LICOGI 13 đặt mục tiêu doanh thu 5.500 tỷ đồng năm 2026

Tại Đại hội, đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13 đã được nghe và thảo luận các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung theo tờ trình với tỷ lệ thống nhất cao, thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng mạnh mẽ vào định hướng chiến lược và kế hoạch phát triển của công ty trong giai đoạn tới.

Năm 2025, Công ty cổ phần LICOGI 13 đạt doanh thu 4.661 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 43,8 tỷ đồng, hoàn thành 97,38%. Trong năm 2025, Công ty cổ phần LICOGI 13 cũng đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu thông qua việc chuyển nhượng vốn tại nhiều đơn vị thành viên như: thoái 100% vốn tại LICOGI 13 - IMC, Trường trung cấp nghề công trình I, và LICOGI 13 - Cơ giới hạ tầng...

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 13.

Bên cạnh đó Công ty cổ phần LICOGI 13 đã góp vốn thành lập các pháp nhân mới để thực hiện dự án như Công ty CP Đầu tư KCN Quán Ngang 3, LICOGI 13 Hoa Lư và LICOGI 13 Invest.

Năm 2026, Công ty cổ phần LICOGI 13 đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 45 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trong năm 2026 có sự tăng mạnh, dự kiến gấp gần 3 lần so với năm 2025, khoảng 1.850 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần LICOGI 13 tập trung trọng tâm vào lĩnh vực bất động sản với nguồn vốn 1.745 tỷ đồng, phần còn lại là đầu tư cho trang thiết bị.

Công ty cổ phần LICOGI 13 tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, góp phần thực hiện mục tiêu doanh thu năm 2026. Tiêu biểu như Thủy điện Sông Nhiệm 3 (Tuyên Quang) đã phát điện thương mại từ tháng 8/2025 với công suất 14,2 MW, vận hành ổn định và tạo dòng tiền. Thủy điện Nậm Pàn 5 (Sơn La) cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang đẩy nhanh thi công, hướng tới phát điện vào quý III/2027. KCN Quán Ngang giai đoạn 3 (Quảng Trị) quy mô gần 117 ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027.

Với bất động sản, Công ty cổ phần LICOGI 13 triển khai dự án Nhà ở xã hội Long Vân (Gia Lai) và đã bàn giao một phần sản phẩm; Khu dân cư Thanh Thủy (Phú Thọ) hoàn tất pháp lý và đạt khoảng 80% khối lượng san nền; các dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi (tên thương mại Hội An Green Village) giai đoạn 2 và Điện Phước (Đà Nẵng) tiếp tục đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng. Ngoài ra, Công ty cổ phần LICOGI 13 đồng thời mở rộng quỹ dự án với hai dự án nhà ở xã hội lớn tại Quảng Ngãi và Bắc Ninh, dự kiến khởi công từ năm 2026.

Công ty cổ phần LICOGI 13 dự kiến thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% cho các cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền dự kiến chi trả là hơn 28,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến ngay trong năm 2026.