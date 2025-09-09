Điện tử tiêu dùng
Đáng chú ý, đây là mẫu smartphone được ra mắt đúng dịp Mega Sale 9/9 nên bên cạnh mức giá hấp dẫn thì POCO C85 còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, trở thành lựa chọn cực kỳ đáng giá cho các bạn học sinh, sinh viên và những ai tìm kiếm một thiết bị bền bỉ, phong cách.
Được lấy cảm hứng từ sắc màu cực quang, POCO C85 mang đến diện mạo trẻ trung với màn hình lớn 6.9 inch, mặt lưng máy với hiệu ứng chuyển màu sống động trên nền kính bóng bẩy, cụm camera dạng “miệng núi lửa” tinh tế… mang lại vẻ ngoài cao cấp và giúp thiết bị nổi bật.

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt
POCO C85 sở hữu thiết kế trẻ trung

Viên pin lớn đến 6.000mAh nhưng POCO C85 vẫn duy trì thân máy mỏng nhẹ với thiết kế bo cong 3D ở bốn cạnh, mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu. Màn hình HD+ 6.9 inch tối ưu cho nhu cầu xem phim, học tập trực tuyến hay giải trí đa phương tiện.

Công nghệ AdaptiveSync thông minh cho phép màn hình điều chỉnh tần số quét linh hoạt giữa 60Hz, 90Hz và 120Hz, mang đến trải nghiệm mượt mà khi cuộn, chơi game hoặc đọc sách.

Chứng nhận TÜV Rheinland về giảm ánh sáng xanh, chống nhấp nháy và thân thiện với nhịp sinh học, hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu dài cũng là một điểm cộng mà các bạn học sinh sinh viên chắc chắn sẽ rất quan tâm trên POCO C85. Đồng thời công nghệ Wet Touch 2.0 cũng giúp màn hình vẫn phản hồi chính xác ngay cả khi tay ướt, phù hợp cho các tình huống trong bếp hoặc khi luyện tập thể thao.

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt
POCO C85 sở hữu viên pin lớn 6.000mAh cùng công nghệ sạc nhanh 33W và sạc ngược 10W

Theo nhà sản xuất viên pin lớn 6.000mAh đã biến POCO C85 trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, cho phép người dùng sử dụng liên tục đến 22 giờ xem video, 82 giờ nghe nhạc hoặc 20 giờ đọc sách. Công nghệ sạc nhanh 33W cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, chỉ 31 phút đã có thể sạc được 50% pin, đảm bảo duy trì nhịp sống năng động. Và đặc biệt tính năng sạc ngược 10W biến POCO C85 thành pin dự phòng cho các thiết bị khác, mang đến sự tiện lợi trong những chuyến đi dài ngày.

POCO C85 được trang bị vi xử lý 8 nhân mạnh mẽ, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Với RAM mở rộng lên đến 16GB và bộ nhớ có thể nâng cấp tối đa 1TB thông qua thẻ nhớ sẽ giúp người dùng có thể thoải mái lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, video cũng như chạy đa nhiệm mượt mà.

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt
POCO C85 sử dụng nền tảng Xiaomi HyperOS 2 cho trải nghiệm ổn định

Thiết bị vận hành trên Xiaomi HyperOS 2, mang đến trải nghiệm ổn định và nhiều tính năng thông minh. Bên cạnh đó là các công cụ hiện đại như Circle to Search with Google, Google Gemini và Xiaomi Interconnectivity giúp việc tìm kiếm, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu trở nên thuận tiện hơn. Người dùng cũng có thể đồng bộ cuộc gọi, chia sẻ clipboard giữa các thiết bị hay tìm kiếm nhanh chóng trên nhiều nền tảng.

Không chỉ mạnh về thiết kế và pin, POCO C85 còn nổi bật với hệ thống camera chất lượng. Trong đó, camera AI 50MP cho hình ảnh chi tiết, màu sắc sống động, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh trong nhiều bối cảnh. Camera selfie 8MP tích hợp chế độ làm đẹp, mang đến những bức ảnh chân dung tươi sáng, phù hợp với nhu cầu chia sẻ trên mạng xã hội của giới trẻ.

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt
Bên cạnh loạt tính năng hữu ích khác

Và để nâng tầm trải nghiệm cho người dùng, POCO C85 còn được trang bị hàng loạt tính năng hữu ích như cảm biến vân tay đặt cạnh bên, jack tai nghe 3.5mm, loa công suất lớn với khả năng tăng âm 200% và khả năng kháng nước bụi đạt chuẩn IP64. Tất cả tạo nên một thiết bị toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hằng ngày của người dùng.

POCO C85, smartphone giải trí toàn diện chính thức ra mắt
POCO C85 ra mắt với 3 phiên bản màu sắc là Đen, Tím và Xanh

POCO C85 ra mắt với 2 phiên bản bộ nhớ 6GB + 128GB và 8GB + 256GB cùng 3 phiên bản màu sắc là Đen, Tím và Xanh. Sản phẩm được phân phối tại các cửa hàng trực tuyến Mi.com và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada với ưu đãi hấp dẫn:

  • Từ ngày 9/9 đến 23/9, khi sở hữu POCO C85, khách hàng có thể tận hưởng chương trình trả góp 0% lãi suất và bảo hành chính hãng 18 tháng cùng với mức giá ưu đãi hấp dẫn:
  • Phiên bản 6GB + 128GB có giá niêm yết 3.690.000 đồng, giảm 300.000 đồng, còn 3.390.000 đồng
  • Phiên bản 8GB + 256GB có giá bán lẻ 4.290.000 đồng, giảm 400.000 đồng, còn 3.890.000 đồng

Trên các sàn thương mại điện tử, khách hàng còn được hưởng voucher giảm giá của sàn và chương trình Freeship 0 đồng, giúp sở hữu POCO C85 với giá ưu đãi tối đa và trải nghiệm mua sắm tiện lợi.

Chi tiết về sản phẩm, xem thêm tại đây.

POCO C85 smartphone tầm trung smartphone giải trí viên pin khủng 6.000mAh

