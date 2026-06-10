Doanh nghiệp kỳ vọng dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đồng thời đẩy mạnh triển khai nhiều dự án bất động sản, xây dựng và khách sạn trên cả nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 9/6, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng giám đốc IDJ cho biết doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 1.058,6 tỷ đồng, tăng 47,5% so với năm trước. Tuy nhiên, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 160 tỷ đồng, trong khi năm 2024 vẫn ghi nhận lợi nhuận hơn 95 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo của IDJ Việt Nam tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ảnh: M.T

Theo ban lãnh đạo, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trích lập dự phòng các khoản phải thu và một số khoản đầu tư chưa thu hồi đầy đủ. Các khoản dự phòng này được kỳ vọng sẽ hoàn nhập dần khi các dự án đi vào triển khai và tạo dòng tiền trong tương lai.

Bước sang năm 2026, IDJ đặt kế hoạch doanh thu 987,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung xử lý các tồn đọng về pháp lý và tài chính, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đủ điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện dòng tiền và hiệu quả hoạt động.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né tiếp tục là dự án trọng điểm

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Apec Mandala Wyndham Mũi Né vẫn là dự án trọng điểm đóng góp phần lớn doanh thu hợp nhất của IDJ. Doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoảng 706,8 tỷ đồng doanh thu từ dự án này và các hoạt động liên quan.

Trong năm 2025, dự án này đã mang về 932 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng hơn 60% so với năm trước và chiếm khoảng 88% tổng doanh thu của công ty. IDJ cho biết phần doanh thu bất động sản còn lại tại dự án ước khoảng 1.450 tỷ đồng và dự kiến sẽ được ghi nhận trong hai năm tới.

Bên cạnh hoạt động bán hàng, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành khách sạn, cải thiện công suất phòng và giá thuê nhằm gia tăng nguồn thu ổn định từ hoạt động dịch vụ.

Đối với dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn, doanh thu dự kiến ghi nhận trong năm nay khoảng 39,5 tỷ đồng. Các dự án khác như Cụm công nghiệp Nam Hồng Phong (Hải Dương), Apec Infinity Tower Thái Nguyên, Apec Mandala Grand Phú Yên và Apec Dubai Tower Ninh Thuận tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện đầu tư cho giai đoạn triển khai tiếp theo.

Đẩy mạnh xây dựng, mở rộng quỹ dự án

Ngoài hoạt động đầu tư bất động sản, IDJ tiếp tục mở rộng lĩnh vực tổng thầu xây dựng trong hệ sinh thái Apec Group.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến triển khai dự án OCT5 tại Bắc Giang với quy mô 22 tầng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong quý I/2026, mở bán từ quý III/2026 và bàn giao vào năm 2028. Dự án được kỳ vọng mang lại khoảng 600 tỷ đồng doanh thu cho IDJ.

Cùng với đó, dự án APEC Golden Palace tại Lạng Sơn cũng được lên kế hoạch khởi công trong năm nay. Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp 30 tầng, trong đó IDJ đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công và quản lý xây dựng. Doanh thu kỳ vọng từ dự án này đạt khoảng 750 tỷ đồng trong toàn bộ chu kỳ triển khai.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược tích lũy quỹ đất quy mô lớn trong nhiều năm qua đang tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Hiện IDJ sở hữu và phát triển nhiều dự án bất động sản có quy mô từ hàng chục đến gần 100 ha tại nhiều địa phương.

Kỳ vọng phục hồi từ quý II/2026

Trong quý I/2026, IDJ ghi nhận doanh thu thuần hơn 12 tỷ đồng và lỗ sau thuế khoảng 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết, dòng tiền trong quý II chủ yếu vẫn đến từ dự án Mũi Né, lợi nhuận dự kiến dao động 15 - 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, IDJ kỳ vọng trong quý IV/2026 sẽ ra hàng dự án Nghĩa Lộ (Lào Cai), quy mô khoảng 16 ha và mang về lợi nhuận năm 2027.

Ngoài ra, lãnh đạo IDJ cũng hé lộ thêm về hai dự án mới mà doanh nghiệp đang phát triển ở thị trường Phan Thiết, bao gồm Đức Phú Gia và Phương Thảo. Trong thời gian tới, IDJ sẽ tiến hành điều chỉnh tên của các dự án này để đầu tư phát triển.

Theo lãnh đạo IDJ, việc sở hữu nhiều dự án quy mô lớn là chiến lược doanh nghiệp đang theo đuổi nhiều năm qua, nhằm có nhiều quỹ đất dự trữ để phát triển.