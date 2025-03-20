Xu hướng du lịch 2025: Đón đầu cơ hội trong bối cảnh mới

Tham dự tọa đàm có đại diện các cơ quan ban ngành, chuyên gia và các đối tác du lịch, công ty lữ hành và đại diện các đơn vị báo chí truyền thông, đặc biệt có sự góp mặt của TS. Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam; PGS. Tiến Sĩ Phạm Hồng Long - Trưởng Khoa Du Lịch - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; TS. Hồ Trung Thành - Chuyên viên chính Phòng Lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Bà Trần Thị Kim Qui - Phó TGĐ TT FLC Hotels & Resorts; Bà Nguyễn Hoài Thu - Giám Đốc Sài Gòn Tourist - CN Hà Nội dưới vai trò diễn giả chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh xu hướng du lịch mới trong năm 2025.

Với ba phiên tọa đàm gồm “Xu hướng du lịch 2025”, “Giải pháp của doanh nghiệp trước xu hướng du lịch mới” và “Địa phương đồng hành - Động lực thúc đẩy du lịch bền vững”, các diễn giả đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường du lịch năm 2025, từ những xu hướng nổi bật đến các giải pháp giúp địa phương và doanh nghiệp đón đầu xu hướng và phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm

Mở đầu tọa đàm, các chuyên gia đã phân tích bức tranh tổng quan của ngành du lịch trong năm tới. Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, du lịch nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đi cùng xu hướng du lịch thư giãn và trải nghiệm cao cấp, khách hàng không chỉ tìm kiếm các chuyến đi tiết kiệm mà sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho dịch vụ chất lượng. Trong khi đó thị trường outbound có xu hướng dịch chuyển đến các điểm đến mới như Trung Đông, châu Âu nhờ chính sách visa thuận lợi.

PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch, Trường ĐH KHXH&NV nhận định, du khách ngày càng chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Một số xu hướng đáng chú ý bao gồm du lịch nghỉ dưỡng đa thế hệ kết hợp khám phá - giải trí, điều này trở thành điểm thu hút của các khu nghỉ dưỡng có hệ tiện ích tất-cả-trong-một. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa, ẩm thực lên ngôi đi cùng nhu cầu tìm hiểu sâu về ẩm thực, làng nghề và lối sống địa phương.

Bà Trần Thị Kim Qui, Phó TGĐ Thường trực FLC Hotels & Resorts phát biểu tại buổi tọa đàm

Không chỉ nhận diện xu hướng, tọa đàm còn đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp thích nghi với nhu cầu mới của du khách. Theo bà Trần Thị Kim Qui, Phó TGĐ Thường trực FLC Hotels & Resorts: "Du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm nơi lưu trú, họ muốn trải nghiệm toàn diện từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa đến giải trí. Do đó, chúng tôi tập trung vào mô hình all-in-one, tích hợp đầy đủ tiện ích trong một điểm đến, đồng thời cá nhân hóa dịch vụ để phù hợp với từng nhóm khách hàng.”

Ngoài ra, bà Qui cũng nhấn mạnh yếu tố con người là yếu tố sống còn, quyết định sự khác biệt của hệ thống khách sạn và quần thể nghỉ dưỡng FLC. “Cơ sở vật chất có thể xây dựng, các ưu đãi sản phẩm dịch vụ có thể tạo ra, giá có thể giảm nhưng việc đào tạo nên người có đam mê, mang tới những dịch vụ tận tâm từ trái tim mới là yếu tố quyết định của mọi doanh nghiệp” bà chia sẻ. Ông Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam, cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến của bà Qui: “Khi khách hàng đã yêu thì họ không cần quan tâm đến giá cả nữa”.

Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn

Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong du lịch. Công nghệ không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các ứng dụng thông minh, từ gợi ý hành trình cá nhân hóa đến hỗ trợ du khách theo thời gian thực. Chia sẻ về xu hướng này, bà Trần Thị Kim Qui, Phó TGĐ Thường trực FLC Hotels & Resorts, nhận định: "AI và công nghệ số đã và đang là công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ vận hành ngành du lịch. Tuy nhiên, do đặc thù dịch vụ yêu cầu cao về cảm xúc và trải nghiệm cá nhân hóa, yếu tố con người vẫn đóng vai trò cốt lõi trong việc tạo nên sự khác biệt và gia tăng giá trị cho khách hàng."

Một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại tọa đàm là giải pháp để địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp trong mùa bão giá. Theo đó, PGS. TS Phạm Hồng Long xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thế mạnh từng vùng, tận dụng tài nguyên bản địa để nâng cao giá trị trải nghiệm.

Khép lại tọa đàm, các chuyên gia và doanh nghiệp đều thống nhất rằng, năm 2025 sẽ là thời điểm bùng nổ của ngành du lịch nếu biết tận dụng đúng cơ hội. Việc nhanh chóng đón đầu xu hướng sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp du lịch phát triển bền vững trong bối cảnh mới.