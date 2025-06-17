SoftBank huy động 4,8 tỷ đô la từ việc bán cổ phiếu T-Mobile. Ảnh: Getty.

Theo bảng điều khoản, số cổ phiếu trên được chào bán trong khoảng giá từ 224 đến 228 đô la mỗi cổ phiếu, thấp hơn khoảng 3 phần trăm so với giá đóng cửa của T-Mobile trong phiên giao dịch ngày thứ hai 16/6 là 230,99 đô la. Giá bán cuối cùng là 224 đô la một cổ phiếu.

Hiện tại, cả SoftBank và T-Mobile đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về giao dịch này.

Sau thương vụ, SoftBank vẫn giữ vị trí là cổ đông lớn thứ hai của T-Mobile, chỉ đứng sau tập đoàn viễn thông Đức Deutsche Telekom, là cổ đông lớn nhất hiện nay.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy, trước giao dịch, SoftBank đang nắm giữ khoảng 85,36 triệu cổ phiếu T-Mobile, tương đương 7,52 phần trăm cổ phần, với tổng giá trị ước tính vào khoảng 22,76 tỷ đô la.

Được biết, cuối năm 2023, SoftBank đã tuyên bố sẽ nhận được số cổ phiếu T-Mobile trị giá khoảng 7,59 tỷ đô la mà không phải trả thêm chi phí. Khoản này nằm trong điều khoản sáp nhập giữa công ty viễn thông Sprint của Hoa Kỳ và T-Mobile cũng là thương vụ mà SoftBank là bên có liên quan.

Trước đó, Bloomberg News là bên đầu tiên đưa tin về việc bán cổ phiếu lần này của SoftBank.