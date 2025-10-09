VNPT đảm bảo phục vụ chính quyền và người dân vùng bão, lũ

Trước tình hình đó, VNPT đã cử các đội ứng cứu tới các điểm bị sự cố và triển khai các giải pháp phù hợp và kịp thời để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Tại Thái Nguyên, tình hình ngập lụt vẫn diễn ra trên diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt và hệ thống điện, viễn thông chịu tác động nghiêm trọng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNPT Thái Nguyên đã chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bổ sung nhiên liệu cho máy phát điện, đảm bảo an toàn cho các thiết bị viễn thông. Lực lượng trực 24/7 được phân công tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng triển khai phương án “4 tại chỗ”.

VNPT Thái Nguyên đã chủ động tăng cường các máy phát điện dự phòng tại nút mạng trung tâ, nhân lực ứng trực chủ động triển khai phương án đảm bảo nguồn điện dự phòng kịp thời ngay trong đêm 7/10 khi cả thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ đảm bảo an toàn thông tin cho trạm nút mạng.

Cụ thể, các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên đã điều chuyển máy nổ, kê kích thiết bị, thay thế dây thuê bao hỏng… để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác cứu hộ và chỉ đạo. Đến thời điểm này, tại các khu vực khác trên địa bàn Thái Nguyên thông tin liên lạc di động cơ bản được đảm bảo đến các trung tâm xã/phường, đảm bảo thông tin liên lạc chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương.Các nhân viên kỹ thuật VNPT Thái Nguyên vẫn triển khai ngay công tác ứng cứu mạng lưới ngay trong mưa lũ

Bên cạnh đó, VNPT Thái Nguyên cũng đã ưu tiên băng thông cho các đường dây nóng, cung cấp thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời tăng cường nhân sự tại các điểm giao dịch để cung cấp sim và hỗ trợ khách hàng sạc pin miễn phí, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong thời điểm khó khăn.

Tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn do bị ảnh hưởng của ngập lụt diện rộng, VNPT đã tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, phương án ứng phó đã thực hiện đảm bảo tốt thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn.

VNPT thực hiện ứng cứu 24/24h

Tại Cao Bằng, nhiều địa bàn, tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cột bị đổ, đứt cáp, mất điện nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và ứng cứu thông tin.

Hai cơn bão lớn liên tiếp trong 1 tuần đã làm đứt một số tuyến cáp, mất điện lưới diện rộng gây ra mấy tín hiệu kết nối cho khoảng 10.000 thuê bao Internet trên địa bàn và nhiều thêu bao di động bị ảnh hưởng.

Lực lượng ứng cứu của VNPT Cao Bằng đã và đang thực hiện ứng cứu 24/24h và cơ bản đã kịp thời xử lý, khắc phục sự cố tại các điểm đứt truyền dẫn. VNPT Cao bằng đã sẵn sàng nhân lực để hỗ trợ khách hàng ngay sau khi có điện trở lại.

Cùng với sự chủ động của VNPT địa bàn, Tập đoàn VNPT đã sẵn sàng nguồn lực với 500 nhân lực cùng phương tiện, máy nổ, vật tư công cụ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục, khôi phục nhanh mạng lưới, dịch vụ.

Sáng ngày 8/10, VNPT đã tăng cường lực lượng hỗ trợ triển khai phương án vận chuyển nhiên liệu song song với các giải pháp tối ưu nguồn điện cho các thiết bị quan trọng đáp ứng duy trì hoạt động cho trạm trung tâm Tp Thái Nguyên đảm bảo thông tin liên lạc, dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó VNPT cũng đã sẵn sàng các thiết bị thông tin vệ tinh Inmsarsat để đáp ứng thông tin chỉ đạo điều hành cho Lãnh đạo các địa phương, đồng thời chủ động phối hợp các nhà mạng thực hiện Roaming dịch vụ di để đảm bảo thông tin tốt nhất đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của các cấp chính quyền cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân.