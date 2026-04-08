realme ra mắt smartphone siêu pin realme C100

realme C100, thiết bị mới nhất của dòng C series sẽ là sự kết hợp độ bền chống sốc chuẩn quân đội và trải nghiệm mượt cùng hệ thống AI hỗ trợ thông minh. realme C100 hướng đến việc nâng cao trải nghiệm người dùng trẻ đặc biệt là nhóm người dùng cường độ cao, di chuyển nhiều như tài xế công nghệ, shipper hay lao động ngoài trời cần một thiết bị bền bỉ suốt ngày dài.

realme C100 dẫn đầu toàn cầu về thời lượng sử dụng cường độ cao suốt ngày dài theo xếp hạng AnTuTu

Siêu pin Titan 8.000mAh bền bỉ

Đáng chú ý, realme C100 đã dẫn đầu toàn cầu về thời lượng sử dụng cường độ cao suốt ngày dài theo xếp hạng AnTuTu. Trong đó trung tâm sức mạnh của realme C100 là viên pin Titan dung lượng 8.000mAh lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, đồng thời đạt vị trí số 1 toàn cầu trên bảng xếp hạng AnTuTu về thời lượng sử dụng trong điều kiện cường độ cao suốt cả ngày.

realme C100 loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về pin với 10 giờ hoạt động màn hình và 14 giờ chờ chỉ với một lần sạc

Máy cũng được thiết kế nhằm loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về pin cho người dùng, thiết bị có thể đáp ứng tới gần 2 ngày sử dụng liên tục theo tiêu chuẩn kiểm tra cường độ cao, bao gồm 10 giờ hoạt động màn hình và 14 giờ chờ chỉ với một lần sạc. Từ chơi game liên tục trong 11 giờ, xem trọn vẹn nhiều bộ phim đến di chuyển quãng đường dài lên tới 800km, realme C100 vẫn đảm bảo vận hành ổn định mà không cần phụ thuộc vào bộ sạc.

Kế thừa định vị của dòng C Series, realme C100 thiết lập một chuẩn mực mới về thời lượng sử dụng cao nhất từng có trong phân khúc phổ thông. Đây là minh chứng cho bước đi đầu tư toàn diện vào nội lực năng lượng trên smartphone, yếu tố cốt lõi quyết định trải nghiệm thực tế của người dùng trong suốt cả ngày dài.

Thực tế cho thấy realme C100 đặc biệt phù hợp với nhóm người thường xuyên di chuyển và phụ thuộc vào smartphone cho công việc như tài xế công nghệ, shipper hoặc lao động ngoài trời… những người cần duy trì định vị, liên lạc và giải trí trong thời gian dài mà không gián đoạn, mang đến trải nghiệm không gián đoạn và không cần lo lắng tìm điểm sạc giữa ngày.

Đáng chú ý hơn cả là ngay cả khi dung lượng pin giảm xuống mức 1% pin thì realme C100 vẫn duy trì hơn 10 giờ ở chế độ chờ hoặc hỗ trợ hơn 30 phút gọi điện, giúp người dùng giữ kết nối, đặc biệt trong những tình huống di chuyển hoặc làm việc ngoài trời khi việc sạc pin không thuận tiện.

realme C100 còn được trang bị công nghệ pin thông minh giúp làm chậm quá trình lão hóa

Bên cạnh dung lượng viên pin cao kỷ lục, realme C100 còn được trang bị công nghệ pin thông minh giúp làm chậm quá trình lão hóa, để duy trì hiệu năng và độ bền lâu dài, cụ thể là tuổi thọ pin dài hạn lên đến 7 năm, với khả năng giữ trên 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng. Công nghệ sạc nhánh Bypass cũng giúp giảm nhiệt so với sạc thông thường, duy trì trải nghiệm mượt mà khi chơi game, xem video hay chỉ đường ngay trong lúc sạc.

