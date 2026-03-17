POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Hồng Nhung

20:53 | 17/03/2026
Đây cũng là lần đầu tiên, POCO tái cấu trúc dòng smartphone hiệu năng cao POCO X khi ra mắt phiên bản Pro Max, khẳng định bước chuyển mình chiến lược tại Việt Nam.
Theo đó, dòng POCO X8 Pro Series sẽ có hai phiên bản POCO X8 Pro Max và POCO X8 Pro, sở hữu sức mạnh “chuẩn Pro”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng hướng đến hiệu năng và trải nghiệm giải trí cao cấp.

Với tinh thần “Vượt tốc định chuẩn max”, POCO X8 Pro Series sở hữu những nâng cấp toàn diện với hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s, dung lượng pin lên đến 8500mAh và màn hình AMOLED 120Hz siêu sáng. Từ đó, dòng sản phẩm mang lại sự cân bằng giữa sức mạnh phần cứng và trải nghiệm sử dụng thực tế cho người dùng yêu thích công nghệ.

“POCO X8 Pro Series đánh dấu bước tiến chiến lược của chúng tôi với phiên bản Pro Max đầu tiên được ra mắt trong dòng sản phẩm POCO X. Với bộ đôi POCO X8 Pro Max và POCO X8 Pro, người dùng được trải nghiệm hiệu năng chuẩn flagship thế hệ mới, thời lượng pin ấn tượng và trải nghiệm cao cấp khác biệt.” Ông Kang Lou, Quản lý Tiếp thị Sản phẩm Cấp cao POCO toàn cầu, cho biết.

Trong đó, POCO X8 Pro Max đánh dấu bước tiến rõ rệt của thương hiệu trong việc nâng cấp hiệu năng. Sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s chuẩn flagship sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp GPU Immortalis-G925 cùng bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao, POCO X8 Pro Max mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ và phản hồi nhanh trong nhiều tình huống sử dụng, từ chơi các tựa game đồ họa cao, vận hành đa nhiệm nhiều ứng dụng cho đến các tác vụ chuyên sâu đòi hỏi hiệu năng cao.

POCO X8 Pro Max nổi bật với viên pin lên đến 8500mAh

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, POCO X8 Pro Max còn được trang bị hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop với diện tích buồng tản nhiệt lớn, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị hoạt động ở cường độ cao. Nhờ đó, trải nghiệm chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng được duy trì mượt mà và ổn định.

POCO X8 Pro Max nổi bật với viên pin lên đến 8500mAh, dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trong dòng POCO X. Kết hợp với công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge 100W cùng khả năng sạc ngược 27W, thiết bị không chỉ đảm bảo thời lượng sử dụng bền bỉ trong suốt ngày dài mà còn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, mang lại sự tiện lợi cho người dùng.

POCO X8 Pro Max có 3 phiên bản màu sắc là Trắng, Đen và Xanh Dương

POCO X8 Pro Max cũng được nâng tầm với màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét lên đến 120Hz, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét với chuyển động mượt mà. Đặc biệt, độ sáng màn hình tối đa lên đến 3500 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời. Thiết bị còn hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và công nghệ PWM dimming tần số 3840Hz, giúp mang lại trải nghiệm hiển thị sống động đồng thời giảm hiện tượng nhấp nháy, góp phần bảo vệ mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

POCO X8 Pro Max được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS

Ngoài ra, POCO X8 Pro Max cũng được trang bị camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 600 hỗ trợ chống rung quang học OIS, cho khả năng ghi lại hình ảnh ổn định và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Hệ thống camera được hỗ trợ bởi các thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, giúp tối ưu chất lượng ảnh và video trong nhiều tình huống quay chụp.

Với thiết kế cao cấp với khung kim loại chắc chắn, POCO X8 Pro Max mang lại cảm giác cầm nắm sang trọng. Thiết bị đạt hàng loạt chuẩn kháng bụi và nước IP66/IP68/IP69/IP69K, đồng thời được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, giúp củng cố độ bền hiệu quả.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra sản xuất trên tiến trình 4nm, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tối ưu năng lượng hiệu quả. Kết hợp với bộ nhớ LPDDR5X và chuẩn lưu trữ UFS 4.1 tốc độ cao, thiết bị đảm bảo khả năng xử lý nhanh, phản hồi mượt mà và duy trì hiệu suất ổn định khi đa nhiệm. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt POCO 3D Dual-layer giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả và tối ưu hiệu suất xử lý tác vụ.

