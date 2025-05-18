Ra mắt bộ sách DeepSeek: Giải pháp phổ cập AI ứng dụng cho mọi lĩnh vực

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các chuyên gia công nghệ, nhà giáo dục, doanh nhân đổi mới sáng tạo và đông đảo độc giả yêu công nghệ.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Minh Cường - Giám đốc NXB Khoa học và Kỹ thuật khẳng định, DeepSeek không chỉ là một bộ sách công nghệ, mà còn là công cụ phổ cập tư duy và kỹ năng ứng dụng AI cho mọi tầng lớp, từ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu đến người làm quản trị, truyền thông và kinh doanh.

Cuốn sách đầu tiên trong bộ DeepSeek “Sử dụng hiệu quả DeepSeek: Tối ưu năng suất một cách thông minh, hiệu quả và sáng tạo” - được phát hành tại Trung Quốc vào ngày 10/3/2025.

Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Chỉ sau 7 ngày ra mắt, hơn 100.000 bản đã được phát hành, đưa tác phẩm lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sách công nghệ - Internet trên nền tảng thương mại điện tử Dangdang.

Đồng thời, cuốn sách trở thành tài liệu tham khảo chính trong Cuộc thi Sáng tạo AI Toàn quốc Trung Quốc, góp phần tạo nên làn sóng ứng dụng AI thế hệ mới trên diện rộng.

Tiếp nối thành công đó, cuốn sách thứ hai “Hướng dẫn sử dụng toàn diện: Ứng dụng thực tiễn trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp” - mang đến hơn 30 tình huống sử dụng AI cụ thể, thiết thực trong công việc.

Từ tạo biên bản cuộc họp chỉ trong 3 phút, vẽ sơ đồ tư duy ngay tức thì, viết kịch bản nội dung truyền thông, chỉnh sửa văn bản pháp lý, đến trực quan hóa dữ liệu học thuật... tất cả đều được trình bày dễ hiểu, sinh động, giúp người đọc tiết kiệm đến 80% thời gian, đồng thời khai mở khả năng sáng tạo và tối ưu hóa hiệu suất cá nhân trong môi trường làm việc hiện đại.

Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ra mắt Bộ sách "DeepSeek".

Lý do lựa chọn xuất bản bộ sách DeepSeek tại Việt Nam, theo ông Bùi Minh Cường, Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật là bởi bộ sách hoàn toàn phù hợp với Chiến lược quốc gia phát triển AI đến năm 2030. Trong đó đề ra mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu ASEAN về AI, xây dựng 10 trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và đào tạo 50.000 nhân lực AI trình độ cao.

Không chỉ mang tính hàn lâm, DeepSeek được thiết kế để dễ hiểu, ứng dụng cao, phù hợp với nhiều đối tượng từ sinh viên, giảng viên, cán bộ hành chính đến người làm truyền thông, kinh doanh và khởi nghiệp. Bộ sách được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu nhập môn hữu ích trong quá trình phổ cập AI tại Việt Nam.

Công tác biên dịch, hiệu đính và xuất bản được thực hiện trong thời gian kỷ lục – chưa đầy 60 ngày – nhằm kịp ra mắt đúng dịp Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5). Đội ngũ biên tập cũng đã rà soát kỹ hàng trăm thuật ngữ chuyên sâu như Prompt Engineering, GenAI, trí tuệ hiện thân…, đảm bảo tính chuẩn xác và dễ hiểu cho độc giả Việt Nam.

Việc ra mắt bộ sách DeepSeek đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa AI đến gần hơn với người dùng Việt Nam - không chỉ như một công nghệ cao cấp, mà như một công cụ phổ thông, hỗ trợ hiệu quả cho công việc và học tập hàng ngày.