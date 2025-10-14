VNPT và Trường Đại học Bách khoa chung tay đổi mới sáng tạo

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm và GS.TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Được biết, quan hệ hợp tác giữa VNPT và Trường ĐH Bách khoa đã được thiết lập từ năm 2017, chu yếu tập trung vào phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng các giải pháp đô thị thông minh. Sau 8 năm, hai bên tiếp tục nâng tầm mối quan hệ thông qua thỏa thuận hợp tác mới, hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ lõi trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, chip và dữ liệu lớn.

Thỏa thuận lần này đặt trọng tâm vào việc tăng cường vận hành và mở rộng phòng thí nghiệm liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm công nghệ. Ngoài ra, VNPT và Trường ĐH Bách khoa cũng thống nhất sẽ mở rộng các chương trình dành cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp thông qua thực tập, tham gia dự án công nghệ tại VNPT và khai thác hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ phong phú của Tập đoàn. Đây được xem là bước đi thiết thực để hình thành nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Đại diện Tập đoàn VNPT và Trường Đại học Bách khoa ký kết thỏa thuận hợp tác

Tham gia buổi lễ, GS.TS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, bày tỏ sự trân trọng đối với Tập đoàn VNPT, GS.TS. Mai Thanh Phong cũng chia sẻ thông tin về quy mô của Nhà trường với gần 28.000 sinh viên, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên trình độ cao.

Đại diện cho Tập đoàn VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc Tập đoàn đã có bài phát biểu tại buổi lễ, ông Liêm nhấn mạnh: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, cùng với Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, đã mở ra những định hướng chiến lược quan trọng. Đây là cơ hội và cũng là sứ mệnh để các doanh nghiệp công nghệ và các cơ sở giáo dục đại học cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Sự hợp tác giữa VNPT và Trường ĐH Bách khoa không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là hành trình kết nối tri thức với thực tiễn, công nghệ với cuộc sống.

Thỏa thuận hợp tác giữa VNPT và ĐH Bách khoa TP.HCM là một bước tiến quan trọng trong hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của hai bên trong việc đồng hành vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.