Viên pin dung lượng lớn 6500mAh, mang đến cho người dùng POCO X8 Pro thời lượng sử dụng dài và ổn định

Viên pin dung lượng lớn 6500mAh, mang đến cho người dùng POCO X8 Pro thời lượng sử dụng dài và ổn định. Đi cùng công nghệ sạc nhanh Xiaomi HyperCharge với công suất 100W giúp thiết bị nạp lại năng lượng nhanh chóng, giảm thiểu thời gian chờ sạc và duy trì nhịp sử dụng liền mạch cho người dùng.

POCO X8 Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,59 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz, cho trải nghiệm hiển thị sắc nét. Ngoài ra, các thông số hiển thị khác của POCO X8 Pro tương đồng với POCO X8 Pro Max. Đi cùng với đó là camera chính 50MP sử dụng cảm biến hình ảnh Sony IMX882, kết hợp chống rung quang học OIS giúp cải thiện độ ổn định khi chụp ảnh và quay video. Nhờ đó, thiết bị có thể ghi lại hình ảnh rõ nét và chi tiết trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

POCO X8 Pro gây ấn tượng với thiết kế cao cấp, khung kim loại chắc chắn, kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và loạt chuẩn kháng bụi, nước IP66/IP68/IP69/IP69K

POCO X8 Pro cũng gây ấn tượng với thiết kế cao cấp, khung kim loại chắc chắn, kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i và loạt chuẩn kháng bụi, nước IP66/IP68/IP69/IP69K giúp nâng cao độ bền và khả năng bảo vệ thiết bị. Thiết bị sở hữu hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm giải trí sống động và trọn vẹn.

POCO X8 Pro Series sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 17/3/2026, theo đó POCO X8 Pro có 3 phiên bản màu sắc là Đen, Trắng và Xanh Bạc Hà cùng các phiên bản bộ nhớ 8GB + 256GB, 8GB + 512GB và 12GB + 512GB, cùng giá bán lần lượt là 10.990.000 đồng, 11.990.000 đồng và 12.990.000 đồng, giảm ngay 1.500.000 đồng, chỉ còn lần lượt là 9.490.000 đồng, 10.490.000 đồng và 11.490.000 đồng.

POCO X8 Pro Max cũng có 3 phiên bản màu sắc là Trắng, Đen và Xanh Dương cùng 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB với giá bán lần lượt là 16.990.000 đồng và 17.990.000 đồng, giảm ngay 2.000.000 đồng, chỉ còn lần lượt là 14.990.000 đồng và 15.990.000 đồng.

* Phiên bản POCO X8 Pro sẽ được mở bán tại website Mi.com, các kênh thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop, hệ thống cửa hàng Thế giới di động.

** Trong khi đó, phiên bản POCO X8 Pro Max sẽ được phân phối tại website Mi.com, Shopee, Lazada và hệ thống bán lẻ CellphoneS.

Trong giai đoạn mở bán từ 17/3 - 05/4/2026, khách hàng sẽ nhận loạt ưu đãi mở bán hấp dẫn gồm:

Phiên bản POCO X8 Pro: giảm ngay đến 1.500.000 đồng, ưu đãi trả góp 0% lãi suất, và chương trình bảo hành chính hãng đến 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tận hưởng thêm voucher giảm giá 700.000 đồng, phiếu giảm giá cho người dùng mới và cơ hội nhân đôi điểm tích lũy thành viên Mi point (khi mua tại website Mi.com), hoặc chương trình flash sale và voucher livestream lên đến 500.000 đồng (khi mua tại Shopee và Lazada).

Phiên bản POCO X8 Pro Max: giảm ngay đến 2.000.000 đồng, quà tặng loa bluetooth Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng, ưu đãi trả góp 0% lãi suất và chương trình bảo hành chính hãng đến 18 tháng.

Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
Đây là lần đầu tiên vivo chính thức hợp tác cùng nhân vật POP MART ZSIGA, đánh dấu bước tiến mới của dòng vivo V Series. Với thông điệp "Nở rộ dưới ánh mặt trời" (Bloom Under the Sun), sự kết hợp này sẽ chính thức xuất hiện trên bộ đôi vivo V70 và V70 FE sắp tới, mang đến sự giao thoa giữa thẩm mỹ nghệ thuật và công nghệ hình ảnh tiên phong.
Theo các chuyên gia, điểm gây sốt của HONOR X8d không chỉ nằm ở các con số ấn tượng về thời lượng pin, về khả năng kháng bụi kháng nước hay rơi vỡ, mà còn ở cả thiết kế và công nghệ AI mà HONOR đã trang bị cho mẫu máy tầm trung này.
