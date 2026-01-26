Đô thị Việt Nam tái thiết trong làn sóng số

Hà Nội số hóa tài liệu tạo cơ sở dữ liệu dùng chung UBND Hà Nội triển khai kế hoạch số hóa toàn bộ tài liệu các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể giai đoạn 2025-2026, ...

Quá trình số hóa đang tái định hình không gian đô thị Việt Nam theo cách âm thầm nhưng sâu rộng. Smart City không còn tồn tại dưới dạng khái niệm định hướng, mà dần hiện diện trong hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ công và trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Sự chuyển dịch từ ý niệm sang vận hành thực tế phản ánh một giai đoạn phát triển mới của đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Nền tảng số tái cấu trúc quản trị đô thị

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 đặt nền móng cho việc tổ chức lại hoạt động quản trị đô thị theo hướng dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Trên cơ sở này, nhiều địa phương tập trung xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung, bảo đảm khả năng kết nối thông tin giữa các lĩnh vực then chốt như hành chính, giao thông, đất đai và an sinh xã hội.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến từng bước trở thành phương thức chủ đạo, giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi hơn, giảm thời gian xử lý và tăng tính minh bạch.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính trên kiosk dịch vụ công tự động. Ảnh: Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội

Cùng với dữ liệu, hạ tầng viễn thông đóng vai trò trụ cột trong tiến trình đô thị thông minh. Mạng 5G được triển khai tại các khu vực trung tâm tạo điều kiện kết nối hệ thống camera, cảm biến và nền tảng IoT. Dữ liệu thu thập theo thời gian thực giúp cơ quan quản lý theo dõi tình trạng giao thông, môi trường và trật tự đô thị liên tục.

Trên nền tảng đó, hệ thống điều phối giao thông thông minh điều chỉnh tín hiệu theo mật độ phương tiện, góp phần cải thiện lưu thông tại các trục đường chính. Phương thức quản trị chuyển dần từ xử lý theo quy trình cứng sang phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu thực tiễn.

Vận hành thông minh gắn với trải nghiệm cư dân

Thực tiễn triển khai cho thấy mô hình Trung tâm điều hành thông minh trở thành điểm hội tụ của dữ liệu và năng lực quản lý đô thị. Tại một số địa phương, trung tâm này tích hợp dữ liệu y tế, giáo dục, giao thông và an sinh xã hội về một đầu mối, cho phép lãnh đạo theo dõi toàn cảnh hoạt động đô thị thông qua hệ thống trực quan. Việc phân bổ nguồn lực công nhờ đó bám sát nhu cầu phát sinh, hạn chế tình trạng ra quyết định dựa trên thông tin phân tán.

Trung tâm Điều hành và Giám sát thông minh (IOC) tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN

Bình Dương phát triển mô hình điều hành thông minh theo hướng mở rộng từ cấp tỉnh xuống cấp thành phố và địa phương, phù hợp đặc thù đô thị công nghiệp. Dữ liệu sản xuất, giao thông và dân cư được kết nối nhằm hỗ trợ công tác điều hành kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, Đà Nẵng xây dựng kiến trúc đô thị thông minh với nhiều lớp trung tâm điều hành chuyên ngành, tạo khả năng giám sát đồng thời và phân cấp xử lý linh hoạt. Cách tiếp cận này giúp chính quyền địa phương chủ động hơn trong quản lý đô thị và ứng phó tình huống phát sinh.

Những tiện ích gắn trực tiếp đời sống cư dân dần hình thành từ nền tảng vận hành thông minh. Có thể kể đến lĩnh vực y tế giờ được triển khai từ xa giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại khu vực xa trung tâm. Giáo dục số tạo điều kiện chia sẻ học liệu và hỗ trợ học tập linh hoạt.

Các ứng dụng đô thị cho phép người dân phản ánh vấn đề phát sinh, theo dõi tiến độ xử lý và nhận kết quả rõ ràng. Công nghệ giám sát và an ninh tại khu đô thị mới góp phần duy trì trật tự, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về quản trị dữ liệu và năng lực vận hành hệ thống.

Có thể thấy, đô thị thông minh tại Việt Nam hình thành qua chuỗi hành động cụ thể, gắn chặt điều kiện phát triển của từng địa phương. Hiệu quả xuất hiện rõ rệt tại những nơi tập trung dữ liệu, xác định đúng bài toán ưu tiên và phát huy năng lực doanh nghiệp công nghệ trong nước. Khoảng cách giữa quy hoạch và trải nghiệm hằng ngày của cư dân dần thu hẹp. Smart City vì vậy không chỉ đại diện cho tiến bộ công nghệ, mà phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của đô thị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.