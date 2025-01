Chứng khoán BIDV (BSC): Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 550 tỷ, chi trả cổ tức 10%

Trong bối cảnh thị trường diễn biến không mấy thuận lợi, thanh khoản thị trường chỉ đạt bình quân 17.641 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với năm 2022, BSC vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng:

Kết thúc năm tài chính 2023, Tổng tài sản của BSC đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022, Lợi nhuận trước thuế đạt 509 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2022, ROA đạt 5,9% và ROE đạt 9,0%. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng được duy trì ở mức cao là 820%, thuộc nhóm tốt theo quy định của UBCKNN.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CTCP Chứng khoán BIDV ( BSC).

Các mảng hoạt động kinh doanh nhìn chung đều tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, hoạt động môi giới chứng khoán tăng trưởng tích cực với lợi nhuận môi giới và cho vay margin đạt 496.9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, chiếm 61% tổng lợi nhuận. Hoạt động tự doanh có kết quả ấn tượng với lợi nhuận đạt 328.4 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần mức thực hiện năm 2022, đóng góp 41% trong cơ cấu lợi nhuận.

Theo đó, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 550 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả năm 2023; tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 10%, hình thức chi trả bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2024, BSC đặt mục tiêu phát triển đồng đều tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi, cải tiến công nghệ và sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả…

Theo BCTC mới nhất, tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của BSC đạt mức hơn 10.564 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt gần 5.499 tỷ, tăng lần lượt 27% và 28% so với cuối năm 2023; Doanh thu hoạt động Quý I/2024 đạt 351,7 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,6 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT BSC đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ chi trả dự kiến là 10%/mệnh giá cổ phiếu, hình thức chi trả bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu.

Cũng tại Đại hội, ĐHĐCĐ nhất trí bầu bà Hoàng Thị Minh Ngọc là thành viên HĐQT BSC nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho bà Nguyễn Thanh Huyền. Các nội dung khác cũng được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.