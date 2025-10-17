Chuyển động số
Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều sách mới tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025

Lê Giang

Lê Giang

19:22 | 17/10/2025
Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 77 diễn ra từ ngày 15/10 – 19/10/2025 tại TP. Frankfurt (Đức) với sứ mệnh “kết nối mọi người”, đây là hội sách lớn và lâu đời nhất, quy tụ giới xuất bản trên toàn thế giới.
Tham dự Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025, với mục tiêu đưa sách Việt ra thế giới, NXB Kim Đồng tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu những ấn phẩm mới, nổi bật thuộc nhiều thể loại và tham gia tọa đàm giao lưu chia sẻ về thị trường xuất bản sách thiếu nhi tại sân khấu châu Á của Hội sách.

Những ấn phẩm mới nổi bật được NXB Kim Đồng lựa chọn giới thiệu trong Hội sách Frankfurt 2025 là những cuốn sách hội tụ được các yếu tố: những câu chuyện ý nghĩa, hấp dẫn, được đầu tư minh họa đẹp, tôn vinh văn hóa Việt Nam, đồng thời chứa đựng những yếu tố sáng tạo mang tính toàn cầu.

Gian hàng NXB Kim Đồng tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025.

Nổi bật trong các ấn phẩm này, có thể kể đến:

“Yersin - Khúc hát Cá Ông” - cuốn artbook kể về cuộc đời huyền thoại của bác sĩ Yersin, đánh dấu sự trưởng thành trong sáng tác của họa sĩ Tạ Huy Long khi anh vừa là tác giả lời, vừa là người minh họa.

“Kho tàng của bố” của tác giả Bùi Phương Tâm mời gọi độc giả suy ngẫm về những lựa chọn của cuộc sống. Tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Giang thổi hồn vào hành trình cảm xúc phức tạp của các nhân vật, khắc họa tinh tế sự chuyển hóa và thức tỉnh nội tâm.

“Chúng mình là bạn” (Lời: Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh; Minh họa: Cam Anh Ng) - cuốn sách như lời thơ kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp và hân hoan của tình bạn. Mỗi cảm xúc trên hành trình ấy được khéo léo ghi lại bằng những câu chữ đặc biệt, sắp xếp theo trật tự alphabet, mỗi trang mở ra một kỉ niệm thiêng liêng của tình bạn.

Hai tác phẩm văn học thiếu nhi ngọt ngào, đầy chất thơ của Dy Duyên: “Những thứ bạn dùng để lấp đầy một cái hố”, “Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu” tràn ngập tình yêu thiên nhiên, ngợi ca tình bạn và lòng bao dung, giúp bạn mở lòng đón nhận những niềm vui đơn giản trong cuộc sống hàng ngày

“Nghê Việt tinh tuyển” (Tác giả: Trần Hậu Yên Thế): Mang nét đặc trưng của văn hóa dân gian Việt Nam, hình ảnh Nghê trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam suốt hàng ngàn năm qua. Qua cuốn sách của tiến sĩ, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, người đọc có thể cảm nhận được vẻ đẹp giản dị mà kì diệu của Nghê, như chính tâm hồn người Việt.

Các tác phẩm văn học, truyện tranh dành cho lứa tuổi nhi đồng: “Bồ Nông có hiếu” (Phong Thu), “Những chiếc áo ấm” (Võ Quảng), “Cuộc phiêu lưu của Dế Út” của họa sĩ Linh Rab lấy cảm hứng từ tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài cũng được NXB Kim Đồng dịch và xuất bản ấn phẩm tiếng Anh để giới thiệu với bạn đọc quốc tế trong dịp này.

Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều sách mới tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm thăm gian trưng bày của Nxb Kim Đồng tại Hội sách.

Ngoài ra, nhiều ấn phẩm về văn hóa, khoa học, nghệ thuật nổi bật trong năm qua cũng được giới thiệu tại Hội sách như: Kì công diệu nghệ, Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam, Theo bước thời gian – Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh; các tác phẩm tranh truyện, văn học thiếu nhi như Mật hiệu Ogo (6 cuốn); Ve sầu phiêu du Bắc cực; Nếu một ngày chúng tớ biến mất; Vang danh nghề cổ (10 cuốn); Tết tuổi thơ (3 cuốn); Mùa ong khoái…

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: Chúng tôi hi vọng, những cuốn sách NXB Kim Đồng giới thiệu trong Hội sách Quốc tế Frankfurt năm nay sẽ mang đến cho độc giả và trẻ em ở mọi quốc gia trên thế giới những cuốn sách có giá trị về nội dung, nghệ thuật, thẩm mỹ, giúp độc giả hiểu thêm về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam; cùng nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của trẻ em trên hành trình học tập, khám phá thế giới.

Đến thăm và chúc mừng gian hàng của Nhà xuất bản Kim Đồng tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2025. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phan Tâm đánh giá cao các ấn phẩm NXB Kim Đồng giới thiệu tại hội sách năm nay. Ông cũng gợi ý Nhà xuất bản Kim Đồng nên tiếp tục khai thác, phát triển dòng sách về khoa học viễn tưởng để kích thích trí tưởng tượng sáng tạo của bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc trẻ.

Trong khuôn khổ Hội sách, tại sân khấu châu Á, vào hồi 16h, ngày 16/10/2025 (giờ địa phương), bà Vũ Thị Quỳnh Liên – Phó Giám đốc, Tổng biên tập NXB Kim Đồng sẽ tham gia với tư cách khách mời chia sẻ trong tọa đàm: “Từ Bangkok tới Manila: Khám phá thị trường sách thiếu nhi Đông Nam Á” (From Bangkok to Manila – Explore Southeast Asian Children‘s Book Markets). Với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều đơn vị xuất bản trong khu vực như Frances Ong, Sheikh Faisal Sheikh Mansor, Sartika Dian Nur Aini… tọa đàm sẽ trao đổi các nội dung về thị trường sách thiếu nhi ASEAN, về chính sách trong lĩnh vực xuất bản, cách xây dựng văn hóa đọc, và sứ mệnh là cầu nối văn hóa thông qua hoạt động xuất bản.