Ngoài ra, thiết bị được tối ưu để hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Theo đó, viên pin có khả năng vận hành trong dải nhiệt rộng từ -20°C đến 53°C, đồng thời kiểm soát mức hao pin chỉ không vượt mức 10% trong điều kiện khắc nghiệt, đảm bảo trải nghiệm liền mạch dù ở môi trường nóng hay lạnh.

realme cũng tích hợp hệ thống AI tiết kiệm pin

realme cũng tích hợp hệ thống AI tiết kiệm pin, sử dụng thuật toán AI để tối ưu điện năng tiêu thụ theo hành vi sử dụng. Nhờ đó, thiết bị có thể kéo dài thêm thời lượng sử dụng lên đến 2 giờ chỉ sau mỗi lần sạc đầy, thông qua việc tối ưu các tác vụ chạy nền và quản lý hiệu suất thông minh.

Để tái nạp năng lượng nhanh chóng realme C100 cũng trang bị công nghệ sạc nhanh 45W, giúp người dùng tranh thủ sạc trong thời gian ngắn. Chỉ với 5 phút sạc, thiết bị có thể cung cấp thời lượng sử dụng đủ đến 4,2 giờ đàm thoại hoặc 48 phút chơi game hoặc 1,7 giờ xem video. Ngoài ra, realme C100 còn hỗ trợ sạc ngược 10W, biến thiết bị thành một nguồn pin dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, hay smartphone.

Bền bỉ toàn diện với kháng nước chuẩn IP69 Pro và chống sốc chuẩn quân đội

Bên cạnh đó thì realme C100 còn được trang bị hệ thống độ bền toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, từ những va chạm hằng ngày đến những điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt.

Vì hướng đến người dùng cần một cỗ máy để sử dụng với cường độ cao, di chuyển nhiều như tài xế công nghệ, shipper hay lao động ngoài trời… nên realme C100 cũng được trang bị khả năng chống sốc đạt chuẩn quân đội, cho phép chịu được các va đập phổ biến trong quá trình sử dụng như rơi từ túi quần áo, túi xách, rơi khỏi bàn hay rơi từ cầu thang khi di chuyển. Trong các thử nghiệm, realme C100 có thể chịu lực rơi từ độ cao lên đến 2 mét, giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng trong những tình huống bất ngờ.

Màn hình được bảo vệ bởi kính ArmorShell™

Trong đó, màn hình được bảo vệ bởi kính ArmorShell™, trải qua các bài test thả rơi lặp lại trên bề mặt cứng trên sàn đá cẩm thạch như 150 lần rơi ở độ cao 1 mét, 50 lần ở 1,8 mét và 25 lần ở 2 mét… realme C100 đều an toàn, điều này cho thấy khả năng chống chịu ổn định trước các tác động vật lý lặp lại.

Bền bỉ chuẩn quân đội

Bên trong realme C100 là lớp bảo vệ ArmorShell™ 360 độ, bao gồm các cấu trúc gia cố tại góc máy, đệm khí giảm chấn, khung giữa tăng cường và hệ thống ổn định chống va đập. Thiết kế này giúp phân tán lực tác động khi rơi, từ đó bảo vệ các linh kiện quan trọng và duy trì độ bền tổng thể của thiết bị theo thời gian.

realme C100 cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69 Pro

Bên cạnh khả năng chống va đập chuẩn quân đội, realme C100 cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP69 Pro, cho phép hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Như vậy realme C100 có thể sống sót ở độ sâu lên đến 6 mét trong điều kiện thử nghiệm, đồng thời đạt các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K về chống nước và bụi. Hệ thống bảo vệ này giúp máy chống lại tia nước áp lực cao, mưa lớn cũng như bụi mịn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Ngoài ra, realme C100 còn được tối ưu cho trải nghiệm thực tế với chế độ cảm ứng trời mưa, cho phép thao tác chính xác ngay cả khi tay ướt, tay dính dầu hoặc khi đang đeo găng tay. Độ chính xác cảm ứng được cải thiện lên đến 35% trong điều kiện ẩm ướt, giúp duy trì trải nghiệm liền mạch và thao tác màn hình chính xác trong nhiều bối cảnh sử dụng, đặc biệt là khí hậu nóng ẩm mưa nhiều tại Việt Nam.

