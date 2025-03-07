Lượng khách trao đổi 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc vượt con số 5 triệu lượt khách

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Hàn Quốc, với hơn 511 nghìn lượt khách tới Hàn Quốc trong năm 2024, tăng 21.7% so với năm 2023 và phục hồi 92.4% so với năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19).

Số lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Philippines (hơn 515 nghìn lượt khách). Và lần đầu tiên, số lượng khách trao đổi hai chiều giữa hai quốc gia đã vượt qua con số 5 triệu lượt khách, một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác du lịch song phương.

Lễ hội Hoa Mùa Xuân Yeongdeungpo Yeouido.

Không chỉ có sự tăng trưởng về số lượng du khách, năm 2024 ghi nhận những thành tích xuất sắc của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO) khi đã thành công tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá du lịch tầm cỡ như Lễ hội Korea Travel Festa 2024 thu hút hơn 100.000 người tham gia, Hội thảo MICE Roadshow 2024 tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh với sự tham gia của 21 đơn vị đến từ các cục xúc tiến du lịch địa phương, các công ty du lịch đến từ Hàn Quốc và hơn 180 cơ quan đại diện tại Việt Nam gồm các cơ quan ban ngành, các hãng hàng không, công ty du lịch, lữ hành và các đơn vị thông tấn báo chí.

KTO cũng tích cực tham gia các sự kiện du lịch lớn tại Việt Nam như Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM), Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE); các Ngày hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Tp Hồ chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt,.. để quảng bá thêm tới du khách Việt Nam về văn hóa, thiên nhiên và những điểm đến hấp dẫn tại Hàn Quốc.

Không dừng lại ở đó, KTO đã tích cực hỗ trợ trực tiếp hơn 18 công ty du lịch Việt Nam trong việc phát triển và quảng bá sản phẩm du lịch Hàn Quốc, tạo ra những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Việt, liên tục triển khai những dự án truyền thông sáng tạo để quảng bá hình ảnh du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Nâng tầm trải nghiệm du lịch Hàn Quốc

Nhằm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực này, KTO cam kết tiếp tục hỗ trợ các đối tác du lịch nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhằm mang đến những hành trình đáng nhớ hơn cho du khách Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2025, chiến dịch hỗ trợ đặc biệt “Xuân Hạ tới Hàn, thơm hoa ngập nắng” dành cho hơn 20 công ty lữ hành tại Việt Nam sẽ được KTO triển khai với ba mục tiêu chính: Phát triển đa dạng sản phẩm du lịch theo chủ đề K-Culture: Hỗ trợ các công ty du lịch xây dựng các tour trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc từ âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đến ẩm thực và làm đẹp.

Mở rộng các cung đường du lịch: Tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Việt Nam tới trực tiếp các thành phố địa phương của Hàn Quốc, khám phá những điểm đến mới lạ, đặc biệt là Busan - thành phố lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, Gyeongju - cố đô và là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.

Lễ hội Hoa Anh Đào Gyeongju.

Đẩy mạnh du lịch cao cấp: Hỗ trợ các công ty du lịch phát triển dòng sản phẩm trải nghiệm du lịch Hàn Quốc cao cấp chất lượng cao, mang lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Trong khuôn khổ chiến dịch, KTO sẽ dành hơn 2.000 phần quà tặng đặc biệt cho du khách Việt Nam đi Hàn Quốc thông qua các sản phẩm du lịch Hàn Quốc của các đơn vị du lịch tham gia chiến dịch, nhằm tăng trải nghiệm tích cực và thúc đẩy nhu cầu du lịch. Hơn thế, KTO còn dành tặng gói quà tặng cao cấp & hỗ trợ một phần chi phí tour, giảm giá trực tiếp cho du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch cao cấp tại Hàn Quốc.

Với những hỗ trợ hữu ích, KTO mong rằng du khách Việt sẽ trải nghiệm Hàn Quốc thông qua những sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, KTO cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá khác như tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2025 tại Hà Nội với nhiều trải nghiệm thú vị, và các lễ hội văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc phối hợp cùng khối các cơ quan Hàn Quốc tại Việt Nam.

Những lễ hội hoa xuân đặc sắc tại Hàn Quốc

Tới Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều lễ hội hoa xuân đặc sắc của Hàn Quốc, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn nét văn hóa truyền thống và hiện đại của xứ sở kim chi. Một số lễ hội nổi bật có thể kể đến như: Lễ hội Hoa Anh Đào Jinhae Gunhangje lớn nhất Hàn Quốc (dự kiến tổ chức từ 1/4-10/4/2025) tại Gyeongsangnam-do, Lễ hội Hoa Mùa Xuân Yeongdeungpo Yeouido (dự kiến tổ chức từ 1/4 - 10/4/2025) nổi tiếng tại Seoul, Lễ hội Hoa Anh Đào Busan (dự kiến tổ chức từ 2/4 - 8/4/2025), Lễ hội Hoa Anh Đào Gyeongju (dự kiến tổ chức từ 5/4 - 10/4/2025), hay Lễ hội hoa cải dầu, hoa anh đào tại đảo Jeju (dự kiến tổ chức tháng 3-4/2025).

Không chỉ được hòa mình vào trời hoa rực rỡ, du khách còn có thể tham gia các hoạt động thú vị như trải nghiệm văn hóa, truyền thống, chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiêm ngưỡng pháo hoa đặc sắc hay khám phá những triển lãm hấp dẫn. Những trải nghiệm này hứa hẹn sẽ mang đến kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá mùa xuân tại Hàn Quốc.

“Với chiến dịch hỗ trợ đặc biệt, các hoạt động đa dạng và các lễ hội hoa xuân đặc sắc tại Hàn Quốc trong thời gian tới, KTO kỳ vọng năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ của du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, Hàn Quốc không chỉ là một điểm đến, mà còn là một hành trình trải nghiệm đầy sắc màu, nơi mỗi du khách có thể tìm thấy niềm vui, sự thư giãn và những kỷ niệm không thể nào quên. Và mong rằng hoạt động giao lưu du lịch Việt Nam - Hàn Quốc sẽ đạt tới những con số ấn tượng hơn trong năm 2025 này.” - Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO Việt Nam cho biết.

Du khách đến với thủ đô Seoul trong khoảng từ 30/4-6/5/2025 có thể tham gia “Seoul Spring Festa” tổ chức tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul như quảng trường Seoul, quảng trường Gwanghwamun và đường Deoksugung-gil. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, dự kiến sẽ có các buổi trình diễn đa phương tiện (media art), các sự kiện khác nhau và các gian hàng K-contents bao gồm làm đẹp, giải trí, ẩm thực đa dạng thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách quốc tế tới Hàn Quốc.