Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội. Chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khảo sát, kết nối với các điểm đến du lịch của thị xã Sơn Tây để xây dựng những tour, tuyến du lịch mới; tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch tại thị xã Sơn Tây gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp liên kết phát triển sản phẩm du lịch.

Các đại đại biểu tham dự chương trình.

Đồng thời, góp phần đưa Làng cổ Đường Lâm trở thành một điểm đến du lịch “xanh”, hấp dẫn của Thủ đô; qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ và khách du lịch.

Tham gia chương trình có 200 đại biểu, khách mời gồm đại diện Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Unesco Hà Nội, UBND xã Đường Lâm, Ban quản lý Làng cổ Đường Lâm cùng các nhà tài trợ, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế cùng các hội viên Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội.

Dựng biển tuyên truyền: “Doanh nghiệp du lịch chung tay bảo vệ môi trường: Nói không với rác thải nhựa” tại Làng cổ Đường Lâm.

Tại sự kiện lần này, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động với những trải nghiệm hấp dẫn như: Khảo sát đền Và - chùa Mía; tham quan, khám phá làng cổ với những ngôi nhà có tuổi đời 200-300 năm cùng các đình, đền, chùa, miếu còn vẹn nguyên dấu ấn thời gian; tìm hiểu phong tục tập quán và các nghề thủ công truyền thống của người dân...

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thưởng thức những đặc sản truyền thống nức tiếng của Đường Lâm như: thịt quay đòn, gà Mía, tương Mông Phụ, chè lam, kẹo dồi...

Các đại biểu và hội viên tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh làng cổ...

Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình là Lễ phát động và dựng biển tuyên truyền: “Doanh nghiệp du lịch chung tay bảo vệ môi trường: Nói không với rác thải nhựa” tại Làng cổ Đường Lâm. Tại đây, các đại biểu, hội viên Câu lạc bộ cùng tham gia thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh làng cổ...

Đây là một trong những hành động thiết thực nhằm lan tỏa lối sống “xanh” cùng ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tới các doanh nghiệp lữ hành, khách du lịch, cộng đồng và người dân. Qua đó, góp phần nhân rộng các điểm đến “xanh” trên địa bàn Thành phố, đồng thời chung tay cùng sự phát triển bền vững của ngành Du lịch Việt Nam.