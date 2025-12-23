Chuyển động số
'Một tình bạn' - Vẻ đẹp lấp lánh của tình bạn qua sách tranh thiếu nhi

Gia Hân

09:55 | 23/12/2025
NXB Kim Đồng vừa ra mắt bộ sách “Một tình bạn” của các tác giả và họa sĩ Việt, với những thể nghiệm độc đáo và mới mẻ xoay quanh chủ đề Tình bạn.
Đây là các ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách Chữ S diệu kì, do Nhà xuất bản Kim Đồng và The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) phối hợp triển khai, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi về các đề tài đa dạng của tác giả và hoạ sĩ minh hoạ Việt Nam.

Với chủ đề “Một tình bạn”, 4 ấn phẩm đầu tiên đã được ra mắt bạn đọc là: “Chúng mình là bạn”, “We are friends”, “Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ”, “Hà Nội của tớ”…

Vài năm trở lại đây, sách tranh của các tác giả Việt đã có nhiều khởi sắc, nhận được nhiều sự chú ý của độc giả trong nước và quốc tế, được các bậc phụ huynh và các em nhỏ nhiệt tình đón nhận. Nhiều cuốn sách của NXB Kim Đồng được tái bản nhiều lần trong nhiều năm, được bán bản quyền xuất bản tại nhiều quốc gia trên thế giới, gây chú ý trong nhiều hội chợ sách quốc tế. Nhờ đó, các tác giả sách tranh Việt Nam có thêm động lực để tiếp tục sáng tác và các tác phẩm cũng ngày càng được trau chuốt hơn.

Việc ra mắt bộ sách Một tình bạn được xem là bước khởi đầu cho dự án Chữ S diệu kì.

Bộ sách theo chủ đề “Một tình bạn” được ra mắt liên tiếp từ đầu tháng 10 năm nay, mang đến cho độc giả nhỏ tuổi Việt Nam những tác phẩm sách tranh giản dị nhưng sâu sắc, với phần minh hoạ được đầu tư đẹp mắt.

Ngay từ khi phát hành và được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt, bộ đôi sách “Chúng mình là bạn” (tiếng Việt) - “We are friends” (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp cùng dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sĩ Cam Anh Ng đã nhận được nhiều sự chú ý.

Cuốn sách kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn, được diễn đạt khéo léo bằng những từ ngữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet. Mỗi trang lại mở ra một kỉ niệm thiêng liêng của tình bạn. Những lời văn tinh tế của cuốn sách càng thêm phần nổi bật nhờ tranh vẽ minh hoạ đầy sống động và giàu chất thơ của Cam Anh Ng.

“Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ” là bức tranh thu nhỏ hơn về tình bạn, được gói ghém trong không gian của căn chung cư tập thể cũ, suốt bốn mùa yêu thương. Những câu chuyện ấm áp về tình bạn được kể theo nhịp điệu của thời gian, mỗi tháng là một bài thơ dịu dàng, như một chuyến du hành bất tận của tình bạn và sự sẻ chia. Những trang sách mở ra một khoảng trời xanh mát, với cỏ cây, chim muông, nắng gió, và tình bạn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng trưởng thành. Những bức tranh của hoạ sĩ Ngô Thanh Đức cũng có sự biến chuyển từ sắc xanh mơn mởn tới nâu đỏ trầm, nhấn mạnh sự tuần hoàn nối tiếp của thời gian và của tình bạn.

Tác giả bên gian trưng bày cuốn sách 'Hà Nội của tớ – My Hanoi'. Ảnh: Hồ Thịnh

“Hà Nội của tớ - My Hanoi” là cuốn sách song ngữ Việt - Anh của tác giả Phương Vũ, một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, yêu thương từng ngõ ngách, từng điều nhỏ xíu của Thủ đô. Cuốn sách bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong ngôi nhà chung cư kiểu cũ, theo chân hai bạn nhỏ trên hành trình làm bạn, độc giả sẽ được ghé thăm những địa danh quen thuộc của phố cổ, ngắm nghía một Hà Nội đa sắc, lướt qua những gánh hàng rong, hít hà mùi thơm của hoa lá, của bát bút thang…

Bởi Hà Nội đã trở thành một nơi chốn lưu dấu những kỉ niệm ngọt ngào của tình bạn - Một thành phố thân thuộc, một tình bạn dấu yêu và cả một bầu trời thương nhớ. Với nét vẽ dung dị cùng cách sử dụng màu sắc tươi tắn, hình ảnh Hà Nội qua những bức tranh của Thảo Võ hiện lên vừa lạ, vừa quen, thật đáng yêu, trong trẻo với nhiều đường nét, sắc độ, mùi hương.

Sự xuất hiện của ba tác phẩm sách tranh này sẽ góp phần làm nên những gam màu mới cho bức tranh tổng thể đang rất khởi sắc của sách tranh Việt Nam.

Để giới thiệu tới đông đảo bạn đọc về bộ sách “Một tình bạn”, NXB Kim Đồng phối hợp cùng ICBC tổ chức tuần lễ giới thiệu từ ngày 20/12/2025 đến ngày 28/12/2025. Sự kiện gồm hoạt động trưng bày xuyên suốt cùng các buổi đọc, workshop với sự tham gia của các tác giả, giúp cho các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam.

