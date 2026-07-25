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ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý?

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

14:58 | 25/07/2026
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Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Tập đoàn PC1 diễn ra sáng 24/7 đã thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị sau biến động nhân sự cấp cao. Bên cạnh việc bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định vụ án liên quan các cựu lãnh đạo là trách nhiệm cá nhân, đồng thời công bố nhiều tín hiệu tích cực về kết quả kinh doanh và kế hoạch mở rộng thị trường.
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ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý
ĐHĐCĐ bất thường PC1 kiện toàn HĐQT, lợi nhuận tăng mạnh.

ĐHĐCĐ bất thường PC1 có gì đáng chú ý?

Sáng 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau những biến động nhân sự cấp cao diễn ra từ tháng 5.

Đến 8h40, đại hội có 245 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện 54,65% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ngoài nội dung kiện toàn Hội đồng quản trị, đại hội còn thu hút sự quan tâm của cổ đông khi ban lãnh đạo lần đầu chia sẻ về ảnh hưởng của vụ án liên quan các cựu lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Kiện toàn Hội đồng quản trị sau biến động nhân sự

Một trong những nội dung quan trọng nhất được đại hội thông qua là miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với bốn cá nhân gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ do các cá nhân này đang bị tạm giam.

Đồng thời, cổ đông đã bầu bổ sung bốn thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương.

Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1. Ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn, hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Việc kiện toàn bộ máy quản trị được đánh giá là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động điều hành liên tục của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

PC1 lên tiếng sau thông tin khởi tố lãnh đạo, khẳng định vận hành ổn định
PC1 lên tiếng sau thông tin khởi tố lãnh đạo, khẳng định vận hành ổn định

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tiến độ điều tra vụ án liên quan các cựu lãnh đạo, ông Phan Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, cho biết đến nay doanh nghiệp chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Cơ quan Cảnh sát điều tra về nội dung vụ việc.

Theo ông Hiếu, qua các buổi làm việc chính thức với cơ quan điều tra, doanh nghiệp được khẳng định việc khởi tố không liên quan đến hoạt động của Tập đoàn PC1 mà là sai phạm của các cá nhân.

Ông cho biết cơ quan điều tra cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, đồng thời hỗ trợ giải quyết các thủ tục cần thiết trong giai đoạn đầu khi một số lãnh đạo chưa thể thực hiện việc ủy quyền.

Theo lãnh đạo PC1, sau thời gian đầu gặp khó khăn trong công tác điều hành và xử lý các nghĩa vụ thanh toán, hoạt động của doanh nghiệp hiện đã trở lại bình thường.

Một thông tin được nhiều cổ đông quan tâm là kết quả kinh doanh sau biến cố nhân sự.

Ông Phan Ngọc Hiếu cho biết, theo đánh giá sơ bộ tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm diễn ra ngày 15/7, doanh thu của PC1 chỉ thấp hơn kế hoạch chưa đến 10%, mặc dù doanh nghiệp chịu tác động của sự cố trong khoảng hai tháng.

Đáng chú ý, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 150% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất kiểm toán theo quy định.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, ba lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất sau biến cố gồm xây lắp điện (EPC), sản xuất công nghiệp và điện công nghiệp do nhóm khách hàng chủ yếu là EVN.

Ký hơn 2.000 tỷ đồng hợp đồng mới, đàm phán thêm 16.000 tỷ đồng

Để giảm tác động từ biến động thị trường, PC1 đã điều chỉnh chiến lược kinh doanh bằng cách mở rộng tệp khách hàng ngoài khu vực truyền thống.

Doanh nghiệp cho biết đã ký hơn 2.000 tỷ đồng hợp đồng với các chủ đầu tư tư nhân lớn như Vingroup, Sun Group và Masterise.

Song song với đó, PC1 đang đàm phán giai đoạn cuối nhiều dự án mới với tổng giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo, việc đa dạng hóa khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào một số nhóm khách hàng lớn, đồng thời mở rộng dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng.

Ở thị trường quốc tế, PC1 cho biết đang đàm phán hợp đồng điện gió ngoài khơi tại Philippines với tổng giá trị khoảng 200 triệu USD.

Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá đây sẽ là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thi công các dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn, qua đó chuẩn bị năng lực khi thị trường điện gió ngoài khơi tại Việt Nam phát triển trong những năm tới.

Trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy đầu tư hạ tầng truyền tải điện và năng lượng tái tạo giai đoạn 2026 – 2030, PC1 cho rằng doanh nghiệp vẫn còn nhiều dư địa phát triển ở lĩnh vực cốt lõi.

An toàn tài chính được đặt lên hàng đầu

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2026, ông Phan Ngọc Hiếu cho biết Hội đồng quản trị mới sẽ xem xét khả năng điều chỉnh chỉ tiêu sau khi hoàn tất việc kiện toàn bộ máy.

Tuy nhiên, doanh nghiệp xác định ưu tiên lớn nhất là bảo đảm an toàn tài chính.

Theo lãnh đạo PC1, công ty không theo đuổi mục tiêu doanh thu bằng mọi giá mà sẽ lựa chọn các dự án có hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo đảm lợi ích của người lao động và cổ đông.

Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh thị trường xây lắp điện và hạ tầng ngày càng cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải cân đối giữa tăng trưởng và hiệu quả tài chính.

Đối với việc các tổ chức như CTBC và VinaCapital gia tăng sở hữu tại PC1, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết công ty luôn chào đón các cổ đông lớn tham gia đồng hành nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng quản trị.

Về khả năng các nhà đầu tư tiếp tục mua thêm cổ phần hoặc thực hiện chào mua công khai, đại diện PC1 cho biết đây là quyết định thuộc chiến lược của từng nhà đầu tư nên doanh nghiệp không bình luận.

Theo lãnh đạo PC1, giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở các nhà máy điện hay tài sản khoáng sản mà ở đội ngũ khoảng 1.700 cán bộ, kỹ sư. Đây là nền tảng giúp PC1 duy trì vị thế trong lĩnh vực xây lắp điện và năng lượng suốt hơn 60 năm qua, đồng thời là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▲700K 141,200 ▲700K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲200K 14,150 ▲100K
NL 99.99 13,100 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▲100K
Trang sức 99.9 13,340 ▲100K 14,040 ▲100K
Trang sức 99.99 13,350 ▲100K 14,050 ▲100K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲20K 14,152 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲20K 14,153 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▲2K 141 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▲2K 1,411 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▲2K 139 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▲990K 137,624 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▲75K 10,441 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲680K 94,679 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▲610K 84,948 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲583K 81,195 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▲417K 58,119 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲10K 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲20K 1,415 ▲10K
Cập nhật: 25/07/2026 16:00
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AUD 17839 18112 18697
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Cập nhật: 25/07/2026 16:00
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