Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Nam Khánh

Nam Khánh

17:28 | 22/09/2025
Việt Nam lần đầu tiên cử đội tuyển tham dự Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025 diễn ra tại Jeonju, Hàn Quốc từ ngày 24-27/9.
Giải đấu quy tụ hơn 2.000 vận động viên đến từ 34 quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản,... hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao của môn thể thao công nghệ tiên tiến này..

Đội tuyển Việt Nam tham dự FIDA WorldCup 2025 bao gồm các tài năng trẻ đến từ Câu lạc bộ DroneSoccer của các trường THCS trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, như Trường THCS Nguyễn Văn Bé, THCS Nguyễn Du, THCS Trần Văn Ơn, THCS Lê Quý Đôn, THCS Bình An, cùng các trường khác như THCS Hoàng Hoa Thám và THCS Trần Quốc Toản.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

PGS, TS Lê Quốc Cường, Phó trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo "Phát triển hệ sinh thái drone/UAV thông minh trong giáo dục đào tạo và công nghiệp".

Các học sinh, với độ tuổi từ 12-15, đã trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng điều khiển drone, tư duy giải quyết vấn đề, sáng tạo và phối hợp đội nhóm, sẵn sàng đại diện Việt Nam tranh tài trên đấu trường quốc tế.

Sự kiện này không chỉ là cơ hội để các em thể hiện tài năng mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa DroneSoccer – môn thể thao công nghệ kết hợp giữa bóng đá và máy bay không người lái – trở thành một sân chơi giáo dục, sáng tạo và lành mạnh cho thế hệ trẻ Việt Nam.

DroneSoccer là môn thể thao sử dụng Drone dưới 250g, được trang bị lồng bảo vệ hình cầu để đảm bảo an toàn, hợp pháp và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Không sử dụng camera, các pilot điều khiển drone bằng mắt thường, đòi hỏi sự phối hợp tay-mắt-não vượt trội, kết hợp giữa chiến thuật, kỹ năng bay và làm việc nhóm. Mỗi trận đấu diễn ra trong sân kín (8m x 4m), với các đội 5 người đảm nhận các vai trò như Striker, Forward, Center, Sweeper và Keeper, tương tự bóng đá truyền thống.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Các thành viên team DroneSoccer VietNam sẽ tham gia giải đấu FIDA Wolrd Cup 2025.

Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc thuần thục DroneSoccer giúp cải thiện phối hợp tay-mắt-não, phát triển cả não trái (logic, chiến thuật) và não phải (nhận thức không gian, sáng tạo). Môn thể thao này còn tăng cường khả năng tập trung, kỹ năng xã hội và tư duy chiến lược, đặc biệt trong môi trường làm việc nhóm. Đây là lý do DroneSoccer được xem là công cụ giáo dục lý tưởng, đáp ứng yêu cầu đào tạo thế hệ trẻ hiện đại trong thời đại công nghệ số.

Ngoài ra, bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng điều khiển DroneSoccer chính xác, các thành viên CLB DroneSoccer THCS Nguyễn Du còn được khám phá sâu về ứng dụng của Drone trong đời sống thông qua các dự án sáng tạo, chế tạo và đổi mới. Một số ví dụ nổi bật bao gồm: ứng dụng Drone trong nông nghiệp thông minh, biểu diễn nghệ thuật, giám sát môi trường, và nhiều lĩnh vực thiết thực khác.

Ngày 12/06/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg, đưa thiết bị bay không người lái vào danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, với ưu tiên đặc biệt trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Quyết định này mở ra cơ hội lớn để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến drone, trong đó có DroneSoccer, tại Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du thích thú tìm hiểu về Chuyên đề: An toàn bay học đường - DroneSoccer.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV HDFPV là đơn vị tiên phong đưa DroneSoccer vào trường học, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đội tuyển quốc gia (HDFPV . HDFPV đã phối hợp với các trường học tại TP. Hồ Chí Minh để triển khai các CLB DroneSoccer, cung cấp thiết bị đạt chuẩn STEM.org và tổ chức các giải đấu nội bộ với sự hỗ trợ của FIDA (Liên đoàn Hiệp hội DroneSoccer Quốc tế). Sự hỗ trợ của HDFPV không chỉ giúp các học sinh tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lương cao trong tương lai của công nghệ máy bay không người lái nói chung và DroneSoccer nói riêng tại Việt Nam.

Sự tham gia của đội tuyển Việt Nam tại FIDA WorldCup 2025 là minh chứng cho nỗ lực của TP. Hồ Chí Minh và cả nước trong việc tiên phong ứng dụng công nghệ drone vào giáo dục và thể thao.

Với sự hỗ trợ từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt nam (VIRESA), Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG.HCM (IEC) và các đối tác khác, cùng các cơ quan quản lý, DroneSoccer hứa hẹn sẽ trở thành một môn thể thao công nghệ phổ biến, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thế hệ trẻ sáng tạo, năng động và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

DroneSoccer Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