Tối ưu trải nghiệm thông minh và mượt mà suốt 48 tháng

Đây cũng là lần đầu tiên trên dòng C, realme C100 được trang bị Flux Engine, giúp tối ưu tài nguyên hệ thống, cải thiện độ phản hồi và đảm bảo khả năng vận hành liền mạch trong các tác vụ hàng ngày.

Nhờ đó, các thao tác sử dụng cơ bản như mở ứng dụng, chuyển đổi đa nhiệm hay cuộn nội dung đều diễn ra nhanh và ổn định hơn. Cụ thể, với chứng nhận 48 tháng hiệu năng mượt mà, thiết bị ghi nhận phản hồi hằng ngày nhanh hơn 15%, cuộn ứng dụng mượt hơn 29% và tải ứng dụng nhanh hơn 22%, góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể cho người dùng.

realme C100 mang lại trải nghiệm đa nhiệm ổn định nhờ dung lượng bộ nhớ lớn

Về hiệu năng, thiết bị mang lại trải nghiệm đa nhiệm ổn định nhờ dung lượng bộ nhớ lớn, cho phép duy trì đồng thời hơn 21 ứng dụng chạy nền và đáp ứng nhu cầu lưu trữ lên đến hơn 40.000 ảnh. Điều này giúp người dùng sử dụng liên tục mà không bị gián đoạn hay phải tối ưu thủ công bộ nhớ.

Trải nghiệm hiển thị cũng được nâng cao với màn hình 120Hz có độ sáng lên đến 1200 nits, cho thao tác mượt mà, phản hồi nhanh và đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh, đồng thời tích hợp chế độ bảo vệ mắt để duy trì sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

Ở các tác vụ nặng như chơi game, thiết bị được hỗ trợ bởi GT BOOST, tối ưu hiệu suất bằng AI nhằm duy trì độ ổn định khung hình và cải thiện trải nghiệm vận hành. Kết hợp với hệ thống tản nhiệt nhanh, giúp giảm nhiệt độ thiết bị chỉ trong thời gian ngắn, máy có thể duy trì hiệu năng ổn định khi sử dụng liên tục.

Bên cạnh đó, thì công nghệ AI Netpilot giúp tăng cường độ ổn định kết nối, đảm bảo trải nghiệm mượt mà hơn trong các điều kiện sóng yếu như khu vực đông người, tầng hầm hoặc khi di chuyển.

Được lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp rực rỡ và tỏa sáng, chuẩn mực thiết kế mới, Blooming Design, nên realme C100 mang đến hiệu ứng chuyển màu lung linh, thay đổi sắc thái kỳ ảo theo từng góc độ ánh sáng. Thiết bị cũng sở hữu độ hoàn thiện cao với thân máy mỏng nhẹ, khung viền cong 2.5D ôm tay và cụm camera kim loại được gia công chắc chắn, cân bằng giữa tính thẩm mỹ và độ bền khi sử dụng.

Máy còn được trang bị camera chính AI 50MP và camera trước 8MP

Máy còn được trang bị camera chính AI 50MP và camera trước 8MP, cho khả năng ghi lại hình ảnh rõ nét, màu sắc chân thực trong nhiều điều kiện. Chế độ chân dung tối ưu bằng AI giúp tôn chủ thể tự nhiên, trong khi các tính năng như quay video góc nhìn kép và hệ thống đèn xung thông minh mang lại trải nghiệm sáng tạo đa dạng hơn, từ ghi hình đến tương tác ánh sáng theo nhạc hay thông báo.

Hệ thống AI tích hợp giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ chỉnh sửa ảnh nhanh chóng với AI Editor đến hỗ trợ tìm kiếm, học tập và sáng tạo nội dung với Google Gemini. Các tính năng AI hiệu suất và AI ngoài trời tối ưu hiển thị, kết nối và thông báo trong nhiều điều kiện khác nhau.