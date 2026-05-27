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FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Bình Lê

Bình Lê

17:10 | 27/05/2026
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Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Tập đoàn FLC công bố nhiều định hướng quan trọng liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, phát triển bất động sản, nhà ở xã hội và mục tiêu đưa cổ phiếu quay trở lại thị trường chứng khoán.
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Ngày 27/5, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và cảm ơn tới các cổ đông đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng FLC sẽ sớm phục hồi tăng trưởng và phát triển ổn định trở lại.

FLC ghi nhận tín hiệu phục hồi trong năm 2025

Theo báo cáo trình cổ đông, năm 2025, FLC duy trì hoạt động ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của tập đoàn đạt gần 2.500 tỷ đồng.

FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC.

FLC đã tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý, tái khởi động thi công và hoàn thiện nghĩa vụ với khách hàng tại một số dự án.

Tiêu biểu, dự án Hausman Premium Residences, thuộc khu đô thị FLC Premier Parc hiện thi công vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch, sẵn sàng bàn giao cho cư dân vào tháng 6/2026.

Khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh tái khởi động thi công vào cuối năm 2025 đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện phần thô, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026 nhằm góp phần đón hàng triệu lượt du khách tới Quảng Trị trong Năm Du lịch quốc gia 2027.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort quy mô 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng đã được khởi công vào ngày 4/4/2026. Dự án được định hướng trở thành quần thể đô thị nghỉ dưỡng - giải trí - golf quy mô lớn đầu tiên tại Tây Nguyên, đóng vai trò tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Song song với hoạt động đầu tư, FLC cũng tăng cường phối hợp với chính quyền tỉnh Gia Lai trong nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư và du lịch, gắn với các dự án trọng điểm trên địa bàn, góp phần thúc đẩy hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

FLC cho biết năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng hoạt động, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống vận hành. Trong lĩnh vực bất động sản, FLC sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt; đồng thời mở rộng nghiên cứu đầu tư tại các thị trường giàu tiềm năng như Lào Cai, Bắc Ninh, TP. HCM, Khánh Hoà, Cần Thơ, Gia Lai…

Đẩy mạnh nhà ở xã hội và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ

Trong năm 2026, Tập đoàn FLC xác định nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển, bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, khu nhà ở xã hội CT1, CT3, CT4 tại phường Hà Khánh, tỉnh Quảng Ninh dự kiến bàn giao trong quý IV/2026; dự án CT1, CT3 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội đang trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, triển khai loạt dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội và định hướng đưa cổ phiếu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống khách sạn, sân golf hiện hữu, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế, đặc biệt tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch và hàng không.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2026, FLC sẽ tổ chức chương trình roadshow tại Hàn Quốc nhằm tăng cường kết nối đối tác, thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nghỉ dưỡng, hàng không và golf.

Đối với lĩnh vực hàng không, FLC tiếp tục phối hợp với Bamboo Airways trong quá trình tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và huy động nguồn lực nhằm tiếp tục phát triển mô hình liên kết giữa hàng không, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, nhằm gia tăng chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiện ngành hàng không vẫn đối mặt nhiều khó khăn như cạnh tranh gia tăng, biến động nhu cầu du lịch, chi phí nhiên liệu và vận hành ở mức cao, cùng rủi ro từ biến động giá dầu và kinh tế chính trị toàn cầu. Bên cạnh đó, hạn chế về hạ tầng và kết nối du lịch cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

HĐQT và Ban Điều hành sẽ theo sát diễn biến thị trường để kịp thời triển khai giải pháp phù hợp, đảm bảo hiệu quả hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Đại hội, đại diện Tập đoàn khẳng định FLC đang tiếp tục triển khai các bước quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện, tập trung xử lý các tồn đọng và kiện toàn hệ thống quản trị.

Sau khi hoàn tất, Tập đoàn sẽ triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu trở lại trên thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.

Hiện Tập đoàn FLC đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thủ tục liên quan đến cổ phần như xác nhận sở hữu, cấp giấy chứng nhận cổ phần, chuyển nhượng cổ phần và giao dịch cổ phiếu vẫn được triển khai bình thường thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex, nhằm đảm bảo tính liên tục, thuận tiện và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Kiện toàn bộ máy quản trị nhiệm kỳ mới, sẵn sàng tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC đã thành công bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi nhiệm kỳ cũ kết thúc.

Theo đó, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Tập đoàn bao gồm 5 thành viên: ông Vũ Anh Tuân, ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trịnh Văn Nam, bà Đỗ Thị Hải Yến, bà Phùng Thị Thu Thảo.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Tập đoàn bao gồm: bà Trần Thị Đoan, ông Bùi Phạm Minh Điệp và bà Trần Thị Mỹ Dung.

Ban lãnh đạo FLC cho biết các nhân sự được đề cử đều là những người đã đồng hành với Tập đoàn trong suốt quá trình tái cấu trúc hoạt động thời gian qua. Việc duy trì tính kế thừa và ổn định trong bộ máy quản trị được kỳ vọng sẽ giúp FLC tiếp tục đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

"Với nền tảng tái cấu trúc đang dần hoàn thiện, Tập đoàn sẽ tập trung cho chiến lược phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước lấy lại vị thế trên thị trường," đại diện FLC cho biết.

Tập đoàn FLC giá cổ phiếu FLC ĐHĐCĐ bất thường Trịnh Văn Quyết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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CAD 17901 18176 18793
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CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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KRW 0 19 0
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MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
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Chuyển động số

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