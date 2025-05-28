Trao giải cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất

Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần đầu tiên do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng NXB Kim Đồng tổ chức, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 11-2024, đã thu hút hơn 100 tác phẩm gửi về từ các tác giả trên khắp cả nước.

Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh. Ảnh BTC

Ban giám khảo cuộc thi gồm các tác giả uy tín của Pháp và Việt Nam như Clément Baloup, Maxime Péroz, Tạ Huy Long và Nguyễn Thành Phong.

Giải Nhất được trao cho tác phẩm Bài văn về trứng vịt lộn của Trần Khắc Khoan. Câu chuyện xúc động về người mẹ mưu sinh bằng nghề bán trứng vịt lộn, được kể qua góc nhìn của một cậu bé. Sách được in song ngữ Việt – Pháp với hai chiều đảo ngược độc đáo.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa – Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng phát biểu tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh.

Theo họa sĩ Tạ Huy Long, tác phẩm được đánh giá cao nhờ vào “cách thể hiện chuyên nghiệp trong lối kể, cách triển khai đề tài, nhịp điệu câu chuyện”. Tác giả Khoan mang đến câu chuyện gần gũi với đời sống hiện tại, kết nối được cả độc giả trẻ và những người trưởng thành thấy được mình trong đó.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Rachida Dati nhấn mạnh: “Truyện tranh là hình thức văn hóa đại chúng với sức lan tỏa mạnh mẽ, phù hợp với mọi thế hệ. Cuộc thi lần này là minh chứng cho sự hợp tác văn hóa hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam".

Hai cuốn truyện tranh tuyển chọn các tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi sáng tác truyện tranh 2024.

Giải Nhì thuộc về tác giả Cao Hoàng Anh Thư (TP.HCM, sinh năm 1999) với tác phẩm Bút chì đỏ. Giải Ba được trao cho Trần Thảo Nguyên (TP.HCM, sinh năm 1996) với tác phẩm Lockdown xứ người. Hai giải Khuyến khích được trao cho nhóm tác giả Ngô Thị Ngọc Anh - Vương Nhiên Khang (Tiệm thuê truyện) và nhóm Nguyễn Hải Nam - Đỗ Đình Cương (Bọ/Finding Evergreen).

Các tác phẩm đoạt giải được tổng hợp và phát hành trong hai tập truyện: Bài văn về trứng vịt lộn và Bút chì đỏ, Lockdown xứ người & Tiệm thuê truyện.

Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cùng đoàn đại biểu thăm Nhà sách Kim Đồng.

Những câu chuyện mang màu sắc đa dạng, từ ký ức tuổi thơ gắn với tiệm truyện thuê, chuyến phiêu lưu kỳ ảo với chiếc bút chì đỏ, đến hồi ức thời kỳ dịch COVID-19 nơi đất khách. Các tác phẩm cho thấy sự sáng tạo, bản sắc văn hóa Việt và sức sống mới của truyện tranh đương đại.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết: “Việc tổ chức cuộc thi là bước ngoặt trong hợp tác giữa NXB Kim Đồng và Viện Pháp, hướng đến việc tai sân chơi cho các tác giả trẻ Việt Nam thể hiện tài năng và nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Pháp để mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác văn hóa, vì một thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, hướng tới mục tiêu lâu dài đưa công nghiệp văn hoá – sáng tạo trở thành một động lực cho phát triển tại Việt Nam”. Giám đốc NXB Kim Đồng nói.

Bà Rachida Dati, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp cùng các vị đại biểu chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải.

Đặc biệt, phần thưởng dành cho tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi là chuyến đi đến Liên hoan truyện tranh Angoulême – một trong những sự kiện truyện tranh lớn nhất thế giới, diễn ra tại Pháp vào tháng 1-2025. Đây được xem là cơ hội quý giá để các tác giả, họa sĩ Việt Nam học hỏi và mở rộng mối liên kết quốc tế trong lĩnh vực truyện tranh.

Dịp này, Ban tổ chức cũng thông tin về Cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ hai (2025), hiện đang tiếp nhận bài dự thi đến hết tháng 6-2025. Cuộc thi tiếp tục hướng đến mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời xây dựng cộng đồng sáng tác truyện tranh vững mạnh tại Việt Nam.