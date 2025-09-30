Để giảm ap lực cho phụ huynh, VNPT Safe Motor, dịch vụ giám sát và chống trộm phương tiện do VNPT phát triển đã chính thức ra đời.

Dịch vụ này cho phép phụ huynh theo dõi vị trí xe theo thời gian thực ngay trên điện thoại, nắm bắt con em đang ở đâu và di chuyển theo lộ trình nào.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp cảnh báo khi xe có dấu hiệu bất thường như rung, dắt trái phép hoặc bị tháo gỡ thiết bị. Ngoài ra, toàn bộ lịch trình di chuyển cũng được lưu lại, giúp phụ huynh dễ dàng kiểm soát thói quen đi lại và kịp thời phát hiện nguy cơ.

VNPT ra mắt dịch vụ mới VNPT Safe Motor

Không chỉ dừng lại ở đó, ứng dụng VNPT Safe Motor còn có tính năng chống trộm chủ động, cho phép phụ huynh tắt máy xe từ xa trong tình huống khẩn cấp. Điều này vừa bảo vệ tài sản, cũng như giúp tăng thêm tính an toàn cho các em học sinh.

Hệ thống quản lý đi kèm cũng mang lại sự minh bạch trong báo cáo và thống kê, giúp gia đình kiểm soát hiệu quả hơn việc sử dụng phương tiện. Khi học sinh biết hành trình của mình được theo dõi, các em cũng sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định giao thông và hạn chế hành vi mạo hiểm.

Có thể nói, việc Chính quyền thiết lập hành lang pháp lý, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và rèn luyện kỹ năng, gia đình giữ vai trò trung tâm trong việc giáo dục và kiểm soát thói quen đi lại. Sự phối hợp ba bên với sự đồng hành của VNPT Safe Motor sẽ trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp phụ huynh có thêm một công cụ đáng tin cậy để bảo vệ con em mình.

