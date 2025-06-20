Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao 2025

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi được xây dựng như một phần trong kế hoạch hành động dài hạn của ngành nông nghiệp. Chúng tôi muốn tạo dựng nền tảng cho một thế hệ doanh nhân nông nghiệp năng động, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Trong đó, vai trò của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là mắt xích quan trọng trong việc hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp".

Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc chương trình.

Trong bối cảnh nền nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã và đang trở thành động lực then chốt giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất. Đồng thời tăng cường khả năng thích ứng trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiếu hụt lao động hay yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain… vào chuỗi giá trị nông nghiệp không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu cho một nền nông nghiệp xanh - thông minh - hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.

Với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp bền vững”, cuộc thi năm nay được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi quy mô, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Đây là nơi các bạn trẻ, các cá nhân có ý tưởng kinh doanh, các doanh nghiệp khởi nghiệp….trên cả nước có cơ hội trình bày ý tưởng, kết nối nguồn lực và hiện thực hóa những dự án kinh doanh đầy tiềm năng, góp phần đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, giải quyết những bài toán cụ thể từ thực tiễn địa phương đến tầm quốc gia.

Cuộc thi năm nay được mở rộng quy mô ra toàn quốc, tạo điều kiện cho nhiều tài năng trên khắp đất nước được tiếp cận cơ hội khởi nghiệp và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đối tượng tham dự bao gồm: Sinh viên, các nhóm khởi nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Thông điệp chính mà cuộc thi mang đến là: Khởi nghiệp trong nông nghiệp không cần vốn lớn, mà cần niềm tin, đam mê và sự dũng cảm đổi mới. Mỗi ý tưởng, dù nhỏ, nếu được gieo đúng nơi, đúng lúc, bằng công nghệ phù hợp - đều có thể trở thành hạt giống thành công. Cuộc thi là bệ phóng cho những bước khởi nghiệp táo bạo nhất trong nông nghiệp Việt Nam.