng và thị trường và mở rộng xuất khẩu một cách bền vững.